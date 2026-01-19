iPhone 17 हो सकता है आपका सिर्फ ₹49,400 में, Samsung Galaxy S25 भी मिलेगा इसी दाम में, जानिए कैसे और कहां

Croma की Republic Day Sale में स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, होम अप्लायंसेज और ऑडियो प्रोडक्ट्स पर जबरदस्त छूट दी जा रही है. यह सेल सभी Croma स्टोर्स पर 26 जनवरी तक चलेगी. इस बार Croma ने सिर्फ सीधी छूट ही नहीं, बल्कि बैंक कैशबैक, एक्सचेंज बोनस, स्टूडेंट प्राइसिंग और आसान EMI जैसे कई फायदे एक साथ जोड़ दिए हैं, जिससे हर चीज़ के दाम और भी कम हो गए हैं. लेकिन सबका ध्यान इस सेल में मौजूद iPhone 17 पर जा रहा है. क्योंकि Apple का ये सबसे लेटेस्ट iPhone सिर्फ 49,400 की कीमत पर आपको मिल सकता है. कैसे? चलिए बताते हैं.

iPhone 17 पर डिस्काउंट

Apple स्टोर पर iPhone 17 की अभी कीमत ₹82,900 लिखी हुई है, वहीं फोन Republic Day Sale के दौरान प्रभावी तौर पर ₹49,400 में मिल सकता है. इस कीमत तक पहुंचने के लिए पुराने स्मार्टफोन का एक्सचेंज बहुत अहम भूमिका निभाता है. Croma पुराने फोन की कंडीशन और मॉडल के आधार पर ₹23,500 तक का एक्सचेंज वैल्यू दे रहा है. इसके साथ ₹2,000 का फ्लैट बैंक कैशबैक और ₹8,000 का अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस भी जोड़ा गया है. इन सभी ऑफर्स को मिलाने पर iPhone 17 की कीमत 49,400 तक कम हो जाती है.

iPhone 15 पर डिस्काउंट

मार्केट में ₹59,900 में मिलने वाला यह फोन अब ₹40,900 की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है. इसमें पुराने फोन पर ₹14,000 तक का एक्सचेंज वैल्यू, ₹1,000 का बैंक कैशबैक और ₹4,000 का एक्सचेंज बोनस शामिल है. पुराने iPhone या Android फोन से अपग्रेड करने वालों के लिए यह डील काफी बढ़िया साबित हो सकती है.

Samsung मोबाइल पर ऑफर्स

Croma की इस सेल में Samsung Galaxy S25 को Galaxy S24 के एक्सचेंज पर ₹50,499 में खरीदा जा सकता है, जहां एक्सचेंज वैल्यू ₹24,500 तक जाती है. वहीं, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S24 Ultra के एक्सचेंज पर ₹79,999 में उपलब्ध है, जिसमें ₹43,000 तक का एक्सचेंज फायदा मिलता है. फोल्डेबल फोन पसंद करने वालों के लिए Galaxy Z Fold 7 को Z Fold 6 के एक्सचेंज पर ₹1,09,999 में खरीदा जा सकता है.

लैपटॉप डील्स में भी फायदा

इस सेल में MacBook Air M4 स्टूडेंट्स के लिए ₹55,911 की खास कीमत पर उपलब्ध है. इसके साथ ₹10,000 बैंक कैशबैक, पुराने लैपटॉप या PC पर ₹13,000 तक का एक्सचेंज और ₹10,000 का अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस भी मिल सकता है. Windows लैपटॉप की बात करें तो HP OmniBook 5 13th Gen, जिसकी कीमत ₹80,067 थी, अब ₹48,130 की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है.

टीवी और होम अप्लायंसेज पर भी भारी छूट

Croma Republic Day Sale में Samsung Neo QLED 65-इंच टीवी, जो पहले ₹1,75,000 का था, अब ₹98,990 में मिल रहा है. TCL 55-इंच QLED टीवी की कीमत ₹98,990 से घटकर ₹38,990 हो गई है. 9kg फ्रंट-लोड फुली ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन ₹31,290 से शुरू हो रही हैं. Marshall Bluetooth स्पीकर्स पर 35 प्रतिशत तक की छूट और चुनिंदा एयर कंडीशनर्स के साथ ₹11,500 तक के फ्रीबीज़ भी दिए जा रहे हैं.

