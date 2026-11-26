India A vs Sri Lanka A Semi-Final LIVE Score, Asia Cup Rising Stars 2026: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का पहला सेमी-फाइनल मुकाबला आज (26 नवंबर 2026) भारत 'ए' और श्रीलंका 'ए' के बीच दोहा स्थित वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. भारत 'ए' के कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है. कुछ देर में वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा पारी का आगाज करते हुए नजर आएंगे. (Live Scorecard)
एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के लिए भारत 'ए' और श्रीलंका 'ए' की टीम
भारत ए (प्लेइंग इलेवन): वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (कप्तान), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, तनुष कोटियन, हर्ष दुबे, हर्षित राणा, अरशद खान
श्रीलंका ए (प्लेइंग इलेवन): लसिथ क्रूसपुले, सिनेथ जयवर्धने, निशान मदुष्का (विकेटकीपर), पवन रथनायके (कप्तान), निपुण धनंजय, जेनिथ लियानगे, वानुजा साहन, विजयकांत वियास्कंथ, रविन्दु फर्नांडो, लाहिरू समराकून, गरुका संकेथ
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India A vs Sri Lanka A LIVE Score: भारत ए प्लेइंग इलेवन
भारत ए (प्लेइंग इलेवन): वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (कप्तान), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, तनुष कोटियन, हर्ष दुबे, हर्षित राणा, अरशद खान
India A vs Sri Lanka A LIVE Score: भारत 'ए' ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का फैसला, वैभव-अभिषेक का कुछ देर में दिखेगा कहर
भारत 'ए' के कप्तान तिलक वर्मा श्रीलंका 'ए' के खिलाफ टॉस जीतने में कामयाब हुए हैं. उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है. कुछ देर में वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा पारी का आगाज करते हुए नजर आएंगे.
India A vs Sri Lanka A LIVE Score: टॉस में बस 15 मिनट बाकी! 3 बजे आएंगे दोनों टीमों के कप्तान
टॉस का समय करीब-करीब पास आ गया है. दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान में तीन बजे आएंगे. वहीं मैच का लाइव रोमांच 3.30 बजे से देखने को मिलेगा. टॉस होने में अब करीब 15 मिनट रह गए हैं.
India A vs Sri Lanka A LIVE Score: आज फिर क्रिकेट प्रेमियों को वैभव सूर्यवंशी से विस्फोटक पारी की उम्मीद!
भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने पिछले मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात 'ए' के खिलाफ धुआंधार बल्लेबाजी की थी. पारी का आगाज करते हुए उन्होंने उन्होंने महज 52 गेदों में दोहरा शतक जड़ दिया था. मुकाबले के दौरान वह 204 रन बनाने में कामयाब हुए थे. इस दौरान उनके बल्ले से 28 छक्के देखने को मिले थे. क्रिकेट प्रेमियों को कुछ वैसी ही आतिशी पारी की आज भी उम्मीद है.
India A vs Sri Lanka A LIVE Score: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के लिए श्रीलंका 'ए' की टीम
लसिथ क्रूसपुले, सिनेथ जयवर्धने, निशान मदुश्का (विकेटकीपर), पवन रथनायके (कप्तान), निपुण धनंजय, जनिथ लियानागे, वानुजा सहान, लाहिरू समरकून, रविन्दु फर्नांडो, दुलाज समुदिता, विजयकांथ व्यासकांथ, गरुका संकेथ, दुविन्दु रणतुंगा, शरुजन शनमुगनाथन और चामिका हीनातिगाला.
India A vs Sri Lanka A LIVE Score: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के लिए भारत 'ए' की टीम
वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह, तिलक वर्मा (कप्तान), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, हर्ष दुबे, हर्षित राणा, अरशद खान, आयुष बडोनी, तनुश कोटियान, प्रिंस यादव और विप्रज निगम.
India A vs Sri Lanka A LIVE Score: तीन बजे होगा टॉस
सेमी-फाइनल मुकाबले में टॉस के लिए भारत 'ए' और श्रीलंका 'ए' के कप्तान मैदान में तीन बजे आएंगे. वहीं मैच का लाइव रोमांच आधे घंटे बाद यानी कि दोपहर 3.30 बजे से देखने को मिलेगा.