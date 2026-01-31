Sunetra Pawar LIVE: सुनेत्रा पवार को सर्वसम्मति से NCP विधायक दल की नेता चुन लिया गया है. सुनेत्रा पवार शाम 5 बजे महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी, लेकिन वित्त एवं योजना विभाग उन्हें नहीं मिलेगा. सूत्रों की मानें तो वित्त एवं योजना विभाग को छोड़कर अजित पवार के पास रहे सभी विभाग सुनेत्रा पवार को सौंपे जाएंगे.अजित पवार के पास वित्त एवं योजना, राज्य उत्पाद शुल्क, खेल एवं अल्पसंख्यक मामलों के विभाग थे. वित्त एवं योजना विभाग को छोड़कर बाकी सभी विभाग सुनेत्रा पवार को दिए जाएंगे. सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, ये अब लगभग साफ हो गया है. सुनेत्रा पवार मुंबई पहुंच गई हैं. वह अपने बेटे पार्थ के साथ तड़के दक्षिण मुंबई स्थित अजित पवार के आधिकारिक आवास देवगिरि पहुंचीं. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शनिवार को दोपहर 2 बजे विधायक दल की बैठक आयोजित करेगी, जिसमें दिवंगत अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नया नेता चुना जाएगा. सुनेत्रा बाद में शाम को लोक भवन में उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं. सुनेत्रा पवार अभी राज्यसभा सदस्य हैं. महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहे इसे बदलाव के कई मायने निकाले जा रहे हैं. वहीं, एक सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि अब दोनों एनसीपी के विलय का क्या होगा?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति का नेतृत्व करने वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दिवंगत अजित पवार के परिवार और उनकी पार्टी द्वारा लिए गए हर फैसले का समर्थन करेगी. फडणवीस ने नागपुर में मीडिया कहा, 'राकांपा उपमुख्यमंत्री पद के लिए जो भी फैसला लेगी, सरकार और भाजपा उस फैसले का समर्थन करेंगे. मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हम अजित दादा के परिवार और राकांपा के साथ खड़े हैं.'
सुनेत्रा पवार 2024 के लोकसभा चुनाव तक सुर्खियों से दूर रहीं. उसी वर्ष हुए आम चुनाव में उन्होंने अपने पति की पार्टी की उम्मीदवार के रूप में बारामती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा लेकिन प्रतिष्ठा की लड़ाई में अपनी ननद एवं राकांपा (शरदचंद्र पवार) उम्मीदवार सुप्रिया सुले से हार गईं. इसके बाद सुनेत्रा पवार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुईं.
सुनेत्रा पवार शपथग्रहण का पूरा कार्यक्रम
- लोकभवन( राजभवन) में तैयारियां शुरू हो गई हैं.
- 2 बजे बैठक में विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद शपथ ग्रहण किया जाएगा.
- 4 बजे राज्यपाल आचार्य देवव्रत देहरादून से मुंबई लौट रहे हैं.
- 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा.
सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगी
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Late Deputy CM Ajit Pawar's wife and Rajya Sabha MP Sunetra Pawar leaves from the State Legislative Assembly after the NCP legislative party meeting
She has been elected as the leader of the NCP Legislative Party. She will take oath as the Deputy CM…
सुनेत्रा पवार ने MP पद से दिया इस्तीफा
सुनेत्रा पवार ने अपने MP पद से इस्तीफा दिया. उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ लेने से पहले अपने MP पद से इस्तीफा दे दिया है.
मुंबई: दो घंटे बाद सुनेत्रा पवार का शपथग्रहण
मुंबई: दो घंटे बाद सुनेत्रा पवार का शपथग्रहण
देखें LIVE:
सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी... लोक भवन के अंदर की तस्वीरें
राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र में NCP विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से चुन लिया गया है और वह राज्य की उपमुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाली हैं. लोक भवन के अंदर की तस्वीरें
VIDEO | Mumbai: Rajya Sabha MP Sunetra Pawar has been unanimously elected as the leader of the NCP legislature party in Maharashtra and is set to take oath as the Deputy Chief Minister of the state. Inside visuals from Lok Bhavan.
सुनेत्रा पवार विधान भवन से रवाना हो गईं हैं
सुनेत्रा पवार विधान भवन से रवाना हो गईं हैं. 5 बजे उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी
सुनेत्रा पवार आज शाम 5 बजे उपमुख्यमंत्री के तौर पर लेंगी शपथ
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा सदस्य सुनेत्रा पवार आज शाम 5 बजे यहां लोक भवन में अपने दिवंगत पति और पार्टी प्रमुख अजित पवार के स्थान पर महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी. लोक भवन (पूर्व में राजभवन) ने यह जानकारी दी. इसने बताया कि राज्यपाल आचार्य देवव्रत शाम चार बजे मुंबई पहुंचेंगे, जो अभी मसूरी में हैं.
सुनेत्रा पवार को सर्वसम्मति से NCP विधायक दल का नेता चुना गया
सुनेत्रा पवार को सर्वसम्मति से NCP विधायक दल की नेता चुन लिया गया है. उनका महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं. इससे पहले मुंबई के विधान भवन में एनसीपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: NCP legislative party meeting underway at the State Legislative Assembly.
Late Deputy CM Ajit Pawar's wife and Rajya Sabha MP Sunetra Pawar and others are present here.
(Video: NCP) pic.twitter.com/OlyS2rHMD5
एनसीपी विधायक दल की बैठक खत्म
मुंबई के विधान भवन में एनसीपी विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है. नेता बाहर आ रहे हैं. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर अभी विधान भवन से निकल चुके हैं. हालांकि, कोई घोषण अभी तक नहीं हुई है.
आगे क्या करना है, ये... NCP के विलय पर सना मलिक
NCP के विलय पर सना मलिक ने कहा कि दोनों दल साथ आने वाले थे, इसको लेकर हमें नहीं बताया गया था. अजित पावर के बाद हमें उम्मीद है कि वहिनी (सुनेत्रा पवार) पार्टी का नेतृत्व आगे ले जायेंगी. आगे क्या करना है, ये बैठक में पता चलेगा.
शरद पवार को तो जानकारी देनी चाहिए थी... एनसीपी के नेता एकनाथ खडसे
एनसीपी के नेता एकनाथ खडसे ने कहा कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का निधन होकर तीन दिन हुए और आज सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री पद ग्रहण करने जा रही है, ऐसा चल रहा है. जल्दबाजी में यह निर्णय करना लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी उनके पार्टी का निर्णय है, मानकर चलना पड़ेगा. सुनेत्रा पवार परिवार की एक सदस्य हैं और वह उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं, यह बहुत बड़ी घटना है. लेकिन शरद पवार और सुप्रिया सुले इनको इस बारे में जानकारी नहीं. एक ही परिवार में रहते हैं, तो कम से कम शरद पवार और सुप्रिया सुले इनको इस निर्णय की जानकारी देनी चाहिए थी. परिवार का बड़ा सदस्य और बड़े नेता होने के बावजूद अगर इस बारे में उनका जानकारी नहीं. दोनों राष्ट्रवादी एक साथ आने के बारे में 4 से 5 मीटिंग हुई और अजित पवार की उपस्थिती में हुई मीटिंग में दोनों राष्ट्रवादी एक साथ आने में निर्णय हुआ था. बारामती के लोकल बॉडी के चुनाव के बाद दोनों राष्ट्रवादी एक साथ आने का निर्णय जाहिर होने वाला था. अभी महाराष्ट्र की राजनीति बदल रही है.
शरद पवार को मनाने पहुंचे अजित के बेटे पार्थ
शरद पवार को अब मनाने की कवायद हो रही है. अजित पवार के बेटे पार्थ, शरद पवार को बनाने पहुंचे, दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई, लेकिन शायद बात नहीं बन पाई. शरद पवार, सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे, ऐसी खबरें मिल रही हैं.
सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर क्या बोले छगन भुजबल
महाराष्ट्र मंत्री छगन भुजबल ने कहा, "दिवंगत डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार आज डिप्टी सीएम पद की शपथ लेगी तो ये अच्छी बात है क्योंकि लोगों की भी यही इच्छा है और विधायक की तरफ से यही मांग हो रही है. इस हालात में सुनेत्रा पवार को ही डिप्टी सीएम बनाना चाहिए. फिर उनके नेतृत्व में सब चर्चा करेंगे.'
मुंबई: महाराष्ट्र मंत्री छगन भुजबल ने कहा, "दिवंगत डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार आज डिप्टी सीएम पद की शपथ लेगी तो ये अच्छी बात है क्योंकि लोगों की भी यही इच्छा है और विधायक की तरफ से यही मांग हो रही है। इस हालात में सुनेत्रा पवार को ही डिप्टी सीएम बनाना चाहिए। फिर उनके नेतृत्व में सब चर्चा करेंगे।"
विलय की अटकलों पर शिवसेना सांसद अंबादास बोले- राजनीति में कुछ भी संभव
शिवसेना (यूबीटी) नेता अंबादास दानवे ने NCP और NCP(SCP) के विलय की अटकलों पर कहा, 'अजित दादा की पार्टी अलग है, शरद पवार की पार्टी अलग है। उनके परिवार और पार्टी का मामला उनका निजी मामला है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है.'
छत्रपति संभाजी नगर (महाराष्ट्र): शिवसेना (यूबीटी) नेता अंबादास दानवे ने NCP और NCP(SCP) के विलय की अटकलों पर कहा, "अजित दादा की पार्टी अलग है, शरद पवार की पार्टी अलग है। उनके परिवार और पार्टी का मामला उनका निजी मामला है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है।"
सुनेत्रा पवार को नहीं मिलेगा वित्त एवं योजना विभाग
सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी. वित्त एवं योजना विभाग को छोड़कर अजित पवार के पास रहे सभी विभाग सुनेत्रा पवार को सौंपे जाएंगे. अजित पवार के पास वित्त एवं योजना, राज्य उत्पाद शुल्क, खेल एवं अल्पसंख्यक मामलों के विभाग थे. वित्त एवं योजना विभाग को छोड़कर बाकी सभी विभाग सुनेत्रा पवार को दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री फडणवीस के पास वित्त विभाग रहेगा और वे फरवरी के अंतिम सप्ताह से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में राज्य का बजट पेश करेंगे.
अभी तक राज ही बनी हुई है... अनिल पाटिल
एनसीपी विधायक अनिल पाटिल का कहना है कि अगर विलय को लेकर अजित पवार के साथ कोई चर्चा हुई भी होगी, तो वह अभी तक राज ही बनी हुई है पर्दे के पीछे ही है. चूंकि हम दो अलग-अलग दल हैं, इसलिए हमारे विधानमंडल सदस्यों के साथ चर्चा करके विधायक दल का नेता चुनने की प्रक्रिया शुरू है. प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे कुछ ही समय में 'देवगिरी' बंगले पर पहुंच रहे हैं.
शरद पवार परिवार शपथ ग्रहण से बनाएगा दूरी!
शरद पवार परिवार सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होगा. शरद पवार गुट नेता शशिकांत शिंदे का कहना है, 'शरद पवार आज दोपहर बाद बारामती से मुंबई के लिए रवाना होंगे, लेकिन शपथ विधि में शामिल नहीं होंगे. सांसद सुप्रिया सुले भी आज बारामती से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी. शपथ विधि में शरद पवार परिवार से शरद पवार, सुप्रिया सुले, रोहित पवार, योगेंद्र पवार शामिल नहीं होंगे.'
परिवार अभी दुख से उबर नहीं पाया और... सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण पर संजय राउत
सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र अभी अजित पवार के निधन के दुख से उबर नहीं पाया है और यह फैसला किया जा रहा है. हालांकि, यह उनकी पार्टी का आंतरिक निर्णय है. प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने अगर यह फैसला लिया है, तो कुछ सोचकर ही लिया होगा. अजित पवार का पक्ष एक स्वतंत्र गुट है. उनके पार्टी के नेताओं ने वर्षा बंगले पर आकर चर्चा की और यह निर्णय लिया जा रहा है. मैं बस इतना ही कहूंगा कि जब तक अजित पवार का शोक समय समाप्त नहीं होता, मैं अधिक नहीं बोलूंगा. जब अजित पवार जीवित थे, तब दोनों गुटों का एक साथ आना संभव था, लेकिन अब स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता. अजित पवार के जाने का दुख पूरे महाराष्ट्र और हमारे घरों में भी है, वे हर घर का एक जाना-माना चेहरा थे. यह राजनीति अब पारिवारिक है और उनकी पार्टी ही इस पर निर्णय लेगी या फिर अंततः अमित शाह इस पर फैसला लेंगे.
बिना विधायक बने भी डिप्टी सीएम बनेंगीं सुनेत्रा पवार, पर है एक बड़ी शर्त!
उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद, सुनेत्रा पवार को 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य होगा. भारतीय संविधान के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, वह भी मंत्री या उपमुख्यमंत्री बन सकता है अगर वह व्यक्ति 6 महीने के भीतर चुनाव जीतकर या मनोनीत होकर विधायक नहीं बनता है, तो उसका मंत्री पद अपने आप रद्द हो जाता है. ये नियम केंद्र (अनुच्छेद 75(5)) और राज्य, दोनों ही स्तरों पर समान रूप से लागू होता है. वर्तमान में यदि सुनेत्रा पवार किसी भी सदन की सदस्य नहीं हैं, तो उन्हें अगले आधे साल के भीतर सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी.
NCP विलय के लिए हुई मीटिंग की तस्वीर आई सामने, साथ नजर आए शरद पवार और अजित पवार
NCP विलय का ऐलान 12 फरवरी को होना था. इसे लेकर हुई मीटिंग की तस्वीर भी सामने आ गई है. इस मीटिंग में शरद पवार, अजित पवार, जयंत पाटिल, रोहित पवार, शशिकांत शिंदे, राजेश टोपे, अमोल कोल्हे नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि एनसीपी विलय को लेकर ये बैठक 17 जनवरी को हुई थी. अब 12 फरवरी को दोनों एनसीपी के विलय का ऐलान किया जाना था. हालांकि, अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी विलय का क्या होगा. अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है.
मुंबई में सुनेत्रा पवार का संभावित कार्यक्रम
सुनेत्रा पवार मुंबई पहुंच गई हैं. महाराष्ट्र की राजनीति में आज कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. सुनेत्रा पवार को आज एनसीपी कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसके बाद उन्हें विधायक दल का नेता चुना जाएगा. इसके बाद वह उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर सकती हैं. ये होगा पूरा कार्यक्रम...
मुंबई में सुनेत्रा पवार का संभावित कार्यक्रम
- एनसीपी कोर कमेटी की बैठक सुबह 10 बजे देवगिरी बंगले में.
- दोपहर 1:30 बजे: सुनेत्रा पवार विधान भवन के लिए रवाना होंगी.
- दोपहर 2 बजे: विधान भवन में विधायकों की बैठक, जहां सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा.
- शाम 4:30 बजे: सुनेत्रा पवार राजभवन के लिए रवाना होंगी.
- शाम 5 बजे: शपथ ग्रहण समारोह - सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी (महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री)
सुनेत्रा के मुद्दे पर शरद पवार की दो टूक- परिवार को इस पर भरोसे में नहीं लिया गया
शरद पवार ने स्पष्ट किया कि NCP के दोनों गुटों उनके और अजित पवार के बीच जो बातचीत चल रही थी, वह सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसका परिणाम क्या निकलेगा, यह अब संबंधित नेताओं के निर्णय पर निर्भर करेगा. शरद पवार ने कहा, 'दोनों पक्षों में संवाद बढ़ाने की कोशिश हुई थी और चर्चा सकारात्मक थी. अब आगे क्या होगा, यह बातचीत में शामिल रहे नेताओं को तय करना है.' उन्होंने यह भी बताया कि बातचीत में अजित पवार और जयंत पाटिल सक्रिय रूप से शामिल थे, और अब अंतिम निर्णय जयंत पाटिल करेंगे. सुनेत्रा पवार के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर शरद पवार ने दो टूक जवाब दिया, 'यह निर्णय NCP का था. पवार परिवार को इस पर भरोसे में नहीं लिया गया.' जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें प्रक्रिया से बाहर रखा गया, तो उन्होंने कहा- 'मुझे नहीं पता.'
अजित पवार के बेटे पार्थ जाएंगे राज्यसभा
सुनेत्रा पवार के सीट छोड़ने के बाद उनके बड़े बेटे पार्थ राज्यसभा जाएंगे. सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्थ पवार को राज्यसभा भेजा जा सकता है. वहीं, सुनेत्रा पवार को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी मिलेगा. डेप्युटी सीएम और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों पद सुनेत्रा के पास रहेंगे.