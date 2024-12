आनंद महिंद्रा की ट्रैवल लिस्ट में सबसे टॉप पर है यह अद्भुत जगह, फोटो शेयर कर कही ये दिलचस्प बात, यूजर्स ने बताया- मनमोहक

महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा अक्सर अपने जीवन के बेहतरीन पलों को सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं. इस बार, चंद्रमा की रोशनी में मंद रोशनी में केदारनाथ धाम की एक मनमोहक रात की तस्वीर ने उनका ध्यान खींचा है, जिसे उन्होंने अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर किया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर में पवित्र केदारनाथ मंदिर को राजसी, बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों से घिरा हुआ दिखाया गया है. भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक के रूप में प्रसिद्ध, केदारनाथ उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित है. भगवान शिव को समर्पित, प्राचीन मंदिर 3,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो बर्फ से ढकी चोटियों और लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है.

एक्स पर मनमोहक तस्वीर साझा करते हुए, आनंद महिंद्रा ने तारीफ करते हुए लिखा, "रविवार को एक कुर्सी पर बैठकर यात्रा करने से खुद को नहीं रोक सकता. यह मेरी लिस्ट में टॉप पर होगा... सौंदर्य... और.. शांति".

Can't help being an armchair traveller on #Sunday



This would be on top of my list today…



Beauty… And…Peace https://t.co/GNdSmbd9ZD