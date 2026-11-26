बिहार के छोटे सरकार यानी कि बाहुबली अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी की शादी बहुत ही धूमधाम से 25 नवंबर को संपन्न हो चुकी है. इस शादी की चर्चा पूरे देश में पिछले लंबे समय से चल रही थी. अनंत सिंह ने बेटी की शादी के भोज में करीब 5-7 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया गया है. बिहार की इस शाही शादी में इतने ज्यादा मेहमान पहुंचे कि 25 नवंबर को नदवा जाने वाली सड़क पर 10 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया. बारात 100 से ज्यादा गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंची. शिवांगी सिंह की शाही शादी में वीवीआईपी मेहमानों का जमावड़ा लगा था. कौन-कौन पहुंचा जानिए.

अनंत सिंह की बेटी की शाही शादी में कौन-कौन पहुंचा?

अनंत सिंह की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए बाहुबली ब्रज भूषण शरण सिंह और यूपी के नेता अमित राय अपने काफिले के साथ पहुंचे.जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे.बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार,रामकृपाल यादव, हुलास पांडेय, लालू यादव के साले साधू यादव, बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर, रवि किशन, मनोज तिवारी,एक्टर सोनू सूद, सिंगर उदित नारायण, भोजपुरी सुपस्टार पवन सिंह, अक्षरा सिंह, विधायक मैथिली ठाकुर भोजपुरी गायक और विधायक गुंजन सिंह, एक्टर खेसारी लाल और नीलमगिरी भी शादी समारोह में मेहमान के रूप में पहुंचे.

शिवांगी सिंह की शादी की शादी में मेहमानों का जमावड़ा

बेटी शिवांगी सिंह की शादी के भोज के लिए करीब 5 लाख मेहमानों की व्यवस्था अनंत सिंह ने की थी. इस शाही शादी में हाथी-घोड़ों के साथ अनंत सिंह का अंदाज देखते ही बन रहा था. अनंत सिंह ने अपने जूते पर लगा कीचड़ भी खुद साफ नहीं किया. उसे किसी और शख्स ने साफ किया. पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ था. वहां पैर रखने तक की जगह नहीं थी.

हेलीकॉप्टर, कार, ट्रेन, साइकिल, रिक्शा से पहुंचे मेहमान

क्या कार, क्या बाइक और क्या साइकिल और ई रिक्शा, हर वाहन से लोग अनंत सिंह की बेटी की शादी के भोज के लिए पहुंचे थे. दावत खाने के लिए ट्रेन से भी लोग वहां पहुंचे थे. जिसे जो वाहन मिला उससे चल पड़ा. अनंत सिंह की बेटी की शादी की इतनी ज्यादा चर्चा थी कि उसे देखने के लिए पटना, मोकामा समेत पूरे बिहार से मेहमानों का हुजूम उमड़ पड़ा.

अनंत की बेटी की शादी में महाकुंभ जैसी भीड़

सड़क पर इतनी गाड़ियां थीं कि लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो रहा था.दरअसल अनंत सिंह ने बेटी की शादी के भोज के लिए पूरे बिहार को महा भोज का न्योता दिया था. अनंत के इस ऐलान से बिहार के हर हिस्से से लोग जुटने लगे. शादी में ऐसा जनसैलाब था कि इतनी भीड़ तो महाकुंभ के समय ही देखने को मिली थी.

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