8th Pay Commission: कितना बढ़ सकता है HRA और मूल वेतन? अलग-अलग शहरों के हिसाब से ये रहा कैलकुलेशन

जुलाई 2021 में कैबिनेट कमेटी ने DA को 28% करने की मंजूरी दी, जिसके बाद वित्त मंत्रालय ने HRA दरों में भी संशोधन किया. पहले 7वें वेतन आयोग के अनुसार HRA दरें 24%, 16% और 8% थीं, जिन्‍हें बढ़ाकर 27%, 18% और 9% कर दिया गया.  

दिवाली करीब आते ही कर्मचारियों के बीच वेतन, भत्ते और बोनस जैसी चीजें चर्चा का विषय बन जाती हैं. सरकारी कर्मियों के बीच इन दिनों चर्चा का विषय है- 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission). हर कर्मचारी यही जानना चाहता है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर कितना तय होगा, बेसिक सैलरी कितनी बढ़ जाएगी, भत्ते कितने बढ़ेंगे. बेसिक सैलरी तय होती है फिटमेंट फैक्‍टर पर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 1.92, 2.86 या फिर इन दोनों के बीच कुछ तय हो सकता है. बेसिक सैलरी के आधार पर ही DA, HRA जैसे भत्ते तय होते हैं. कहा जा रहा है कि इस बार डीए यानी महंगाई भत्ता को मूल वेतन में समायोजित कर दिया जाएगा. हालांकि,  हाउस रेंट अलाउंस (HRA) यानी मकान किराया भत्ता पुराने फॉर्मूले के अनुसार तय किया जाएगा. 

कैसे तय होती है HRA की दर?

हाउस रेंट अलाउंस (HRA) यानी मकान किराया भत्ता, केंद्र  सरकार के कर्मियों की सैलरी का अहम हिस्‍सा होता है. इसकी दर को इस तरह तय किया जाता है कि किराये के खर्च का एक तय हिस्‍सा कवर हो जाए. HRA की दर शहर की कैटगरी पर निर्भर करती है. जैसे- 

  • X श्रेणी (महानगरों) के लिए 27%
  • Y श्रेणी (मध्यम शहरों) के लिए 18%
  • Z श्रेणी (छोटे कस्बाई शहरों) के लिए 9%

HRA बढ़ाने का नियम क्या है?

सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत ये तय किया था कि जब महंगाई भत्ता (DA) 25% से ऊपर चला जाएगा, तब HRA की दरें भी बढ़ाई जाएंगी. जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने DA को 28% करने की मंजूरी दी, जिसके बाद वित्त मंत्रालय ने HRA दरों में भी संशोधन किया. पहले 7वें वेतन आयोग के अनुसार HRA दरें 24%, 16% और 8% थीं, जिन्‍हें बढ़ाकर 27%, 18% और 9% कर दिया गया.  

फिटमेंट फैक्टर 2.86 पर कितना बढ़ेगा HRA और वेतन?

जैसा कि आप जानते होंगे, फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक (multiplier) है जिससे वर्तमान बेसिक पे को गुणा करके नया वेतन तय किया जाता है. अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय होता है, तो कर्मचारियों का बेसिक पे मौजूदा वेतन का 2.86 गुना हो जाएगा. इसके साथ ही HRA और अन्‍य भत्ते भी उसी अनुपात में बढ़ेंगे.

उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे अभी ₹20,000 है, तो नया बेसिक पे लगभग ₹57,200 हो सकता है. इसी के साथ X शहर में उसका HRA ₹15,444 तक पहुंच सकता है.

नीचे हम अलग-अलग पे मैट्रिक्‍स वाले कर्मियों और शहरों के हिसाब से बेसिक सैलरी और एचआरए का कैलकुलेशन सामने रख रहे हैं. 

यहां ये बता देना जरूरी है कि ये कैलकुलेशन अनुमानों पर आधारित है. सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग पर औपचारिक घोषणा अभी होनी बाकी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जल्‍द सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली खबर सुनने को मिल सकती है.

