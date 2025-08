टीसीएस ऑफिस के बाहर फुटपाथ पर सो गया था कर्मचारी, वायरल हुई तस्वीर, तो कंपनी ने कही ये बात

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही थी, जिसमें एक TCS कर्मचारी पुणे ऑफिस के बाहर फुटपाथ पर सो रहा था. वह ऑफिस के बाहर सोता हुआ नज़र आ रहा था, क्योंकि उसे कंपनी से मिलने वाली सैलरी को लेकर कुछ शिकायतें थीं. जब इस शख्स की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अब इस मुद्दे पर अपना जवाब दिया है.

फोरम फॉर आईटी एम्प्लॉइज (FITE), जिसने यह तस्वीर X पर शेयर की, उसने आरोप लगाया कि वेतन न मिलने और रहने की व्यवस्था न होने की वजह से यह कर्मचारी 29 जुलाई से हिंजवडी स्थित टीसीएस ऑफिस के बाहर रह रहा था.

FITE द्वारा साझा किए गए और सौरभ मोरे के हवाले से लिखे गए एक पत्र के अनुसार, कर्मचारी 29 जुलाई को काम पर वापस आया था, लेकिन उसकी कंपनी आईडी अभी भी निष्क्रिय थी और उसका वेतन रोक दिया गया था. 30 जुलाई को एक बैठक में, मानव संसाधन विभाग ने कथित तौर पर उससे कहा कि उन्हें "उम्मीद" है कि 31 जुलाई तक वेतन का भुगतान हो जाएगा. हालांकि, कोई कार्रवाई नहीं हुई और कर्मचारी ने मानव संसाधन विभाग को बताया कि उसके पास पैसे नहीं हैं और वह फुटपाथ पर सोने को मजबूर है. पत्र में दावा किया गया है कि इसके बावजूद, मानव संसाधन विभाग की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है.

