मुंबई को अरब सागर में प्लास्टिक जाने से रोकने के लिए नौ और फ्लोटिंग बैरियर मिलेंगे. इसके लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने बुधवार को डच नॉनप्रॉफिट द ओशन क्लीनअप के साथ समझौता किया है.

संगठन ने बयान में कहा है कि ट्रॉम्बे और मलाड क्रीक में पहले से काम कर रहे दो बैरियर ने सितंबर तक 119.5 टन कचरा इकट्ठा किया है. नए स्थानों में मीठी नदी भी शामिल है.

NGO इन डिवाइस को इंटरसेप्टर कहती है. इन्हें किसी क्रीक या नाले के मुहाने पर लगाया जाता है ताकि तैरता हुआ कचरा समुद्र में जाने से पहले ही रुक जाए.

मुंबई को ही क्यों चुना गया?

समूह का कहना है कि मुंबई इसलिए प्राथमिकता है क्योंकि यहां के जलमार्गों में कितना प्लास्टिक बहता है. उसके रिसर्च के मुताबिक, दुनिया के जमीन से समुद्र में जाने वाले प्लास्टिक में मुंबई की हिस्सेदारी करीब 3% है.

उसका अनुमान है कि हर साल करीब 5 मिलियन किलो प्लास्टिक अरब सागर और बड़े हिंद महासागर में जाता है. दोनों आंकड़े NGO के अपने अनुमान हैं. इसने उन करीब दो मिलियन लोगों की ओर भी इशारा किया है जो मछली पकड़ने और तटीय संसाधनों पर निर्भर हैं.

जगह कैसे चुनी गई?

ट्रॉम्बे और मलाड को मैपिंग के बाद चुना गया था. टीम ने हॉटस्पॉट खोजने के लिए ड्रोन, AI कैमरे और GPS ट्रैकर का इस्तेमाल किया. पहले के अनुमानों में कहा गया था कि पहले दो सिस्टम पूरी तरह चालू होने पर साल में 61 से 92 टन प्लास्टिक निकाल सकते हैं, यह जानकारी हिंदुस्तान टाइम्स ने दी थी.

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ग्लोबल प्रोग्राम का हिस्सा

मुंबई समूह के 30 सिटीज प्रोग्राम के तहत आता है, जिसे 2025 में शुरू किया गया था. इसका लक्ष्य दशक के अंत तक समुद्र में जाने वाले प्लास्टिक को एक तिहाई तक कम करना है. इसके लिए भारी प्रदूषित शहरी जलमार्गों में इंटरसेप्टर लगाए जाएंगे.

BMC ने 2026 की शुरुआत में पहले दो यूनिट के लिए परमिट दिए थे. समूह ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ भी एक अलग समझौता किया है.

समूह के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी बॉयन स्लैट ने कहा है कि समुद्र के प्लास्टिक प्रदूषण को हल करने के लिए स्रोत पर कार्रवाई की जरूरत है.

BMC कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने कहा कि नागरिक निकाय नवाचार, नागरिक कार्रवाई और साझेदारी के माध्यम से मुंबई की नदियों, मैंग्रोव और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.

जमीन पर काम कौन करेगा?

जमीन पर काम साझेदारों के बीच बांटा गया है. प्लास्टिक फिशर, जो सात भारतीय शहरों में 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, फंसे हुए कचरे को रोजाना हटाने का काम करता है. अकार्बनिक कचरे को मलाड और मुलुंड में मटीरियल रिकवरी सुविधाओं में भेजा जाता है.

यूनाइटेड वे मुंबई सामुदायिक जागरूकता का नेतृत्व करता है. द ओशन क्लीनअप ने भारत में अपने काम के लिए एटी कैपिटल और द ऑप्टिवर फाउंडेशन से निवेश हासिल किया है.