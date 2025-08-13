केदारनाथ जाने के लिए बेकाबू हुई भीड़, सोनप्रयाग में बैरिकेड तोड़ा, पुलिस ने लाठियां फटकार कर खदेड़ा

केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है. खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन की रोक के बावजूद, आगे बढ़ने का प्रयास कर रही भीड़ जब बुधवार को सोनप्रयाग के सीतापुर में बैरिकेड तोड़कर उग्र होने लगी तो पुलिसकर्मियों को लाठियां फटकार कर लोगों को हटाना पड़ा.

रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने भारी बारिश की चेतावनी की वजह से केदारनाथ यात्रा पर अस्थायी रोक लगा रखी है. भीड़ को रोकने के लिए जगह-जगह बैरियर लगाए गए हैं. इसकी वजह से सोनप्रयाग में बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हो गए हैं.

बुधवार को यात्री सुबह से ही आगे बढ़ने की इजाजत देने की मांग कर रहे थे. लेकिन प्रशासन यात्रा पर रोक का हवाला देकर आगे नहीं बढ़ने दे रहा था. घंटों के इंतदार में कई लोगों का धैर्य जवाब देने लगा. उन्होंने सोनप्रयाग में पुलिस द्वारा लगाया गया मुख्य बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया तो पुलिस को लाठियां फटकारनी पड़ीं.

बता दें कि रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए केदारनाथ यात्रा पर 14 अगस्त तक रोक लगा रखी है. रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी प्रतीक जैन के मुताबिक, देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र ने 12, 13, 14 अगस्त को रुद्रप्रयाग सहित प्रदेश के कई हिस्सों में भारी वर्षा का पूर्वानुमान जताया है. इसके मद्देनजर यात्रियों की सुरक्षा के लिए केदारनाथ धाम की यात्रा को 12 से 14 अगस्त तक अस्थायी रूप से रोका गया है.

सोनप्रयाग में जुटी भीड़ का दोपहर होते-होते धैर्य जवाब देने लगा था. सामने आए वीडियो में साफ दिख रहा है कि भीड़ में से कुछ लोगों ने पुलिस का बैरिकेड तोड़ दिया और आगे बढ़ने लगे. हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठियां फटकारना शुरू कर दिया. लाठीचार्ज के बाद यात्री इधर-उधर भागने लगे.