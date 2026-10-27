अभिषेक के तूफान के आगे न्यूजीलैंड ने टेके घुटने, फिर भी इस बात से खुश हैं न्यूजीलैंड के कप्तान

अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की सलामी जोड़ी के दम पर भारत ने मंगलवार को न्यूजीलैंड से मिले 199 रनों के लक्ष्य को महज 13.2 ओवरों में हासिल कर लिया. कीवी टीम के कप्तान मिचेल सेंटनर हेनरी स्टेडियम में तीसरे टी20 मैच में भारत की बल्लेबाजी देखकर हैरान रह गए. उन्होंने माना कि जब ये बल्लेबाज फॉर्म में हों, तो उन्हें रोकना 'काफी मुश्किल' है. अभिषेक शर्मा की 38 गेंदों में 113 रनों की पारी और वैभव सूर्यवंशी की 19 गेंदों में 45 रनों की पारी की बदौलत, भारत ने 199 रनों के लक्ष्य को बहुत आसान बना दिया और 6 विकेट शेष रहते जीत दर्ज की. इन दोनों ने मिलकर 133 रनों की साझेदारी की, पावरप्ले में ही 118 रन बनाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया.

हार के बाद सेंटनर ने कहा कि जब अभिषेक और सूर्यवंशी लय में हों, तो उन्हें रोकना नामुमकिन है. मैच के बाद ब्रॉडकास्टर्स से बात करते हुए सेंटनर ने कहा,"जब ये खिलाड़ी फॉर्म में हों, तो इन्हें रोकना काफी मुश्किल होता है. हमने पहले भी ऐसा देखा है. हमने आईपीएल में भी ऐसा देखा है. और आज रात न्यूजीलैंड में भी हमने यही नजारा देखा."

इस सीरीज में भारत ने लगातार तीसरी बार टॉस जीता और फिर से पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. न्यूजीलैंड के कप्तान को लगा कि उनकी टीम ने एक अच्छा स्कोर खड़ा किया था, लेकिन उन्होंने पहली पारी के दूसरे चरण में न्यूजीलैंड को बांधे रखने के लिए भारतीय गेंदबाजों की भी तारीफ की.

उन्होंने कहा, "हां, मुझे लगता है कि गेंद के साथ हमने थोड़ी जल्दी शुरुआत कर दी थी. टॉस फिर से हार गए, लेकिन डेरिल और बीजे ने जिस तरह से साझेदारी बनाई, उससे हम 200 रन तक पहुंच पाए, और 200 रन का स्कोर काफी अच्छा है. ऐसी पिच पर यह एक बढ़िया स्कोर है. उन्होंने आखिरी कुछ ओवरों में बहुत अच्छी गेंदबाजी की, सटीक यॉर्कर डाले और हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर दीं. तो हां, मैं काफी हद तक खुश हूं. हमें पता था कि यह एक अच्छी पिच है."

सेंटनर ने बताया कि ओस के कारण न्यूजीलैंड के लिए बचाव करना मुश्किल हो गया था. उन्होंने पावरप्ले में बल्लेबाजी करने का तरीका दिखाने के लिए भारतीय बल्लेबाजों की तारीफ करते हुए कहा,"जाहिर है, जब ओस आ जाती है, तो रन रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है. पावरप्ले इस खेल का एक बहुत अहम हिस्सा है, और उन्होंने दिखाया कि पावरप्ले में कैसे बल्लेबाजी करनी चाहिए."

न्यूजीलैंड की टीम इस मैच से कुछ सकारात्मक चीजें ले सकती है, खासकर इसलिए क्योंकि इस सीरीज में अलग-अलग बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी उठाई है. ग्लेन फिलिप्स ने पहले दो मैचों में 82* और 70 रन बनाए, जबकि डेरिल मिचेल ने तीसरे मैच में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 89* बनाया.

उन्होंने कहा, "हां, हमने देखा है कि खिलाड़ी क्रीज पर टिकने के बाद बड़ी पारियां खेल रहे हैं - जैसे पिछली रात ग्लेन ने किया और आज डेरिल ने. तो हां, हमारी बल्लेबाजी अच्छी लय में है, और अलग-अलग खिलाड़ियों का आगे आकर जिम्मेदारी लेना हमेशा अच्छा होता है. खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ा है, जो कि अच्छी बात है. हमें पता है कि इन गेंदबाजों के खिलाफ रन कहां बनाने हैं, क्योंकि यहां स्कोर का बचाव करना काफी मुश्किल होता है."

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