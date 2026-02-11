विज्ञापन
Valentine’s Day पर Apple का धमाका, iPhone 17 और MacBook Air पर मिल रही है भारी छूट

Apple की ये डील्स उसकी ऑफिशियल इंडिया वेबसाइट पर लाइव हैं और इनमें iPhone 17 सीरीज़, MacBook Air, MacBook Pro, iPad, AirPods और Apple Watch जैसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स शामिल हैं.

Valentine's Day के मौके पर Apple ने भारत में अपने ग्राहकों के लिए खास फेस्टिव ऑफर्स शुरू कर दिए हैं. जो लोग इस मौके पर अपने पार्टनर को टेक गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए यह सही समय है. Apple की ये डील्स उसकी ऑफिशियल इंडिया वेबसाइट पर लाइव हैं और इनमें iPhone 17 सीरीज़, MacBook Air, MacBook Pro, iPad, AirPods और Apple Watch जैसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स शामिल हैं. Apple की सेल में आमतौर पर सीधे दाम कम नहीं किए जाते, बल्कि बैंक से जुड़े कैशबैक ऑफर्स दिए जाते हैं, जिससे चेकआउट के समय फाइनल कीमत कम हो जाती है.

MacBook Air और MacBook Pro पर सबसे ज्यादा ऑफर
इस Valentine's Day Sale में Apple के लैपटॉप्स सबसे ज्यादा चर्चा में हैं. हाल ही में लॉन्च हुआ M4 चिप वाला नया MacBook Air इस ऑफर का हिस्सा है, जिस पर 10,000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक दिया जा रहा है. 13-इंच MacBook Air की भारत में शुरुआती कीमत 99,900 रुपये थी, लेकिन कैशबैक के बाद इसकी कीमत 89,900 रुपये हो जाती है. Apple के मुताबिक यह कैशबैक पेमेंट के समय अपने आप अप्लाई हो जाता है, जिससे ग्राहक खरीद से पहले ही कम कीमत देख सकते हैं. यह ऑफर ICICI बैंक, Axis बैंक और American Express कार्ड से पेमेंट करने पर लागू है.

MacBook Pro के चुनिंदा मॉडल्स पर भी 10,000 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है. 14-इंच MacBook Pro, जिसमें M4 चिप है और जिसकी कीमत 1,69,900 रुपये थी, अब ऑफर के बाद 1,59,900 रुपये में मिल रहा है. वहीं, 16-इंच MacBook Pro जिसमें M4 Pro चिप दी गई है, उसकी लॉन्च कीमत 2,49,900 रुपये थी, जो अब घटकर 2,39,900 रुपये रह जाती है. 

iPhone 17 सीरीज़ पर छूट
स्मार्टफोन की बात करें तो Apple की वैलेंटाइन सेल में iPhone 17 सीरीज़ भी शामिल है. लेटेस्ट iPhone मॉडल्स पर 5,000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक दिया जा रहा है. iPhone 17 Pro, जिसकी MRP 1,34,900 रुपये है, ऑफर के बाद 1,29,900 रुपये में मिल रहा है. iPhone 17 Pro Max पर भी इसी तरह का बैंक ऑफर लागू है. 

Apple Watch, AirPods और iPad पर भी ऑफर
वैलेंटाइन सेल में Apple Watch Series 11 पर 4,000 रुपये की बैंक छूट दी जा रही है, जबकि Apple Watch SE 3 पर 2,000 रुपये की कटौती मिल रही है. ऑडियो प्रोडक्ट्स में AirPods Pro (3rd generation) और AirPods 4 पर 1,000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक उपलब्ध है. टैबलेट सेगमेंट में iPad Air के 11-इंच और 13-इंच मॉडल्स पर 4,000 रुपये की छूट दी जा रही है, वहीं, iPad और iPad mini पर 3,000 रुपये तक का फायदा मिल सकता है.

