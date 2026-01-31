Sunetra Pawar LIVE: सुनेत्रा पवार को सर्वसम्मति से NCP विधायक दल की नेता चुन लिया गया है. सुनेत्रा पवार शाम 5 बजे महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी, लेकिन वित्त एवं योजना विभाग उन्‍हें नहीं मिलेगा. सूत्रों की मानें तो वित्त एवं योजना विभाग को छोड़कर अजित पवार के पास रहे सभी विभाग सुनेत्रा पवार को सौंपे जाएंगे.अजित पवार के पास वित्त एवं योजना, राज्य उत्पाद शुल्क, खेल एवं अल्पसंख्यक मामलों के विभाग थे. वित्त एवं योजना विभाग को छोड़कर बाकी सभी विभाग सुनेत्रा पवार को दिए जाएंगे. सुनेत्रा पवार महाराष्‍ट्र की पहली महिला उपमुख्‍यमंत्री बनने जा रही हैं, ये अब लगभग साफ हो गया है. सुनेत्रा पवार मुंबई पहुंच गई हैं. वह अपने बेटे पार्थ के साथ तड़के दक्षिण मुंबई स्थित अजित पवार के आधिकारिक आवास देवगिरि पहुंचीं. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शनिवार को दोपहर 2 बजे विधायक दल की बैठक आयोजित करेगी, जिसमें दिवंगत अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नया नेता चुना जाएगा. सुनेत्रा बाद में शाम को लोक भवन में उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं. सुनेत्रा पवार अभी राज्यसभा सदस्य हैं. महाराष्‍ट्र की राजनीति में हो रहे इसे बदलाव के कई मायने निकाले जा रहे हैं. वहीं, एक सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि अब दोनों एनसीपी के विलय का क्‍या होगा?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति का नेतृत्व करने वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दिवंगत अजित पवार के परिवार और उनकी पार्टी द्वारा लिए गए हर फैसले का समर्थन करेगी. फडणवीस ने नागपुर में मीडिया कहा, 'राकांपा उपमुख्यमंत्री पद के लिए जो भी फैसला लेगी, सरकार और भाजपा उस फैसले का समर्थन करेंगे. मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हम अजित दादा के परिवार और राकांपा के साथ खड़े हैं.'

सुनेत्रा पवार 2024 के लोकसभा चुनाव तक सुर्खियों से दूर रहीं. उसी वर्ष हुए आम चुनाव में उन्होंने अपने पति की पार्टी की उम्मीदवार के रूप में बारामती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा लेकिन प्रतिष्ठा की लड़ाई में अपनी ननद एवं राकांपा (शरदचंद्र पवार) उम्मीदवार सुप्रिया सुले से हार गईं. इसके बाद सुनेत्रा पवार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुईं.

सुनेत्रा पवार शपथग्रहण का पूरा कार्यक्रम

लोकभवन( राजभवन) में तैयारियां शुरू हो गई हैं.

2 बजे बैठक में विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद शपथ ग्रहण किया जाएगा.

4 बजे राज्यपाल आचार्य देवव्रत देहरादून से मुंबई लौट रहे हैं.

5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा.

Sunetra Pawar Oath Ceremony LIVE Updates