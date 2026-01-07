8th Pay Commission: जूनियर या सीनियर किसकी सैलरी में आएगा कितना बड़ा उछाल? देखें लेवल 1 से 18 तक का पूरा कैलकुलेशन

8th Pay Commission Update : केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जैसे ही नया साल शुरू हुआ वैसे ही लोगों के मन में एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर सैलरी कब बढ़ेगी? किसकी सैलरी सबसे ज्यादा बढ़ेगी. 8वें वेतन आयोग में (8th Pay Commission News) किसे ज्यादा फायाद मिलेगा जूनियर कर्मचारियों की या फिर सीनियर अफसरों की. हालांकि अभी नई सैलरी हाथ में आने में समय लगेगा लेकिन जनवरी 2026 से एरियर की गिनती शुरू हो जाएगी. यानी पैसा बाद में मिलेगा लेकिन फायदा उसी तारीख से जुड़ जाएगा.

ऐसे में समझना जरूरी है कि 8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ाने (8th Pay Commission Salary Hike In 2026) का तरीका क्या होगा और किस लेवल को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है...

8वां वेतन आयोग कब से लागू माना जाएगा?

सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है. इसके बाद 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग प्रभावी माना जाएगा.हालांकि नई सैलरी का ऐलान और भुगतान बाद में होगा लेकिन एरियर जनवरी 2026 से जुड़ जाएगा. जब भी आयोग की सिफारिशें लागू होंगी तब कर्मचारियों को पिछला पूरा पैसा एक साथ मिल सकता है.

फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी कैलकुलेशन

8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी (8th Pay Commission Salary Hike 2026) का सबसे बड़ा आधार फिटमेंट फैक्टर होगा.फिटमेंट फैक्टर दरअसल एक ऐसा नंबर होता है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है.7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था.

फिलहाल एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (8th Pay Commission Fitment Factor) करीब 2.15 रह सकता है हालांकि इस पर अंतिम फैसला आयोग ही करेगा. फिटमेंट फैक्टर के आधर पर अलग-अलग लेवल के सरकारी कर्मचारियों के फायदा होगा.

सरकारी कर्मचारियों को कुल 18 लेवल में बांटा गया है.

लेवल 1 में सबसे जूनियर कर्मचारी आते हैं.

लेवल 2 से 9 तक ग्रुप सी कर्मचारी होते हैं.

लेवल 10 से 12 तक ग्रुप बी अधिकारी आते हैं.

लेवल 13 से 18 तक सीनियर और टॉप लेवल अफसर शामिल होते हैं.



किस लेवल के कर्मचारियों की कितनी बढ़ेगी सैलरी?

आइए जानते हैं कि लेवल 1 से लेवल 18 तक सैलरी कितनी बढ़ सकती है.अगर फिटमेंट फैक्टर 2.15 माना जाए तो सैलरी में बढ़ोतरी कुछ इस तरह हो सकती है.

लेवल 1 के कर्मचारी जिनकी मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है उनकी नई बेसिक सैलरी करीब 38, 700 रुपये हो सकती है. यानी करीब 20, 700 रुपये की बढ़ोतरी.

लेवल 5 पर मौजूदा बेसिक सैलरी 29, 200 रुपये है जो बढ़कर करीब 62, 780 रुपये हो सकती है. इसमें करीब 33, 580 रुपये का फर्क आएगा.

लेवल 10 पर आने वाले अधिकारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी 56,100 रुपये है. नई सैलरी करीब 1, 20, 615 रुपये हो सकती है. यानी बढ़ोतरी करीब 64,515 रुपये.

लेवल 15 के अधिकारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी 1, 82, 200 रुपये है जो बढ़कर करीब 3, 91, 730 रुपये हो सकती है. यहां बढ़त करीब 2, 9, 530 रुपये की बनती है.

लेवल 18 जो सबसे टॉप लेवल है वहां मौजूदा बेसिक सैलरी 2, 50,000 रुपये है. नई सैलरी करीब 5, 37, 500 रुपये तक पहुंच सकती है. यानी यहां भी बढ़ोतरी करीब 2, 9, 530 रुपये की होगी.

किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा

अगर सीधे आंकड़ों की बात करें तो सीनियर लेवल (लेवल 13 से 18) के अधिकारियों को रकम के हिसाब से सबसे ज्यादा फायदा होगा.

(अगर फिटमेंट फैक्टर 2.15 रहता है)

लेवल 18 के अधिकारी सबसे ज्यादा सैलरी बढ़ोतरी देखेंगे. चूंकि उनकी बेसिक सैलरी पहले से ज्यादा है, इसलिए फिटमेंट फैक्टर लगने के बाद उनकी सैलरी में लाखों रुपये का इजाफा होगा.

हालांकि प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो जूनियर कर्मचारियों (लेवल 1 से 5) को भी बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि उनकी सैलरी भी करीब दोगुनी होने की उम्मीद है.यानी फायदा सभी को मिलेगा लेकिन रकम में बड़ा उछाल सीनियर लेवल पर ज्यादा दिखेगा.

एरियर को लेकर क्या उम्मीदें हैं?

नई सैलरी भले ही 2026 के अंत या 2027 से मिलना शुरू हो लेकिन जनवरी 2026 से एरियर जुड़ता रहेगा. नियम के मुताबिक 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा.जब भी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission salary structure) की सिफारिशें लागू होंगी तब कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक मोटी रकम एक साथ मिल सकती है.इसी वजह से 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीदें काफी ज्यादा हैं.इसका मतलब है कि देरी होने पर आपको उस तारीख से लेकर लागू होने तक का पूरा पैसा एरियर (Arrears) के रूप में एकमुश्त मिलेगा. यह रकम कई कर्मचारियों के लिए 1 से 2 लाख रुपये तक हो सकती है.

आसान भाषा में कहें तो 8वां वेतन आयोग सभी के लिए खुशियां लेकर आएगा.यह जूनियर और सीनियर दोनों के लिए फायदेमंद होगा.जूनियर कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से लड़ने से राहत मिलेगी और सीनियर के अफसरों की सैलरी एक नया रिकॉर्ड बनाएगी.फिलहाल सबकी नजर फिटमेंट फैक्टर और सरकार के अगले ऐलान पर टिकी है.

ये भी पढ़ें- 8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, DA-DR में होगा बंपर इजाफा! जानें कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी