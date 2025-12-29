Vijay Sales की Apple Days Sale में iPhone 17 सस्ता! MacBook और iPad पर भी बंपर ऑफर

Apple प्रोडक्ट्स की शॉपिंग लिस्ट अगर आपके पास तैयार है तो Vijay Sales खास ऑफर लेकर आया है. यहां 28 दिसंबर से 4 जनवरी तक Apple Days Sale चल रही है. इस सेल के दौरान Apple के लगभग सभी पॉपुलर प्रोडक्ट्स पर आकर्षक छूट मिल रही है. iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch और AirPods जैसे प्रोडक्ट्स पर बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस और लॉयल्टी पॉइंट्स के जरिए ग्राहकों को बड़ी बचत का मौका मिल रहा है. यह सेल देशभर में Vijay Sales के 160 से ज्यादा स्टोर्स और ऑनलाइन वेबसाइट vijaysales.com पर उपलब्ध है.

Apple Days Sale के दौरान चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है. ICICI Bank सहित अन्य बैंकों पर 10,000 रुपये तक की छूट, HDFC Bank क्रेडिट कार्ड EMI पर 4,500 रुपये तक का फायदा, American Express EMI पर 12,500 रुपये तक की छूट और HSBC Bank कार्ड पर 7,500 रुपये तक का ऑफर दिया जा रहा है. इसके अलावा पुराने फोन या डिवाइस के एक्सचेंज पर 10,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी मिल सकता है. iPhone 17 खरीदने वालों को MyVS लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत फ्लैट 3,000 रुपये का अतिरिक्त फायदा भी दिया जा रहा है.

iPhone 17 Series पर ऑफर्स

iPhone 17 (256GB) को Vijay Sales स्टोर्स पर लगभग 78,900 रुपये में खरीदा जा सकता है. iPhone 17 Pro (256GB) की कीमत करीब 1,21,490 रुपये रखी गई है, जबकि iPhone 17 Pro Max (256GB) लगभग 1,34,490 रुपये में उपलब्ध है. वहीं iPhone Air (256GB) की कीमत इस सेल में करीब 90,900 रुपये बताई जा रही है.

iPhone 16 और iPhone 15 पर भी छूट

Apple Days Sale में iPhone 16 (128GB) लगभग 57,990 रुपये में, iPhone 16 Plus (128GB) करीब 64,490 रुपये में और iPhone 16e (128GB) की शुरुआती कीमत लगभग 46,990 रुपये है. पुराने लेकिन भरोसेमंद iPhone 15 (128GB) को भी इस सेल में करीब 49,490 रुपये में खरीदा जा सकता है.

iPads और MacBooks पर दमदार डील

iPad 11th Gen (A16) लगभग 30,190 रुपये में, iPad Air 11-inch (M3) करीब 51,490 रुपये में और iPad Air 13-inch (M3) लगभग 69,290 रुपये में उपलब्ध है. वहीं, MacBook की बात करें तो MacBook Air 13-inch (M4) की कीमत करीब 79,990 रुपये और MacBook Air 15-inch (M4) लगभग 1,02,490 रुपये रखी गई है.

Apple Watch और AirPods पर ऑफर

Apple Watch Series 11 लगभग 40,990 रुपये में, Apple Watch SE 3rd Gen करीब 21,990 रुपये में और Apple Watch Ultra 3 लगभग 78,990 रुपये में मिल रही है. इसके अलावा AirPods 4 की कीमत 10,790 रुपये से शुरू होती है, जबकि ANC वाले AirPods 4 और AirPods Pro 3rd Gen पर भी अच्छी छूट दी जा रही है.