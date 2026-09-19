क्या हुआ ऐसा कि बदलना पड़ा भारत का फ्लैग बियरर? तेजिंदरपाल तूर को लेकर बड़ा खुलासा

जाने-माने शॉट-पुटर तेजिंदरपाल सिंह तूर एशियन गेम्स के ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल की अगुवाई नहीं कर पाएंगे, उनकी जगह अब भारत के ध्वजवाहक के तौर पर अनुभवी कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत को चुना गया है. दरअसल, तेजिंदरपाल सिंह तूर अपनी सेरेमोनियल किट साथ नहीं लाए थे. इस वजह से भारत के ध्वज-वाहक में आखिरी समय पर बदलाव करना पड़ा. ऐसे में अब अनुभवी कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत को तूर की जगह होने वाली ओपनिंग सेरेमनी में शूटिंग स्टार मनु भाकर के साथ भारत का झंडा लेकर चलेंगे.

30 साल के सहरावत उस भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का हिस्सा थे जिसने पिछले एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था. भारत के शेफ-डी-मिशन सहदेव यादव ने PTI को इस बदलाव की पुष्टि की. तूर की गैर-मौजूदगी की वजह सेरेमोनियल किट से जुड़ी लॉजिस्टिकल दिक्कत है.

एथलीट ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि उनकी किट नागोया एयरपोर्ट पर दोपहर 3 बजे ही पहुंचेगी, जिससे उनके लिए किट लेना और फिर समय पर ओपनिंग सेरेमनी की जगह पर पहुंचना मुश्किल हो जाता.

तूर ने PTI से कहा, "मुझे बताया गया है कि मेरी सेरेमोनियल किट दोपहर 3 बजे (नागोया) एयरपोर्ट पर पहुंचेगी, एयरपोर्ट से अपनी (सेरेमोनियल) किट लेने के बाद समय पर ओपनिंग सेरेमनी की जगह पर पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए, मैंने IOA (भारतीय ओलंपिक संघ) को बता दिया है कि मैं ओपनिंग सेरेमनी में नहीं आ रहा हूं,"

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