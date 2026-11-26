India A vs Sri Lanka A Semi-Final LIVE Score, Asia Cup Rising Stars 2026: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का पहला सेमी-फाइनल मुकाबला आज (26 नवंबर 2026) भारत 'ए' और श्रीलंका 'ए' के बीच दोहा स्थित वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. भारत 'ए' के कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है. कुछ देर में वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा पारी का आगाज करते हुए नजर आएंगे. (Live Scorecard)

एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के लिए भारत 'ए' और श्रीलंका 'ए' की टीम

भारत ए (प्लेइंग इलेवन): वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (कप्तान), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, तनुष कोटियन, हर्ष दुबे, हर्षित राणा, अरशद खान

श्रीलंका ए (प्लेइंग इलेवन): लसिथ क्रूसपुले, सिनेथ जयवर्धने, निशान मदुष्का (विकेटकीपर), पवन रथनायके (कप्तान), निपुण धनंजय, जेनिथ लियानगे, वानुजा साहन, विजयकांत वियास्कंथ, रविन्दु फर्नांडो, लाहिरू समराकून, गरुका संकेथ