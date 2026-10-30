Apple का सबसे पतले फोन, होगा ज्यादा दमदार.. iPhone Air 2 की डिटेल्स लीक!

Apple ने iPhone Air को एक ऐसे स्मार्टफोन के तौर पर पेश किया था जो अपनी स्लिम और लाइटवेट डिजाइन के लिए जाना जाता था. हालांकि, इसका सक्सेसर केवल पतली प्रोफाइल से कहीं ज्यादा कुछ ऑफर कर सकता है. आने वाले iPhone Air 2 में कुछ ऐसे हार्डवेयर बदलाव देखने को मिल सकते हैं. ये चेंज रोजमर्रा के यूजर्स के लिए काफी मायने रखते हैं, खासकर फोटोग्राफी और बैटरी लाइफ के मामले में ये काफी काम आएंगे.

एक नई रिपोर्ट से इस अपकमिंग फोन के अपग्रेड्स की लिस्ट में कई नई चीजें जुड़ गई हैं, जिससे संकेत मिलता है कि Apple इसके डिस्प्ले, कैमरे और प्रोसेसर में बड़े सुधार करने पर काम कर रहा है. हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस डिवाइस को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है, लेकिन हालिया लीक्स से हमें इस नेक्स्ट-जेनरेशन स्लिम iPhone के बारे में एक अच्छा आइडिया मिल जाता है.

GSMArena की एक रिपोर्ट में टिपस्टर Digital Chat Station के हवाले से बताया गया है कि iPhone Air 2 में 120Hz रिफ्रेश रेट और 1.5K+ रेजोल्यूशन वाला 6.55-इंच का फ्लैट OLED डिस्प्ले मिल सकता है. उम्मीद है कि ये डिस्प्ले एक स्टैंडर्ड एस्पेक्ट रेशियो के साथ आएगा.

मिल सकता है दो कैमरा सेटअप

फोटोग्राफी की बात करें तो Apple आखिरकार मौजूदा iPhone Air के सिंगल रियर कैमरा सेटअप से आगे बढ़ सकता है. इसके अगले मॉडल में दो 48-मेगापिक्सल के सेंसर्स मिलने की उम्मीद है, जिसमें एक प्राइमरी वाइड-एंगल कैमरा और एक अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा शामिल होगा. ये सेटअप यूजर्स को बेहतरीन फोटो क्लिक करने के लिए और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देगा.

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परफॉर्मेंस के लिए इस स्मार्टफोन में Apple का A20-सीरीज चिपसेट मिल सकता है, जो 2nm प्रोसेस पर बेस्ड होगा. ये प्रोसेसर iPhone 18 Pro सीरीज और iPhone Duo में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा, Apple इसकी बैटरी कैपेसिटी में भी बदलाव कर सकता है, जिससे नए मॉडल में पुराने वेरिएंट के मुकाबले बड़ी बैटरी मिलने की उम्मीद है. एक पुरानी रिपोर्ट में इसकी कैपेसिटी लगभग 3,500mAh या उससे ज्यादा होने का सुझाव दिया गया था, हालांकि नए लीक्स में किसी फिक्स नंबर का जिक्र नहीं है.

iPhone Air 2 का लॉन्च - कब पेश कर सकती है Apple?

उम्मीद है कि iPhone Air 2 अगले साल स्प्रिंग में स्टैंडर्ड iPhone 18 और iPhone 18e के साथ दस्तक दे सकता है. पुरानी रिपोर्ट्स में इसके केवल 5.2mm पतले बॉडी, Apple के N2 वायरलेस चिपसेट और C2 मॉडेम के साथ आने की बात भी कही गई थी. डिजाइन के मामले में ये डिवाइस ओरिजिनल iPhone Air जैसा ही लुक बरकरार रख सकता है. हालांकि, Apple ने अभी तक इस स्मार्टफोन का कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है और न ही इन स्पेसिफिकेशन्स को कन्फर्म किया है.

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