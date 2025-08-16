विज्ञापन
उत्तराखंड में नहीं थम रही आफत की बारिश, अब केदारनाथ में पत्थर गिरने से महाराष्ट्र के श्रद्धालु की मौत

Kedarnath Accident: भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते रुद्रप्रयाग में प्रशासन का अलर्ट जारी हुआ है. पुलिस ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है. पिछले दिनों से केदारनाथ और बद्रीनाथ क्षेत्र में तेज बारिश हो रही है.

उत्तराखंड में नहीं थम रही आफत की बारिश, अब केदारनाथ में पत्थर गिरने से महाराष्ट्र के श्रद्धालु की मौत
उत्तराखंड में थम नहीं रही आफत की बारिश
  • केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के कारण पत्थर गिरने से एक तीर्थयात्री की मौत हो गई है
  • मृतक तीर्थयात्री का नाम परमेश्वर भीम राव खावाल बताया गया है, जो महाराष्ट्र का निवासी था
  • रुद्रप्रयाग पुलिस ने भारी बारिश और भूस्खलन के कारण सभी यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है
पहाड़ों में बारिश की आफत थमने का नाम नहीं ले रही है. पिछले कई दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते लोगों की जिंदगी मुश्किल हो चुकी है. बारिश के कारण जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है. इसका सबसे बुरा असर केदारनाथ धाम की यात्रा पर पड़ रहा है. अब बारिश के चलते एक तीर्थ यात्री की केदारनाथ मार्ग पर मौत हो गई है. बताया गया है कि ऊपर से पत्थर गिरने से ये हादसा हुआ है. 

पत्थर गिरने से श्रद्धालु की मौत

शनिवार 16 अगस्त की सुबह करीब 10 बजे पुलिस चौकी गौरीकुण्ड को सूचना मिली कि गौरीकुण्ड से करीब एक किमी ऊपर  केदारनाथ यात्रा मार्ग में छौड़ी गधेरे के पास एक यात्री पत्थर की चपेट में आ गया है, जिसके चलते उसकी मौत हो गई है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया. 

परिवार को दी गई सूचना

मृत यात्री का नाम परमेश्वर भीम राव खावाल पुत्र भीम राव खावाल है. जो गली नंबर 68 4/ B वड़गां कोलहटी औरंगाबाद महाराष्ट्र का रहने वाला है. मरने वाले व्यक्ति की उम्र 38 साल बताई जा रही है. फिलहाल जिला प्रशासन की यात्रा मैनेजमेंट फोर्स और पुलिस शव को गौरीकुण्ड अस्पताल लाई है और परिवार को सूचित किया जा रहा है. इस घटना के बाद से ही पुलिस केदारनाथ मार्ग में मौजूद सभी यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दे रही है. 

रुद्रप्रयाग पुलिस ने जारी किया अलर्ट

भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते रुद्रप्रयाग में प्रशासन का अलर्ट जारी हुआ है. पुलिस ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है. पिछले दिनों से केदारनाथ और बद्रीनाथ क्षेत्र में तेज बारिश हो रही है. जिसके चलते अलकनंदा और मन्दाकिनी नदी खतरे के निशान को पार कर गई हैं. पुलिस ने नदी किनारे बसे लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. साथ ही इसे लेकर अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है. लोगों से कहा जा रहा है कि वो बाहर निकलने पर ध्यान से रास्ते पर चलें और अपनी नजरें पहाड़ों पर भी रखें. 

