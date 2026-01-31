विज्ञापन
Vivo ने अभी तक V70 सीरीज़ की लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये स्मार्टफोन अगले महीने भारत में लॉन्च हो सकते हैं. कीमत की बात करें तो Vivo V70 Elite की कीमत 55,000 रुपये से कम रखी जा सकती है.

Vivo V70 Series भारत में मचाने आ रही है धमाल, Elite वर्ज़न के फीचर्स जानकर रह जाएंगे हैरान

Vivo ने कन्फर्म कर दिया है कि उसकी नई V70 सीरीज़ जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है. इस बार कंपनी दो स्मार्टफोन पेश करेगी - Vivo V70 और Vivo V70 Elite. Vivo की V सीरीज़ हमेशा से कैमरा और डिजाइन के लिए जानी जाती रही है और V70 सीरीज़ भी इसी पहचान को आगे बढ़ाती नजर आ रही है. खास बात यह है कि इस बार परफॉर्मेंस के मामले में भी बड़ा अपग्रेड देखने को मिलेगा, जबकि Zeiss कैमरा ब्रैडिंग को बरकरार रखा गया है.

Vivo इंडिया की वेबसाइट पर V70 सीरीज़ का लॉन्च पेज लाइव हो चुका है, जिससे फोन के डिजाइन की पहली झलक मिल गई है. इस बार Vivo ने कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन पूरी तरह बदल दिया है. Vivo V70 सीरीज़ में स्क्वायर शेप वाला कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जिसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप नजर आता है. यह डिजाइन Vivo V60 के पिल-शेप वर्टिकल कैमरा मॉड्यूल से बिल्कुल अलग है. इसके साथ ही Passion Red नाम का नया कलर ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, जो फोन को प्रीमियम और स्टाइलिश लुक देता है.

V70 सीरीज़ में एयरोस्पेस-ग्रेड एल्यूमिनियम फ्रेम दिया जाएगा, जिससे फोन ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बनेगा. इसके अलावा, IP68 और IP69 रेटिंग के साथ ये स्मार्टफोन पानी और धूल से बेहतर सुरक्षा देंगे, जो इस सेगमेंट में एक बड़ी खासियत मानी जा सकती है.

V70 कैमरा में Zeiss का भरोसा
Vivo ने कन्फर्म किया है कि Vivo V70 Elite में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस और एक अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल होगा. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जाएगा.

फोन के सभी कैमरा सेंसर Zeiss ब्रैंडिंग के साथ आएंगे, जिससे इमेज क्वालिटी और कलर एक्युरेसी बेहतर होने की उम्मीद है. Vivo के मुताबिक, V70 Elite में 4K HDR वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी मिलेगा.

Vivo V70 सीरीज़ में इस बार परफॉर्मेंस को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. Vivo V70 Elite में Qualcomm का लेटेस्ट Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर दिया जाएगा, जो फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस देने में सक्षम है. वहीं, Vivo V70 में Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिलेगा, जो मिड-रेंज सेगमेंट में काफी पावरफुल माना जा रहा है.

Vivo V70 सीरीज़ में 1.5K रेजोल्यूशन वाली AMOLED डिस्प्ले दी जाएगी, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz होगा. डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 5,000 निट्स तक बताई जा रही है, जिससे तेज धूप में भी स्क्रीन साफ दिखाई देगी. V70 Elite में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, जो Vivo V60 में दिए गए ऑप्टिकल स्कैनर से ज्यादा तेज और सुरक्षित होगा.

बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 6,500mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी, जो 90W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी. इसके साथ ही बायपास चार्जिंग फीचर भी मिलेगा, जिससे गेमिंग के दौरान फोन ज्यादा गर्म नहीं होगा.

Vivo ने अभी तक V70 सीरीज़ की लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये स्मार्टफोन अगले महीने भारत में लॉन्च हो सकते हैं. कीमत की बात करें तो Vivo V70 Elite की कीमत 55,000 रुपये से कम रखी जा सकती है.

