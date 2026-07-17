FIFA World Cup 2026 Final: मेसी के पास इतिहास रचने का मौका, दांव पर होंगे 10 बड़े रिकॉर्ड

FIFA World Cup 2026 Final: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला रविवार को अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा. यह खिताबी महामुकाबला अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित मेटलाइफ स्टेडियम (न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी स्टेडियम) में आयोजित होगा. मैच भारतीय समयानुसार 20 जुलाई 2026, सोमवार (रविवार-सोमवार की मध्यरात्रि) को रात 12:30 बजे से शुरू होगा. इस हाई-वोल्टेज एक्शन में लियोनेल मेसी के पास खिताब जीतने के अलावा कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए FIFA गोल्डन बॉल और FIFA गोल्डन बूट अवॉर्ड जीतने का भी मौका होगा.

स्पेन के खिलाफ FIFA वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में खेलने के साथ ही मेसी FIFA वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी (39 साल, 25 दिन) बन जाएंगे. हालांकि, वर्ल्ड कप फाइनल में खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी का कुल रिकॉर्ड अभी भी इटली के दिग्गज डिनो जोफ (40 साल और 133) के नाम है, चूंकि जोफ गोलकीपर थे, इसलिए मेसी की यह उपलब्धि सिर्फ आउटफील्ड खिलाड़ियों पर लागू होगी.

मेसी के पास इतिहास के दूसरे खिलाड़ी बनने का मौका

इसके साथ ही FIFA वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन के खिलाफ अर्जेंटीना की प्लेइंग XI में शामिल होने पर मेसी एक और खास क्लब में भी शामिल हो जाएंगे. अर्जेंटीना के कप्तान इतिहास में तीन FIFA वर्ल्ड कप फाइनल में खेलने वाले केवल दूसरे खिलाड़ी बन जाएंगे. इससे पहले यह उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र खिलाड़ी ब्राजील के दिग्गज काफू हैं, जिन्होंने 1994, 1998 और 2002 में लगातार तीन वर्ल्ड कप फाइनल खेले थे. मेसी इससे पहले 2014 और 2022 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में अर्जेंटीना के लिए खेल चुके हैं.

तीन फाइनल में कप्तानी का रिकॉर्ड बनाने का मौका

फाइनल में मेसी तीन FIFA वर्ल्ड कप में टीम की कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे. अर्जेंटीना के इस सुपरस्टार ने पहले 2014 में जर्मनी के खिलाफ और 2022 में फ्रांस के खिलाफ फाइनल में कप्तानी की थी और चार साल पहले कतर में अपने देश को वर्ल्ड कप जिताया था.

दो वर्ल्ड कप बतौर कप्तान जीतने वाले पहले फुटबॉलर

अगर अर्जेंटीना FIFA वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन को हरा देता है, तो मेसी अपनी राष्ट्रीय टीम के कप्तान के तौर पर दो वर्ल्ड कप खिताब जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन जाएंगे. कई महान फुटबॉल खिलाड़ियों ने दो बार ट्रॉफी जीती है, जिनमें इटली के ग्यूसेप मेजा और ब्राजील के बेलिनी, मौरो रामोस और काफ़ू, साथ ही अर्जेंटीना के डैनियल पासरेला शामिल हैं. हालाँकि, उनमें से हर एक ने उन जीतों में से सिर्फ़ एक में ही अपने देश की कप्तानी की थी.

गोल करते ही मेसी के नाम दर्ज होगा खास रिकॉर्ड



मेसी, जो मौजूदा टूर्नामेंट में पहले ही आठ गोल कर चुके हैं, अगर स्पेन के ख़िलाफ़ गोल करते हैं तो FIFA वर्ल्ड कप फ़ाइनल के इतिहास में सबसे उम्रदराज़ गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन सकते हैं. मौजूदा रिकॉर्ड स्वीडन के निल्स लीडहोम के नाम है, जिन्होंने 1958 के फ़ाइनल में ब्राज़ील के ख़िलाफ़ गोल करते समय 35 साल और 264 दिन की उम्र पूरी की थी.

सबसे ज्यादा गोल करने वाला अर्जेंटीनाई खिलाड़ी बनने का मौका

दरअसल, फाइनल में एक गोल करने से मेसी, अर्जेंटीना के किसी खिलाड़ी द्वारा एक ही वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने के गुइलेर्मो स्टाबिले के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ देंगे. स्टाबिले ने 1930 में पहले FIFA वर्ल्ड कप के दौरान आठ गोल किए थे, जिस आंकड़े की बराबरी मेसी 2026 टूर्नामेंट में पहले ही कर चुके हैं.

मेसी के पास 10+ गोल करने वाले पहले गैर-यूरोपीय खिलाड़ी बनने का मौका

अगर मेसी फाइनल में दो गोल (ब्रेस) करते हैं, तो वह फीफा वर्ल्ड कप के एक ही एडिशन में 10 या उससे ज्यादा गोल करने वाले पहले गैर-यूरोपीय और कुल मिलाकर चौथे खिलाड़ी बन जाएंगे. एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड फ्रांस के जस्ट फोंटेन के नाम है, जिन्होंने 1958 में 13 गोल किए थे. हंगरी के सैंडोर कोक्सिस 1954 में 11 गोल के साथ दूसरे नंबर पर हैं, जबकि वेस्ट जर्मनी के गर्ड मुलर ने 1970 के एडिशन में 10 गोल किए थे.

मेसी बन सकते हैं सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी

अगर मेसी फाइनल में गोल करते हैं और अर्जेंटीना स्पेन को हराकर अपना टाइटल बचा लेती है, तो टूर्नामेंट में उनके गोल की संख्या नौ हो जाएगी और वह वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड अकेले अपने नाम कर लेंगे. अभी यह रिकॉर्ड ब्राजील के दिग्गज रोनाल्डो के नाम है, जिन्होंने 2002 में ब्राज़ील की जीत वाली मुहिम के दौरान आठ गोल किए थे.

फाइनल में 5 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन सकते हैं मेसी



मेसी पहले ही फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में दो गोल कर चुके हैं. उन्होंने 2022 के फाइनल में फ्रांस के खिलाफ दो गोल किए थे. अगर वह स्पेन के खिलाफ दो गोल करते हैं, तो वह फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में चार गोल के किलियन एम्बाप्पे के ऑल-टाइम रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे. अगर मेसी स्पेन के खिलाफ हैट-ट्रिक लगाते हैं, तो वह एम्बाप्पे से आगे निकल जाएंगे और FIFA वर्ल्ड कप फाइनल में पांच गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे. फाइनल में हैट-ट्रिक लगाने पर मेसी, जेफ हर्स्ट के बाद FIFA वर्ल्ड कप फाइनल में हैट-ट्रिक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी भी बन जाएंगे. हर्स्ट ने 1966 के फाइनल में वेस्ट जर्मनी के खिलाफ़ इंग्लैंड के लिए तीन गोल किए थे.

खिताब डिफेंड करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनने का भी मौका



अर्जेंटीना का लक्ष्य इटली (1934, 1938) और ब्राजील (1958, 1962) के बाद फुटबॉल इतिहास में FIFA वर्ल्ड कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाला तीसरा देश बनना है. अगर अर्जेंटीना स्पेन के खिलाफ जीत हासिल करता है, तो लियोनेल मेसी FIFA वर्ल्ड कप खिताब बरकरार रखने वाले सबसे उम्रदराज़ खिलाड़ी बन जाएंगे. मौजूदा रिकॉर्ड ब्राजील के दिग्गज खिलाड़ी निल्टन सैंटोस के नाम है, जो 1962 में ब्राजील को लगातार दूसरा वर्ल्ड कप जिताने में मदद करते समय 37 साल के थे.

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