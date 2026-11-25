Anant Singh Daughter Wedding LIVE Updates: बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी को लेकर पटना के नदावां गांव में जश्न का माहौल है. इस शाही शादी में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में मेहमान, नेता और समर्थक पहुंच रहे हैं. शादी से पहले आयोजित घुड़दौड़ प्रतियोगिता को देखने के लिए भी लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा. अनुमान लगाया जा रहा है कि समारोह में शामिल होने के लिए अब तक पांच लाख से अधिक लोग अनंत सिंह के पैतृक गांव पहुंच चुके हैं. भीड़ का आलम यह है कि पूरे गांव और आसपास के इलाकों में करीब पांच किलोमीटर लंबा जाम लग गया है. आयोजन ने पूरे इलाके को मेले में तब्दील कर दिया है.

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