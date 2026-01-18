विज्ञापन
YouTube Shorts से बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करने का सबसे आसान और असरदार तरीका

Shorts Feed Limit फीचर फिलहाल YouTube मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है. यह Android स्मार्टफोन और टैबलेट के साथ-साथ iPhone और iPad पर भी काम करता है.

बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी YouTube Shorts को बार-बार बिना सोचे स्क्रॉल करते रहते हैं. बच्चे और टीनएज यूज़र कब कुछ मिनटों से घंटों तक पहुंच जाते हैं, इसका उन्हें एहसास भी नहीं होता. इसी बढ़ते स्क्रीन टाइम को ध्यान में रखते हुए YouTube ने एक नया और उपयोगी फीचर पेश किया है, जिसे Shorts Feed Limit कहा जाता है. यह फीचर बच्चों और परिवारों को यह समझने में मदद करता है कि वे दिन में कितना समय Shorts देखने में बिता रहे हैं.

Shorts Feed Limit फीचर कैसे सेट करें?
Shorts Feed Limit टूल YouTube ऐप के अंदर ही मौजूद होता है. यह फीचर Shorts को पूरी तरह बंद नहीं करता, बल्कि तय समय पूरा होने पर एक रिमाइंडर दिखाता है. इसे सेट करने के लिए सबसे पहले स्मार्टफोन में YouTube ऐप खोलें. इसके बाद ऊपर दाईं तरफ दिख रहे प्रोफाइल फोटो पर टैप करें. यहां से Settings और फिर General ऑप्शन को चुनें. 

General के अंदर Shorts Feed Limit का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर टैप करने के बाद YouTube अलग-अलग समय की लिमिट को माता-पिता अपनी पसंद और बच्चे की उम्र के हिसाब से सही समय चुनें. एक बार लिमिट चुन लेने के बाद YouTube अपने आप रोज़ाना Shorts देखने का समय ट्रैक करने लगता है.

लिमिट पूरी होने पर अलर्ट
जब बच्चा या कोई भी यूज़र तय की गई समय सीमा तक Shorts देख लेता है, तो स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देगा. यह मैसेज बताता है कि आज की Shorts देखने की लिमिट पूरी हो चुकी है. इस समय यूज़र के पास दो ऑप्शन होते हैं. पहला, वह मैसेज बंद करके Shorts देखना बंद कर सकता है. दूसरा, वह चाहें तो रिमाइंडर को इग्नोर करके आगे भी Shorts देख सकता है. 

किन डिवाइस पर चलेगा यह फीचर?
Shorts Feed Limit फीचर फिलहाल YouTube मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है. यह Android स्मार्टफोन और टैबलेट के साथ-साथ iPhone और iPad पर भी काम करता है.

