नया लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं? i3-i5 के चक्कर में न पड़ें, पहले चेक करें ये 4 जरूरी चीजें

How To Choose A Laptop: नया लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं? जरा रुकिए! सिर्फ i3, i5 या i9 प्रोसेसर देखकर लैपटॉप खरीद लेना एक बड़ी गलती हो सकती है. अगर आपने खरीदते वक्त कुछ खास बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो आपके पैसे बर्बाद हो सकता है. आइए जानते हैं क्या हैं वो 4 अहम चीजें जो एक नया लैपटॉप लेते समय आपको जरूर चेक करनी चाहिए. इसके बाद हम यह भी जानेंगे कि कॉलेज या MBA स्टूडेंट्स के लिए मार्केट में कौन-से लैपटॉप बेस्ट हैं...

1. प्रोसेसर का सिर्फ 'नाम' नहीं, पीछे लिखा 'अक्षर' देखें

ज्यादातर लोग सिर्फ i3, i5 या i9 देखकर लैपटॉप ले लेते हैं, लेकिन प्रोसेसर के नाम के पीछे लिखे अक्षर सबसे ज्यादा मायने रखते हैं. आपको इन अक्षरों पर ध्यान देना है:-

U और P: अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आपको लैपटॉप पर सिर्फ बेसिक काम करने हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे. इन प्रोसेसर वाले लैपटॉप में बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिलता है.

H, Hs और Hx: अगर आपको गेमिंग या वीडियो एडिटिंग जैसे हैवी टास्क करने हैं, तो आपके प्रोसेसर के पीछे H, Hs या Hx लिखा होना ही चाहिए. इनमें Hx सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है.

2. सिर्फ SSD होना काफी नहीं, जनरेशन भी चेक करें

आजकल हर कोई SSD वाला लैपटॉप लेना चाहता है, लेकिन सिर्फ SSD होना ही सब कुछ नहीं है. उसकी जनरेशन (Generation) भी बहुत मैटर करती है. लैपटॉप लेते समय चेक करें कि SSD 3rd, 4th या 5th जनरेशन की है या नहीं. SSD की जनरेशन जितनी लेटेस्ट होगी, आपके लैपटॉप की स्पीड उतनी ही तेज होगी.

3. ज्यादा RAM के झांसे में न आएं, MHz देखें

लैपटॉप में सिर्फ ज्यादा RAM होना ही काफी नहीं होता, बल्कि यह मायने रखता है कि उस रैम के मेगाहर्ट्ज (MHz) कितने हैं. मार्केट में 3200, 4200, 5200 या 7500 MHz वाली रैम आती हैं. ध्यान रखें कि 3200 MHz से कम वाली रैम का लैपटॉप बिल्कुल भी मत खरीदें.

4. ग्राफिक्स कार्ड की TGP चेक करना है जरूरी

अगर आप खासतौर पर गेमिंग के लिए एक ग्राफिक्स कार्ड वाला लैपटॉप लेने का प्लान कर रहे हैं, तो सिर्फ कार्ड का नाम न देखें, उसकी TGP जरूर चेक करें. ग्राफिक्स कार्ड की TGP जितनी ज्यादा होगी, आपको लैपटॉप में उतनी ही बढ़िया परफॉरमेंस मिलेगी.

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स्टूडेंट्स के लिए कैसा होना चाहिए लैपटॉप?

अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो MBA या कोई अन्य बिज़नेस प्रोग्राम कर रहे हैं. आपके लिए लैपटॉप सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि आपका चलता-फिरता ऑफिस है. आपको गेमिंग वाले भारी-भरकम लैपटॉप की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसा डिवाइस चाहिए जो बिना चार्जर के 10 घंटे तक बैक-टू-बैक सेमिनार, वीडियो कॉल्स और भारी-भरकम एक्सेल शीट्स का लोड उठा सके. इसलिए, हमेशा ध्यान रखें कि आपके लैपटॉप में कम से कम 16GB रैम हो, क्योंकि मल्टीटास्किंग के लिए 8GB रैम बहुत जल्दी कम पड़ने लगती है. साथ ही 512GB की फास्ट SSD और Intel Core i5 जैसा एक भरोसेमंद मिड-टियर प्रोसेसर आपके लिए काफी रहेगा. अगर कभी तेज प्रोसेसर और ज्यादा रैम में से एक को चुनना पड़े, तो बिजनेस और पढ़ाई के कामों के लिए हमेशा ज्यादा रैम को ही प्राथमिकता दें.

इसके अलावा, लगातार पढ़ाई करने, पीडीएफ पढ़ने और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए 14 से 15 इंच का डिस्प्ले सबसे बेहतरीन रहता है. अगर वह OLED पैनल है, तो स्क्रीन की क्लैरिटी और भी शानदार हो जाती है. चूंकि आपको रोज कॉलेज, कैफे या लाइब्रेरी जाना होता है, इसलिए कोशिश करें कि लैपटॉप का वजन 1.8 किलो से कम ही हो और उसकी रियल-वर्ल्ड बैटरी असल में 8 घंटे से ज्यादा चले.

जहां तक ऑपरेटिंग सिस्टम का सवाल है, तो Windows हमेशा से बिजनेस टूल्स (जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365, एक्सेल, पॉवरपॉइंट और टीम्स) के लिए स्टैंडर्ड माना जाता है. लेकिन अगर आपके इंस्टिट्यूट में कोई खास पाबंदी नहीं है और आप Apple के ईकोसिस्टम के साथ सहज हैं, तो MacBook Air M2 एक बेहद शानदार विकल्प है. यह बहुत हल्का है और इसकी बैटरी लाइफ व स्क्रीन क्वालिटी का कोई जवाब नहीं.

अगर आपका बजट 70 हजार रुपये के आसपास है, तो मार्केट में कुछ बहुत शानदार और पैसा-वसूल ऑप्शंस मौजूद हैं.

Samsung Galaxy Book 4 (Core i5) एक बहुत ही स्लिम और बेहतरीन विंडोज मशीन है, जो डेली के ऑफिस ऐप्स और भारी ब्राउजिंग को बिना किसी शिकायत के संभाल लेती है. वहीं, HP Omnibook 5 i5 को प्रोडक्टिविटी के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जिसका कीबोर्ड और डिस्प्ले लंबे वर्किंग सेशन के लिए परफेक्ट है. अगर आपको कुछ बहुत ही पतला और हल्का चाहिए, तो Acer Swift Neo OLED AI को देख सकते हैं, जिसका डिस्प्ले केस स्टडीज और प्रेजेंटेशन पढ़ने के लिए आंखों को बहुत सुकून देता है और इसे पूरे दिन कैंपस में ले जाना भी आसान है.

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आजकल AI (न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट या NPU) लैपटॉप्स का भी काफी चलन है. ये सिर्फ मार्केटिंग के लिए नहीं हैं, बल्कि स्टूडेंट्स के लिए इनके फायदे बहुत प्रैक्टिकल हैं. ये लैपटॉप्स रियल-टाइम ट्रांसक्रिप्शन, वीडियो कॉल्स के दौरान नॉइस कैंसिलेशन और स्मार्ट शेड्यूलिंग जैसे फीचर्स देते हैं.

इस कैटेगरी में आप Dell 14 Plus AI (Core Ultra 5) देख सकते हैं, जो एक 'नो-कॉम्प्रोमाइज' प्रोफेशनल लैपटॉप है. इसके चिप्स इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि भारी AI टास्क करते हुए भी लैपटॉप बिल्कुल ठंडा रहता है. इसके अलावा Lenovo IdeaPad Pro 5 AI हाई-रिफ्रेश-रेट डिस्प्ले के साथ स्मूथ मल्टीटास्किंग के लिए जाना जाता है. वहीं, ASUS ExpertBook P1 एक असली 'वर्कहॉर्स' है जो अक्सर मिलिट्री-ग्रेड टेस्टिंग से गुजरता है, इसलिए अगर आप रफ इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके लिए बेस्ट है.

अगर बजट आपके लिए कोई रुकावट नहीं है, तो आप एकदम टॉप लेवल की परफॉरमेंस वाले लैपटॉप ले सकते हैं. इनमें Samsung Galaxy Book 4 Edge AI शामिल है जो सैमसंग का प्रीमियम कंज्यूमर लैपटॉप है. यह बेहद पतला है, इसका डिस्प्ले बहुत आकर्षक है और इसमें पूरे दिन चलने वाली शानदार बैटरी मिलती है. इसके अलावा, जो स्टूडेंट्स हैवी डेटासेट्स और एनालिटिक्स पर काम करते हैं, उनके लिए Lenovo Yoga Slim 7 (32 GB / 1 TB) एक बेहतरीन मशीन है. इसकी 32GB रैम बड़े कामों में बहुत फर्क लाती है और यह आने वाले कई सालों तक पुराना नहीं पड़ेगा. अगर आप चाहते हैं कि आपका लैपटॉप हैवी स्टडी के साथ-साथ वीकेंड पर गेमिंग भी करा दे, तो फ्लिपकार्ट के गेमिंग कलेक्शन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन याद रहे कि गेमिंग लैपटॉप भारी होते हैं और उनकी बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है.

एक स्टूडेंट के लिए 55 हजार से लेकर 90 हजार रुपये तक का निवेश बहुत बड़ा होता है. इसलिए लैपटॉप खरीदते समय फ्लिपकार्ट पर मिलने वाली नो कॉस्ट ईएमआई (No Cost EMI) का फायदा उठाएं, जिससे आपको एक्स्ट्रा ब्याज नहीं देना पड़ेगा. अगर आपके पास कोई पुराना लैपटॉप या फोन है, तो उसे एक्सचेंज करके भी आप कीमत काफी कम कर सकते हैं.

चूंकि आप इस डिवाइस पर रोजाना निर्भर रहेंगे, इसलिए हमेशा वारंटी और सपोर्ट जरूर चेक करें. Asus ExpertBook and HP OmniBook जैसे बिजनेस-ग्रेड लैपटॉप्स में अक्सर कंज्यूमर लैपटॉप्स के मुकाबले ज्यादा बेहतर सपोर्ट मिलता है. ऑनलाइन शॉपिंग करते समय हमेशा ओपन-बॉक्स डिलीवरी (Open-Box Delivery) का विकल्प चुनें, ताकि आप सामने ही तसल्ली कर सकें कि आपके पास बिल्कुल सही और असली डिवाइस आया है. सुकून से फैसला लें, सिर्फ स्पेसिफिकेशन की लिस्ट के बजाय अपनी जरूरत को समझें और फिर खरीदारी करें.

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