iPhone 17 की बंपर बिक्री से Apple ने तोड़ा 18 साल का रिकॉर्ड, AI की देरी भी नहीं रोक पाई रफ्तार, ताबड़तोड़ हुई कमाई

एप्पल (Apple) के लिए पिछला साल उतार-चढ़ाव भरा रहा, खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के मामले में कंपनी थोड़ी पीछे नजर आ रही थी.किन जब नतीजे आए, तो सब दंग रह गए. AI को लेकर शुरुआती चूक के बावजूद Apple ने साबित कर दिया कि iPhone की लोकप्रियता आज भी कम नहीं हुई है. Apple के iPhone की बिक्री ने नया रिकॉर्ड बना दिया है.

अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में iPhone की जबरदस्त मांग ने कंपनी को अब तक की सबसे बड़ी तिमाही बिक्री दिलाई. यही नहीं, iPhone की मजबूत परफॉर्मेंस के दम पर Apple का मुनाफा और कमाई दोनों उम्मीद से कहीं ज्यादा रही.

iPhone की बिक्री ने बनाया नया रिकॉर्ड

एप्पल के ताजा नतीजों के मुताबिक, अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच iPhone की बिक्री 85.3 अरब डॉलर तक पहुंच गई. यह पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 23 फीसदी ज्यादा है. यह iPhone के 2007 में लॉन्च होने के बाद किसी भी एक तिमाही में सबसे ज्यादा बिक्री है. iPhone 17 मॉडल को ग्राहकों ने हाथोंहाथ लिया, जबकि कंपनी अब तक Siri में वादा किया गया AI अपग्रेड पूरी तरह नहीं कर पाई है.

AI की देरी के बावजूद क्यों हुई जबदस्त बिक्री?

Apple ने AI को लेकर हुई देरी की भरपाई iPhone के नए “लिक्विड ग्लास” डिजाइन से की. यह डिजाइन iPhone 17 और पुराने मॉडल्स में सितंबर में फ्री सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए दिया गया था. नए लुक और मजबूत ब्रांड भरोसे के चलते ग्राहक बड़ी संख्या में आईफोन खरीदते नजर आए. Apple के सीईओ टिम कुक ने कहा कि iPhone की मांग उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत रही.

Apple की कमाई और मुनाफा में जबरदस्त इजाफा

iPhone की शानदार बिक्री का असर सीधे कंपनी की कमाई पर दिखा. इस तिमाही में Apple का मुनाफा 42.1 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 16 फीसदी ज्यादा है. कंपनी की कुल आमदनी भी 16 फीसदी बढ़कर 143.8 अरब डॉलर तक पहुंच गई. कमाई और बिक्री दोनों ही बाजार के अनुमान से बेहतर रहीं.

शेयर बाजार में Apple का रिएक्शन

नतीजों के बाद Apple के शेयरों में हल्की तेजी देखी गई और एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में शेयर करीब 1 फीसदी चढ़े. हालांकि इस साल अब तक शेयर की चाल थोड़ी सुस्त रही है और कीमतें 2024 के अंत के मुकाबले बहुत ज्यादा ऊपर नहीं हैं.

AI को लेकर अब कम होती दिखी चिंता

एक्सपर्ट का मानना है कि Apple के AI में पिछड़ने को लेकर जो चिंता थी, वह अब जरूरत से ज्यादा लग रही है. जानकारों का कहना है कि Apple अपने पूरे इकोसिस्टम में AI को धीरे और सही तरीके से जोड़ने की स्थिति में है. Apple ने बताया कि दुनिया भर में उसके 2.5 अरब से ज्यादा डिवाइस अभी इस्तेमाल में हैं, जिनमें iPhone, iPad, Mac और स्मार्टवॉच शामिल हैं.

Siri और AI के बड़े अपडेट की तैयारी

Apple अब जल्द ही रुके हुए AI फीचर्स लॉन्च करने की तैयारी में है. इसमें Siri का बड़ा अपग्रेड शामिल है, जिससे वह ज्यादा बातचीत करने वाली और काम की बन सकेगी. इसके लिए Apple ने Google के नए AI मॉडल Gemini 3 की मदद लेने का फैसला किया है. यह कदम दिखाता है कि Apple AI के मामले में अब तेजी से आगे बढ़ना चाहता है.

स्मार्टफोन बाजार में iPhone फिर नंबर वन

AI की कमी के बावजूद आईफोन ने पिछले साल दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन होने का खिताब अपने नाम किया. iPhone की बाजार हिस्सेदारी करीब 20 फीसदी रही, जो सैमसंग से थोड़ी ज्यादा है. यह जानकारी रिसर्च फर्म IDC ने दी है.

आगे भी मजबूत ग्रोथ की उम्मीद

Apple को आगे भी कमाई में अच्छी बढ़त की उम्मीद है. कंपनी ने अनुमान जताया है कि जनवरी से मार्च वाली तिमाही में उसकी आमदनी कम से कम 13 फीसदी बढ़ेगी. यह बाजार के अनुमान से ज्यादा है, जहां करीब 10 फीसदी बढ़त की उम्मीद की जा रही थी.

मेमोरी चिप की कमी बनी नई चुनौती

AI की बढ़ती मांग ने Apple के सामने एक नई परेशानी खड़ी कर दी है. स्मार्टफोन और लैपटॉप में इस्तेमाल होने वाली मेमोरी चिप की कमी हो रही है, क्योंकि वही चिप बड़े AI डेटा सेंटर में भी इस्तेमाल हो रही हैं. इससे न सिर्फ iPhone का प्रोडक्शन प्रभावित हो सकता है, बल्कि चिप्स के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं.

क्या iPhone हो सकता है महंगा?

मेमोरी चिप के बढ़ते दाम Apple के मुनाफे पर दबाव डाल रहे हैं. ऐसे में आने वाले समय में iPhone और अन्य Apple प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ सकती हैं. टिम कुक ने कहा कि कंपनी इस बढ़ती लागत से निपटने के लिए सभी विकल्पों पर विचार कर रही है.

फिलहाल ये नतीजे दिखाते हैं कि AI की देरी के बावजूद Apple का ब्रांड भरोसा बेहद मजबूत है. iPhone की मांग, कमाई और बाजार हिस्सेदारी यह साफ संकेत देती है कि Apple आने वाले समय में AI को अपनी ताकत बनाकर और भी बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है.

