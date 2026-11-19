सोना भारतीय परिवारों की पहली पसंद माना जाता है और लोग अपनी मेहनत की कमाई से गहने खरीदते हैं. लेकिन अब इसी सोने के नाम पर बड़ा खेल सामने आया है. दिल्ली में एक ऐसा मामला पकड़ा गया, जिसमें शुद्ध दिखने वाला सोना जांच के बाद मिलावटी निकला. हैरानी की बात यह है कि सोने में मिलाए गए विशेष धातुओं को कई आधुनिक मशीनें भी आसानी से नहीं पकड़ पाईं.

दरअसल दिल्ली के करोलबाग में एक नामी ज्वैलर के पास गहने बनाने के लिए 100 ग्राम का सोने का बिस्कुट पहुंचा. पहली नजर में सब कुछ सामान्य लग रहा था लेकिन जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ. जब बिस्कुट को बीच से काटकर उसके 50 ग्राम हिस्से की जांच की गई तो उसमें 15.78 ग्राम Rhenium और 24.48 ग्राम Tungsten की मिलावट मिली. यह देखकर ज्वैलर भी हैरान रह गए क्योंकि बाहर से देखने पर बिस्कुट पूरी तरह शुद्ध सोने जैसा दिख रहा था.

चीन से आ रहा है मिलावट का नया फॉर्मूला

ज्वैलरी कारोबारी प्रवीण हीरावालन के मुताबिक पिछले दो से तीन वर्षों में इस तरह की मिलावट के मामले बढ़े हैं. उन्होंने बताया कि Rhenium और Tungsten का पाउडर चीन से मंगाया जाता है और बाद में इसे सोने में मिलाकर बाजार में बेचा जाता है. कुछ हजार रुपये का यह पाउडर मिलावट के बाद लाखों रुपये का फायदा दिला देता है. ऐसे में ग्राहकों और कारोबारियों दोनों को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.

क्यों चुनी जाती हैं यही दो धातुएं?

विशेषज्ञों के अनुसार Tungsten का घनत्व 19.25 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है जबकि शुद्ध सोने का घनत्व करीब 19.30 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है. घनत्व लगभग समान होने की वजह से Tungsten सोने में आसानी से मिल जाता है और पहचानना मुश्किल हो जाता है.

वहीं Rhenium का घनत्व लगभग 21 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है जो सोने से भी अधिक है. कम मात्रा में मिलाने पर भी यह वजन बढ़ा देता है. इसकी कीमत करीब 2 लाख रुपये प्रति किलो है जो सोने की तुलना में काफी सस्ती है. भारत में इसका उत्पादन नहीं होता इसलिए यह अधिकतर चीन से पाउडर के रूप में आता है.

कई मशीनें नहीं पकड़ पातीं मिलावट

विशेषज्ञों का कहना है कि कई मामलों में मिलावट सोने की भीतर की परत में की जाती है. ऐसे में सामान्य XRF मशीनें इसे आसानी से नहीं पकड़ पातीं. प्रवीण हीरावालन बताते हैं कि उनके पास अत्याधुनिक XRF मशीन है जिसकी कीमत 15 से 20 लाख रुपये तक होती है. इसी मशीन की मदद से वे धोखाधड़ी का पता लगा सके. यदि बिस्कुट को बीच से काटकर जांच नहीं की जाती तो मिलावट सामने नहीं आती.

जानकारों का कहना है कि छोटे शहरों और कस्बों में अत्याधुनिक जांच सुविधाएं सीमित हैं इसलिए ग्राहकों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. सोना हमेशा BIS प्रमाणित और HUID नंबर वाले ज्वैलर्स से ही खरीदना चाहिए. खरीद के समय बिल लेना और हॉलमार्क की जांच करना भी जरूरी है.

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