रोहित शर्मा के फैंस को झटका देने वाली एक और रिपोर्ट, विदाई मैच के लिए माता-पिता पहुंचे लंदन

भारत और इंग्लैंड के बीच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाने वाला तीसरा वनडे मैच रोहित शर्मा के अंतरराष्ट्रीय करियर का आखिरी मुकाबला हो सकता है. रिपोर्ट के अनुसार, अनुभवी ओपनर के माता-पिता (गुरुनाथ शर्मा और पूर्णिमा शर्मा) लंदन पहुंच चुके हैं, जिससे इन अफवाहों को और बल मिला है कि यह मैच 50-ओवर फॉर्मेट में उनका आखिरी मैच हो सकता है. रोहित पहले ही T20I और टेस्ट से रिटायर हो चुके हैं, और अब खबरें हैं कि वह अपने ODI करियर को भी अलविदा कह सकते हैं.

द संडे गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, रोहित ने अपने ODI भविष्य को लेकर सेलेक्टर्स का रुख जानने के बाद लॉर्ड्स में होने वाले मैच के लिए अपने माता-पिता के आने का इंतजाम किया. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिलेक्शन कमिटी अब पूर्व भारतीय कप्तान को 2027 ODI वर्ल्ड कप की अपनी योजनाओं का हिस्सा नहीं मान रही है, जिससे यह अटकलें तेज हो गई हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ़ तीसरा ODI उनके इंटरनेशनल ODI सफर का अंत हो सकता है.

रोहित ने किया माता-पिता के लंदन आने का इंतजाम

लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे ODI मैच को अनुभवी ओपनर का इंटरनेशनल क्रिकेट में विदाई मैच माना जा रहा है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रोहित को सीरीज से पहले ही सेलेक्टर्स की योजनाओं के बारे में बता दिया गया था और उन्होंने इस मौके के लिए अपने माता-पिता के लंदन आने का इंतजाम खुद किया था. T20I और टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो चुके 39 वर्षीय खिलाड़ी अब अपने ODI करियर को खत्म करने की तैयारी कर रहे हो सकते हैं.

रोहित की फॉर्म पर लगातार उठ रहे थे सवाल

इंग्लैंड सीरीज के दौरान रोहित की फॉर्म पर भी सवाल उठे हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ हालिया घरेलू सीरीज में 48 और 79 रन बनाने के बाद, पूर्व भारतीय कप्तान पहले दो ODI में सिर्फ 11 और 26 रन ही बना पाए हैं. खबरों के अनुसार, सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट अब भविष्य के लिए युवा खिलाड़ियों पर विचार कर रहे हैं; भारत 2027 ODI वर्ल्ड कप की योजना बना रहा है और यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों पर विचार किया जा रहा है.

रोहित शर्मा को मिलेगी भावुक विदाई

अगर ये खबरें सही साबित होती हैं, तो लॉर्ड्स ODI भारत के सबसे शानदार व्हाइट-बॉल करियर में से एक का अंत होगा. रोहित की कप्तानी में भारत 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा और 2024 T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता, जिससे देश के सबसे सफल कप्तानों में से एक के तौर पर उनकी पहचान पक्की हो गई. खबर है कि मैच के लिए उनके माता-पिता लंदन में हैं, ऐसे में यह मौका भारतीय जर्सी में 'हिटमैन' के लिए एक भावुक विदाई वाला पल हो सकता है.

टीम मैनेंजमेंट का 2027 वर्ल्ड कप पर फोकस

रिपोर्ट्स के अनुसार, BCCI की सिलेक्शन कमिटी और हेड कोच गौतम गंभीर ने अनुभवी ओपनर को बता दिया है कि वे अब टीम की लंबे समय की वनडे योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं. चूंकि भारत अब 2027 वर्ल्ड कप पर ध्यान दे रहा है, इसलिए माना जा रहा है कि मैनेजमेंट बदलाव के तहत यशस्वी जायसवाल जैसे युवा खिलाड़ियों पर विचार कर रहा है.

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