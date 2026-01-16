WhatsApp पर भी Call कर सकते हैं शेड्यूल, ऑफिस मीटिंग्स के लिए सबसे बढ़िया है ये फीचर

WhatsApp पर कॉलिंग से जुड़ा एक कमाल का फीचर है जिसकी मदद से आप WhatsApp कॉल को पहले से ही शेड्यूल कर सकते हैं. यानी किसी दूसरे ऐप में जाने के बजाय आप सीधे WhatsApp ऐप के अंदर ही कॉल शेड्यूल कर सकते हैं. यह फीचर घर से काम कर रहे लोगों के लिए सबसे बढ़िया है. क्योंकि इसकी मदद से उन्हें Google Meet या Zoom जैसे दूसरे ऐप्स पर जाकर मीटिंग लिंक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती.

Event फीचर

WhatsApp में मौजूद इस फीचर का नाम है 'Event'. इसकी मदद से आप किसी ग्रुप में पहले से मीटिंग या कॉल शेड्यूल कर सकते हैं. इससे आपका समय और मेहनत दोनों बचते हैं.

WhatsApp पर कॉल शेड्यूल कैसे करें?

इसके लिए सबसे पहले अपने फोन में WhatsApp खोलें और उस ग्रुप में जाएं, जहां आप मीटिंग रखना चाहते हैं. इसके बाद मैसेज बार में दिख रहे पेपरक्लिप आइकन पर टैप करें और ‘Event' ऑप्शन चुनें. अब ‘Create Event' पर क्लिक करें, जहां आपको इवेंट का नाम डालना होगा और मीटिंग की तारीख और समय सेट करना होगा. अगर आप चाहते हैं कि मीटिंग लिंक के जरिए हो, तो उससे जुड़ा टॉगल ऑन करें और आखिर में ‘Send' आइकन पर टैप कर दें.

जैसे ही आप WhatsApp ग्रुप में मीटिंग शेड्यूल करते हैं, उस ग्रुप के सभी मेंबर्स को तय समय पर कॉल जॉइन करने की नोटिफिकेशन मिल जाएगी. इससे बार-बार रिमाइंडर भेजने या अलग से लिंक शेयर करने की जरूरत नहीं रहती.

जब आप WhatsApp में कोई इवेंट बनाते हैं, तो उसमें मीटिंग का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, इवेंट का एंड टाइम सेट कर सकते हैं और लोकेशन भी अपडेट कर सकते हैं. इसके अलावा WhatsApp स्क्रीन शेयरिंग की सुविधा भी देता है. यह फीचर Android, iOS, Web, Mac और Windows सभी प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किया जा सकता है.