19 फरवरी को लॉन्च होंगे Vivo V70 और V70 Elite, लीक हुई कीमतें और धांसू फीचर्स, यहां जानें सब कुछ

Vivo V70 Launch Date in India: वीवो V70 सीरीज लॉन्च से पहले ही इस सीरीज के फोन की कीमतें लीक हो गई हैं, जो इशारा करती हैं कि कंपनी इस बार प्रीमियम सेगमेंट में बड़ी टक्कर देने वाला है.

Vivo V70 Series की सबसे बड़ी खासियत इसकी 6500 mAh की ब्लूवोल्ट (BlueVolt) बैटरी है, जो 40 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक दे सकती है.
अगर आप एक प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने का इंतजार कर रहे हैं, तो वीवो (Vivo) आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है. वीवो अपनी शानदार V70 सीरीज को भारत में 19 फरवरी 2026 को दोपहर 12 बजे लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस सीरीज में पहली बार एक "Elite" मॉडल को शामिल किया गया है, जो इस बार वीवो की ओर से सबसे बड़ा हार्डवेयर अपग्रेड माना जा रहा है.

Vivo V70 Series: क्या होगी भारत में कीमत? (Leaked Price)

लॉन्च से पहले ही इस सीरीज की कीमतें लीक हो गई हैं, जो इशारा करती हैं कि वीवो इस बार प्रीमियम सेगमेंट में बड़ी टक्कर देने वाला है:

  • Vivo V70: इसकी शुरुआती कीमत ₹45,999 (8GB/256GB) होने की उम्मीद है. इसके 12GB/512GB वेरिएंट की कीमत ₹52,999 तक जा सकती है.
  • Vivo V70 Elite: इस हाई-एंड मॉडल की कीमत ₹51,999 से शुरू होकर टॉप वेरिएंट के लिए ₹59,999 तक रहने का अनुमान है.

डिस्प्ले और डिजाइन

Vivo V70 सीरीज में 16.74 cm का 1.5K अल्ट्रा क्लियर OLED पैनल दिया गया है. कंपनी का दावा है कि इसमें सेगमेंट के सबसे पतले बेजल्स (सिर्फ 0.125 cm) हैं, जिसे 'गोल्डन ग्रिप' डिजाइन कहा जा रहा है. 5000 nits की पीक ब्राइटनेस और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ यह डिस्प्ले तेज धूप में भी क्रिस्टल क्लियर विजुअल्स देता है. साथ ही, इसका एल्युमीनियम अलॉय फ्रेम फोन को मजबूती और प्रीमियम लुक देता है.

ZEISS कैमरा, फोटोग्राफी का नया लेवल

फोटोग्राफी के लिए इसमें ZEISS के साथ मिलकर तैयार किया गया प्रोफेशनल पोर्ट्रेट सिस्टम है. V70 Elite में 50MP का ZEISS नाइट टेलीफोटो कैमरा है, जो 3x ऑप्टिकल और 100x डिजिटल जूम को सपोर्ट करता है. लो-लाइट फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP का OIS मेन कैमरा दिया गया है. वहीं, ग्रुप सेल्फी के लिए फ्रंट में 50MP का ZEISS अल्ट्रा-वाइड कैमरा मौजूद है, ताकि कोई भी फ्रेम से बाहर न रहे.

पहली बार Snapdragon 8 सीरीज का तड़का

वीवो ने पहली बार अपनी V-सीरीज में फ्लैगशिप प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है. V70 Elite में पावरफुल Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेट दिया गया है, जो गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट है. स्टैंडर्ड V70 मॉडल में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर मिलेगा. ये फोन LPDDR5X RAM और UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आएंगे, जिससे ऐप लोडिंग की स्पीड काफी तेज होगी.

6500 mAh की बैटरी और शानदार ड्यूरेबिलिटी

इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत इसकी 6500 mAh की ब्लूवोल्ट (BlueVolt) बैटरी है, जो 40 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक दे सकती है. इसे चार्ज करने के लिए 90W की फ्लैशचार्ज टेक्नोलॉजी दी गई है. गेमर्स के लिए इसमें 'बायपास चार्जिंग' का फीचर है, जो गेम खेलते समय फोन को ठंडा रखता है. इसके अलावा, फोन को IP68 और IP69 रेटिंग मिली है, जो इसे धूल और गहरे पानी से सुरक्षित रखती है.

