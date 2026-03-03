विज्ञापन
PM मोदी के नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड, 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ बने डिजिटल दुनिया के बेताज बादशाह

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक सब्सक्राइब किए जाने वाले नेताओं में स्थान प्राप्त किया. इंस्टाग्राम सहित कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनकी फॉलोइंग तेजी से बढ़ते डिजिटल प्रभाव को दर्शाती है.

PM मोदी के नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड, 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ बने डिजिटल दुनिया के बेताज बादशाह
  • PM मोदी का यूट्यूब चैनल 3 करोड़+ सब्सक्राइबर्स के साथ नेताओं में सबसे अधिक सब्सक्राइब किया जाने वाला चैनल बना.
  • PM मोदी के यूट्यूब सब्सक्राइबर्स की संख्या ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सनारो से चार गुना अधिक है.
  • पीएम मोदी के यूट्यूब सब्सक्राइबर्स की संख्या राहुल गांधी और अन्य प्रमुख दलों से कई गुना अधिक है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल करते हुए एक वैश्विक डिजिटल शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया है. एक डिजिटल अग्रणी के रूप में अपनी पहचान बना चुके प्रधानमंत्री ने अब यूट्यूब पर 30 मिलियन (3 करोड़) सब्सक्राइबर्स का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है. उनका चैनल दुनिया के सभी नेताओं में सबसे अधिक सब्सक्राइब किया जाने वाला चैनल बन गया है.

पीएम मोदी की डिजिटल पहुंच की व्यापकता का अंदाजा अन्य अंतरराष्ट्रीय नेताओं के साथ उनके फॉलोअर्स के बड़े अंतर से लगाया जा सकता है.

रैंकिंग में कहां हैं दुनिया के अन्य नेता

हालिया रैंकिंग के अनुसार, वह अपने निकटतम वैश्विक समकक्षों से काफी आगे हैं. उदाहरण के लिए, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सनारो इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन उनके सब्सक्राइबर्स की संख्या पीएम मोदी की तुलना में लगभग एक चौथाई ही है. इसके अलावा, प्रधानमंत्री के यूट्यूब दर्शकों की संख्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में सात गुना से भी अधिक है.

  • डोनाल्ड ट्रंप- 4 मिलियन
  • लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा- 1.6 मिलियन
  • वलोडिमीर जेलेंस्की- 1.4 मिलियन
  • नायिब बुकेले- 579 हजार
  • इमैनुएल मैक्रॉन- 391 हजार
  • जॉर्जिया मेलोनी- 158 हजार

भारत के नेताओं से भी काफी आगे पीएम मोदी

भारतीय राजनीतिक परिदृश्य के भीतर यह अंतर और भी अधिक स्पष्ट है. प्रधानमंत्री मोदी के पास वर्तमान में राहुल गांधी की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक सब्सक्राइबर्स हैं. साथ ही, उनके सब्सक्राइबर्स की संख्या आम आदमी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलग-अलग कुल फॉलोअर्स से चार गुना से भी ज्यादा है.

इंस्टाग्राम पर भी रिकॉर्ड

वीडियो कंटेंट के अलावा, प्रधानमंत्री का डिजिटल प्रभाव अन्य प्लेटफार्मों पर भी फैला हुआ है. यूट्यूब रिकॉर्ड के साथ-साथ, वह इंस्टाग्राम पर भी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता हैं. यह बहु-मंच प्रभुत्व विभिन्न प्रकार के डिजिटल माध्यमों से विविध दर्शकों के साथ जुड़ने की उनकी क्षमता को दर्शाता है.

डिजिटल लीडर्स की रेस में पीएम मोदी का डंका

यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफार्मों से जुड़ने के बाद से, प्रधानमंत्री के डिजिटल अकाउंट वैश्विक राजनीतिक संचार के लिए सबसे सक्रिय स्थानों में से एक बन गए हैं. यूट्यूब चैनल पर 33,000 से अधिक वीडियो और करोड़ों की कुल फॉलोअर संख्या के साथ, पीएम मोदी का डिजिटल पदचिह्न 21वीं सदी में नागरिकों के साथ नेताओं के संवाद करने के तरीके के लिए एक वैश्विक मानक स्थापित कर रहा है.

