8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, क्या जनवरी से ही बरसेंगे पैसे? जानें हर बड़ा अपडेट

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में सबसे बड़ा खेल फिटमेंट फैक्टर का है. अगर सरकार इसे 1.92 या 2.15 के करीब रखती है, तो सैलरी में जबरदस्त उछाल आ सकता है.

8th Pay Commission: नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की धड़कनें बढ़ गई हैं. चर्चा हर तरफ है कि क्या 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सौगात इसी जनवरी से मिलने लगेगी? 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुका है, ऐसे में सैलरी हाइक को लेकर सस्पेंस बरकरार है.

क्या जनवरी की सैलरी में होगा इजाफा?

अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि जनवरी के पहले हफ्ते में आपके बैंक खाते में मोटी रकम क्रेडिट होगी, तो थोड़ा ठहरिए. एक्सपर्ट्स के अनुसार, भले ही 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा रहा है, लेकिन सैलरी बढ़ने में अभी समय लगेगा. वजह है, आयोग का गठन हो चुका है और पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्षता कर रही हैं. आयोग को अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया गया है.

कब होगा असली धमाका

उम्मीद जताई जा रही है कि नए सैलरी स्लैब की आधिकारिक घोषणा 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत तक हो सकती है.

एरियर का क्या है गणित?

देरी का मतलब नुकसान नहीं है. नियम कहते हैं कि अगर घोषणा में देरी होती है तो कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से ही एरियर मिलेगा. मान लीजिए अगर आयोग 2027 में लागू होता है, तो आपको पिछला पूरा पैसा एकमुश्त मिलेगा. हालांकि, याद रहे कि यह एरियर पूरी तरह से टैक्स के दायरे में आएगा.

कितना हो सकता है फिटमेंट फैक्टर?

8वें वेतन आयोग में सबसे बड़ा खेल फिटमेंट फैक्टर का है. अगर सरकार इसे 1.92 या 2.15 के करीब रखती है, तो सैलरी में जबरदस्त उछाल आएगा.

बातें जो आपको जाननी चाहिए

  • DA का विलय

रिपोर्ट्स हैं कि 2026 तक महंगाई भत्ता (DA) 70% तक पहुंच सकता है, जिसे बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है.

  • किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा

एक्सपर्ट्स का मानना है कि निचले स्तर के कर्मचारियों की सैलरी में प्रतिशत के लिहाज से बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

