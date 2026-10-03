केएल राहुल ने शतक के साथ रचा इतिहास, इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 हजार रन, ये हैं टॉप 5 भारतीय

वेस्टइंडीज के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ में खेले गए तीसरे वनडे में केएल राहुल ने बल्ले से धमाल मचाते हुए एक साथ दो बड़े मुकाम हासिल किए. राहुल ने जहां महज 80 गेंदों में शतक जड़ा, वहीं इसी पारी के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 10 हजार रन भी पूरे कर लिए. इस उपलब्धि के साथ वह भारत के लिए 10,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले 15वें बल्लेबाज बन गए हैं. राहुल ने अपने करियर के इस खास मुकाम को छक्के के साथ हासिल किया. इसके बाद उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया. उनकी यह शतकीय पारी ऐसे समय आई, जब भारत को शुरुआती झटकों का सामना करना पड़ा था. राहुल ने जिम्मेदारी संभालते हुए पारी को आगे बढ़ाया और फिर तेजी से रन बटोरते हुए सिर्फ 80 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. यह उनके वनडे करियर का नौवां शतक भी रहा.

केएल राहुल पिछले कुछ वर्षों में भारतीय बल्लेबाजी क्रम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक रहे हैं. टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों प्रारूपों में उन्होंने लगातार रन बनाए हैं और टीम की कई अहम जीतों में योगदान दिया है. 10,000 इंटरनेशनल रन का आंकड़ा छूना उनके सफल करियर की एक और बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

भारत के लिए सबसे तेज 10,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने के मामले में विराट कोहली अब भी शीर्ष पर हैं. कोहली ने यह मुकाम सिर्फ 232 पारियों में हासिल किया था. उनके बाद सुनील गावस्कर (243), सौरव गांगुली (253), सचिन तेंदुलकर (256) और राहुल द्रविड़ (257) का नाम आता है. हालांकि राहुल इस सूची में नहीं हैं, लेकिन 10,000 रन का आंकड़ा छूकर उन्होंने भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों के क्लब में अपनी जगह जरूर बना ली है.

रैंक बल्लेबाज पारियां 1 विराट कोहली 232 2 सुनील गावस्कर 243 3 सौरव गांगुली 253 4 सचिन तेंदुलकर 256 5 राहुल द्रविड़ 257

राहुल के लिए यह पारी इसलिए भी खास रही, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत उपलब्धि को टीम की जरूरत के साथ जोड़ा. एक ओर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, तो दूसरी ओर अपनी शानदार शतकीय पारी से भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाने का काम भी किया. भारतीय फैंस को उम्मीद होगी कि राहुल आने वाले मैचों में भी इसी तरह रन बरसाते रहेंगे.