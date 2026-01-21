90,000 रुपये से भी कम में बन सकते हैं iPhone 17 Pro के मालिक, अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल पर ऐसे पाएं कमाल का ऑफर

iPhone 17 Pro Sale Offer: अगर आप नए एप्पल आईफोन 17 प्रो (Apple iPhone 17 Pro) के मालिक बनना चाहते हैं तो आपके लिए अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल(Amazon Great Republic Day Sale 2026) काफी फायदेमंद हो सकती है. सेल पर यह फोन आपको आसानी से 90,000 रुपये से भी कम की कीमत पर मिल सकता है. बता दें, इस फोन की फिलहाल कीमत 1,34,900 रुपये है. आइए जानते हैं आप सेल में इस फोन को सस्ते में कैसे खरीद सकते हैं...

सस्ते में कैसे खरीदें iPhone 17 प्रो?

अमेजन रिपब्लिक डे सेल पर ऐसा ऑफर मिल रहा है कि अगर आप सभी क्राइटेरिया को पूरा कर लेंगे, तो iPhone 17 Pro आपको 90,000 रुपये से भी कम में मिल सकता है.फोन खरीदने पर सबसे पहले 5,000 रुपये का डिस्काउंट मिलता है, जिससे इसकी कीमत घटकर 1,29,900 रुपये रह जाती है. इसके बाद 1,750 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट जोड़ने पर आपको फोन के लिए लगभग 1,28,150 रुपये चुकाने पड़ेंगे. इसके अलावा, आप इस ऑफर में अपना पुराना फोन एक्सचेंज भी कर सकते हैं, जिससे आपको 42,000 रुपये तक का अतिरिक्त एक्सचेंज डिस्काउंट मिल सकता है. ऐसे में iPhone 17 Pro की कीमत घटकर लगभग 86,000 रुपये रह जाती है. हालांकि ध्यान रखें कि एक्सचेंज की कीमत आपके पुराने फोन के मॉडल और उसकी स्थिति पर निर्भर करती है. अगर आप 2026 में अपना पुराना फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हैं तो यह डील आपके लिए बेस्ट हो सकती है.

iPhone 17 Pro में 6.3 इंच का OLED रेटिना डिस्प्ले मिलता है. यह A19 Pro चिपसेट पर चलता है, जिसमें 12GB RAM और 1TB तक स्टोरेज ऑप्शन मिलता है. फोटोग्राफी की बात करें तो कंपनी ने फोन में 48MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप और 18MP का फ्रंट कैमरा दिया है. इसके अलावा फोन में लगभग 4,000mAh की बैटरी मिलती है, जो पूरे दिन से भी ज्यादा चल सकती है. इसके साथ ही 25W मैगसेफ वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है.

जानकारी के लिए बता दें कि अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल पर एप्पल के फोन्स के साथ-साथ सैमसंग, वन प्लस, शियोमी समेत कई अन्य ब्रांड्स पर ऑफर मिल रहा है, जिनका फायदा आप आसानी से उठा सकते हैं.