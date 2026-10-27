17 साल के नील सामराज ने रचा इतिहास, नेशनल रिकॉर्ड किया ध्वस्त, 200 मीटर में रचा इतिहास

तमिलनाडु के युवा स्प्रिंटर नील समराज, नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने भारतीय अंडर-18 रिकॉर्ड बुक में कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. पुरुषों की अंडर-18 100 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के बाद, 17 वर्षीय नील ने अब 200 मीटर दौड़ में भी राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, नील ने पुरुषों की अंडर-18 200 मीटर दौड़ 21.03 सेकंड में पूरी की. उन्होंने अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (21.73 सेकंड) में 0.70 सेकंड का बेहतरीन सुधार किया. इस प्रदर्शन के साथ ही, उन्होंने 2023 में अभय सिंह द्वारा बनाए गए 21.06 सेकंड के पिछले राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. इसके अलावा, नील ने प्रतीक महाराणा के 21.28 सेकंड के मीट रिकॉर्ड को भी बेहतर कर दिया.
200 मीटर दौड़ में इतना बड़ा सुधार करना और साथ ही 100 मीटर दौड़ में भी शानदार प्रदर्शन करना, यह दिखाता है कि नील में दोनों स्प्रिंट इवेंट्स में बेहतरीन करने की क्षमता है. 200 मीटर दौड़ में सुर्खियां बटोरने से पहले ही, नील ने पुरुषों की अंडर-18 100 मीटर दौड़ में खुद को एक बेहतरीन एथलीट के रूप में स्थापित कर लिया था.
मौजूदा जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में, उन्होंने 10.45 सेकंड का समय निकालकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया. इससे पहले, इसी सीजन में हुई इंडियन अंडर-18 चैंपियनशिप में उन्होंने 10.46 सेकंड का समय दर्ज किया था.तमिलनाडु की भावना जी ने U20 महिला वर्ग में 23.82 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता.उन्होंने 24.05 सेकंड के पिछले मीट रिकॉर्ड को बेहतर किया. तमिलनाडु ने 317.2 अंकों के साथ ओवरऑल टीम चैंपियनशिप जीती, जबकि हरियाणा 303 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा.
ऐसा रहा परिणाम
पुरुष U20: 200 मीटर: सविन थिंगलाया (कर्नाटक) 21.26 सेकंड, आयुष एसआर (कर्नाटक) 21.30 सेकंड, अर्शदीप सिंह (पंजाब) 21.50 सेकंड.
400 मीटर बाधा दौड़ (हर्डल्स): जशनप्रीत सिंह (पंजाब) 51.51 सेकंड, लुसन खमारी (ओडिशा) 51.91 सेकंड, सायन मंडल (पश्चिम बंगाल) 52.16 सेकंड.
3,000 मीटर स्टीपलचेज: बिक्रम सिंह (पंजाब) 9:01.04 सेकंड, एमडी नूरुद्दीन (दिल्ली) 9:01.18 सेकंड, साहिल कुमार (गुजरात) 9:01.80 सेकंड.
जैवलिन थ्रो (भाला फेंक): धरणीधरन टी (तमिलनाडु) 76.18 मीटर, रजत कुमार (उत्तर प्रदेश) 72.44 मीटर, मंगल सिंह (चंडीगढ़) 71.21 मीटर.
ट्रिपल जंप: दक्ष बिश्नोई (पंजाब) 15.74 मीटर, रॉयशन पी (तमिलनाडु) 15.40 मीटर, आकर्षित प्रताप सिंह (पंजाब) 15.40 मीटर.
महिला U20: 200 मीटर: भावना जी (तमिलनाडु) 23.82 सेकंड (मीट रिकॉर्ड), काजल वाजा (गुजरात) 24.10 सेकंड, नैन्सी (हरियाणा) 24.26 सेकंड। 3,000 मीटर स्टीपलचेज़: मानसी यादव (महाराष्ट्र) 10:54.35 सेकंड, वेरशा (उत्तर प्रदेश) 10:59.75 सेकंड, रोशिनी कलुरा (उत्तराखंड) 11:00.58 सेकंड.
ट्रिपल जंप: साधना रवि (तमिलनाडु) 13.22 मीटर, श्रीहनिशा पी (तमिलनाडु) 12.28 मीटर, स्नेहा बी (गुजरात) 12.28 मीटर.
गोला फेंक: अंशू (हरियाणा) 15.58 मीटर (रिकॉर्ड के बराबर, पिछला रिकॉर्ड 15.36 मीटर), रिया वर्मा (हरियाणा) 14.56 मीटर, मधुमिता वी (तमिलनाडु) 13.79 मीटर.
पुरुष अंडर18: 200 मीटर: नील समराज आर (तमिलनाडु) 21.03 सेकंड (राष्ट्रीय रिकॉर्ड), लोडेंज रामू (तेलंगाना) 21.36 सेकंड, मानस शिंदे (महाराष्ट्र) 21.48 सेकंड.
1000 मीटर: देव (हरियाणा) 2:26.60 सेकंड, हन्नी यादव (हरियाणा) 2:26.71 सेकंड, सूरज मान सिंह (मध्य प्रदेश) 2:27.34 सेकंड.
ऊंची कूद: जुबिन गोहेन (असम) 2.10 मीटर, शक्तिवेल वीएन (तमिलनाडु) 2.08 मीटर, रामानंद सिंह (उत्तर प्रदेश) 2.04 मीटर.
महिला अंडर18: 200 मीटर: भूमिका नेहते (महाराष्ट्र) 24.21 सेकंड, सुचित्रा एस (कर्नाटक) 24.52 सेकंड, टी मृथिका (तमिलनाडु) 24.61 सेकंड.
1000 मीटर: दीपिका (राजस्थान) 2:55.22 सेकेंड, ए थानिशिका ए (तमिलनाडु) 2:55.37 सेकेंड, खुशी शर्मा (हरियाणा) 2:55.86 सेकेंड.
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