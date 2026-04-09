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Budget air cooler India: गर्मी को कहें बाय-बाय! ₹6000 के अंदर बेस्ट सेलिंग कूलर्स की पूरी लिस्ट

Cheap air cooler for summer: ये कूलर खासकर स्टूडेंट्स, किराए के घर में रहने वालों या छोटे परिवार के लिए ये किफायती और उपयोगी हैं.

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Budget air cooler India: गर्मी को कहें बाय-बाय! ₹6000 के अंदर बेस्ट सेलिंग कूलर्स की पूरी लिस्ट
Budget Coolers 2026: ₹6000 से कम में सबसे ठंडी हवा देने वाले मॉडल्स

Budget air cooler India: गर्मी के मौसम में हर किसी को राहत चाहिए, लेकिन हर कोई महंगा AC नहीं खरीद सकता. ऐसे में ₹6,000 से कम कीमत वाले एयर कूलर एक बेहतरीन ऑप्शन बन जाते हैं. ये कूलर कम बिजली खर्च करते हैं, आसानी से मूव किए जा सकते हैं और छोटे कमरों के लिए काफी असरदार होते हैं. खासकर स्टूडेंट्स, किराए के घर में रहने वालों या छोटे परिवार के लिए ये किफायती और उपयोगी हैं.

1. Orient Electric Durachill 40 L Portable Air Cooler 

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1 साल की वारंटी के साथ आएगा ये कूलर. इसमें हनीकॉम्ब पैड्स लगे हैं और ये इंवटर कम्पैटिबेल भी है. इसकी कीमत है 5,699 रुपये.

2. Livpure Zencool Personal Air Cooler

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48L - एंटी-बैक्टीरियल हनीकॉम्ब पैड्स के साथ आता है ये कूलर. 2 साल की वारंटी और ये भी इंवटर कम्पैटिबेल है. इसकी कीमत है 5,999 रुपये. 

3. SINGER Aero Ultima 48 Litres Portable Air Cooler

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ये कूलर 25 फीट तक हवा फेंकने का दावा करता है और इसमें 3 साल की वारंटी भी मिलती है. इसकी कीमत है 5,990 रुपये.

4. Symphony Ice Cube 27 Personal Air Cooler

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हनीकॉम्ब पैड्स और i-Pure टेक्नोलॉजी के साथ आता है ये कूलर. इसकी कीमत है 5,291 रुपये.

5. BHABURLY GLX 35 LTR Personal Portable Cooler

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एंटी-बैक्टीरियल हनीकॉम्ब पैड्स, ऑटो स्वींग और 1 साल की वारंटी के साथ आता है ये कूलर. इसकी कीमत है सिर्फ 3,999 रुपये. 

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