India's Top 7 Cleanest Lakes: नीला पानी, ऊंचे पहाड़ और सुकून भरा माहौल... छुट्टियां बिताने के लिए बेस्ट हैं भारत की ये 7 खूबसूरत झीलें

Travel Tips: अगर आप अगली छुट्टियों में ऐसी जगह जाना चाहते हैं, जहां चारों तरफ शांति हो, भीड़ कम हो और पानी इतना साफ हो कि नीचे तक साफ दिखाई दे, तो भारत की ये कुछ झीलें आपके लिए बिल्कुल सही हैं. इन जगहों पर पहुंचते ही शहर की भागदौड़ और थकान जैसे गायब हो जाती है. ऊंचे पहाड़, हरियाली, ठंडी हवा और साफ पानी मिलकर ऐसा नजारा बनाते हैं जिसे देखकर हर कोई खुश हो जाता है. अगर आप घूमने के साथ शानदार फोटो भी लेना चाहते हैं, तो ये 7 झीलें आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होनी चाहिए.

पैंगोंग झील (Pangong Lake)

लद्दाख की पैंगोंग झील अपनी साफ और नीले रंग की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है. खास बात ये है कि दिन में कई बार इसका रंग बदलता हुआ दिखाई देता है. गर्मियों में यहां घूमने का सबसे अच्छा समय माना जाता है. दूर-दूर तक फैले पहाड़ इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं.

गुरुडोंगमार झील (Gurudongmar Lake)

सिक्किम में बनी गुरुडोंगमार झील भारत की सबसे ऊंची झीलों में गिनी जाती है. बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बनी ये जगह बहुत शांत और खूबसूरत लगती है. यहां आने वाले लोग इसकी साफ हवा और शानदार नजारों का खूब आनंद लेते हैं.

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त्सो मोरीरी झील (Tso Moriri Lake)

अगर आपको भीड़ से दूर सुकून वाली जगह पसंद है, तो त्सो मोरीरी झील आपके लिए अच्छी जगह है. यहां साफ पानी के साथ चारों तरफ पहाड़ दिखाई देते हैं. इस इलाके में कई तरह के जंगली जानवर और दूर-दूर से आने वाले पक्षी भी देखने को मिल जाते हैं.

चंद्रताल झील (Chandratal Lake)

हिमाचल प्रदेश की चंद्रताल झील आधे चांद जैसी दिखती है. इसी वजह से इसे मून लेक भी कहा जाता है. ट्रैकिंग और एडवेंचर पसंद करने वाले लोग यहां बड़ी संख्या में आते हैं. झील के साफ पानी में पहाड़ों की परछाई बहुत सुंदर दिखती है.

सातताल और लोकटक झील (Sattal and Loktak Lake)

उत्तराखंड का सातताल सात छोटी-छोटी मीठे पानी की झीलों का समूह है. यहां का शांत माहौल और घने जंगल लोगों को खूब पसंद आते हैं. वहीं मणिपुर की लोकटक झील अपने तैरते हुए घास के टापुओं की वजह से दुनिया भर में जानी जाती है. यहां बोटिंग का मजा भी अलग ही होता है.

उमंगोट नदी-झील (Umngot River)

मेघालय के डावकी में बहने वाली उमंगोट नदी का पानी इतना साफ है कि इसमें चलती नाव हवा में तैरती हुई लगती है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल होते हैं. अगर आप साफ पानी देखना चाहते हैं, तो ये जगह जरूर जाएं.

घूमने जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान (Travel Tips)

घूमने जाने से पहले वहां के मौसम की जानकारी जरूर देख लें.

पहाड़ी जगह पर जा रहे हैं, तो गर्म कपड़े साथ जरूर रखें.

झील के आसपास प्लास्टिक या कचरा बिल्कुल न फेंकें.

वहां के नियमों का पालन करें और जगह को साफ रखें.

अच्छी फोटो लेने के लिए सुबह या शाम का समय चुनें.

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