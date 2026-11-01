पीवी सिंधु ने हाइलो ओपन जीतकर रचा इतिहास, ऐसा करने वालीं पहली भारतीय

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने रविवार को डेनमार्क की दुनिया की 25वें नंबर की खिलाड़ी लाइन होजमार्क कजर्सफेल्ड को सीधे गेम में हराकर 'हाइलो ओपन सुपर 500' टूर्नामेंट जीत लिया. यह इस सीजन में उनका दूसरा खिताब है. सिंधु पहली भारतीय महिला शटलर हैं, जिन्होंने 'हाइलो ओपन सुपर 500' का खिताब जीता है. पूर्व विश्व चैंपियन सिंधु ने, जुलाई में जापान ओपन जीता था और पिछले हफ्ते फ्रेंच ओपन में उपविजेता रही थीं. टूर्नामेंट के फाइनल में शानदार खेल दिखाया.

500,000 अमेरिकी डॉलर इनामी राशि वाला यह टूर्नामेंट फाइनल 39 मिनट तक चला. सिंधु ने आठवीं वरीयता प्राप्त लाइन को 21-12, 21-14 से एकतरफा अंदाज में हराया. इस जीत के साथ, दुनिया की 8वें नंबर की भारतीय खिलाड़ी सिंधु ने 9200 रैंकिंग अंक हासिल किए, जिससे सीजन के अंत में होने वाले 'वर्ल्ड टूर फाइनल्स' में उनकी जगह बनाने की उम्मीदें कायम हैं.

इस टूर्नामेंट में दूसरी वरीयता प्राप्त सिंधु, अपनी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ 6-1 के शानदार 'हेड-टू-हेड' रिकॉर्ड के साथ फाइनल में उतरी थीं. डेनमार्क की खिलाड़ी को सिंधु के खिलाफ अपनी एकमात्र जीत 2025 सुदीरमन कप फाइनल्स में मिली थी. सिंधु ने एक बेहतरीन क्रॉस-कोर्ट विनर के साथ आत्मविश्वास से शुरुआत की, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से डेनमार्क की खिलाड़ी ने स्कोर 3-3 से बराबर कर लिया.

लाइन ने रैलियों को लंबा खींचने की कोशिश की, लेकिन सिंधु की चालाकी और नेट के पास शानदार खेल की बदौलत उन्होंने 8-5 की बढ़त बना ली. नेट के पास एक बेहतरीन शॉट, एक 'बॉडी स्मैश' और डेनमार्क की खिलाड़ी की एक और गलती की मदद से सिंधु ने इंटरवल तक तीन अंकों की बढ़त ले ली.

भारतीय खिलाड़ी ने कोर्ट के पिछले हिस्से से एक सटीक शॉट खेलकर 14-11 की बढ़त बनाए रखी, और फिर एक शानदार बैकहैंड विनर के साथ स्कोर 17-12 कर दिया. लाइन के एक गलत नेट शॉट की वजह से सिंधु पहला गेम जीतने से सिर्फ दो अंक दूर रह गईं.

जल्द ही भारतीय खिलाड़ी ने आठ 'गेम पॉइंट्स' हासिल किए और पहले ही मौके को भुनाते हुए पहला गेम अपने नाम कर लिया. दूसरे गेम में भी सिंधु का दबदबा कायम रहा. कोर्ट बदलने के बाद वह 4-2 से आगे हो गईं और खाली जगहों पर लगातार विनर्स लगाकर अपनी बढ़त को 6-3 तक पहुंचा दिया.

लाइन ने वापसी करते हुए स्कोर 6-7 किया, लेकिन फिर उनका एक शॉट कोर्ट के बाहर चला गया, जिससे फायदा वापस भारतीय खिलाड़ी को मिल गया. एक और वाइड रिटर्न और एक विनर की मदद से सिंधु ने अपनी बढ़त को 10-6 कर लिया.

सिंधु अपनी बढ़त को और मजबूत करती गईं और 17-11 तक पहुंच गईं, जबकि डेनमार्क की खिलाड़ी नेट के पास लगातार संघर्ष करती रहीं. एक आक्रामक रिटर्न ने सिंधु को छह चैंपियनशिप पॉइंट्स दिला दिए, और जब लाइन ने नेट पर एक और गलती की, तो सिंधु ने खिताब अपने नाम कर लिया.

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