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नीरज चोपड़ा की राह पर टेकबॉल स्टार क्विंसी डिसूजा? जानिए उनके 5 बड़े रिकॉर्ड

भारत में जब भी किसी उभरते खिलाड़ी की चर्चा होती है, तो तुलना अक्सर नीरज चोपड़ा जैसे सितारों से होने लगती है. अब टेकबॉल की दुनिया में क्विंसी जोआकिम डिसूजा ने अपनी शानदार उपलब्धियों से सबका ध्यान खींचा है. एशियन गेम्स 2026 में उनका प्रदर्शन उन्हें भारत की नई स्पोर्ट्स स्टार बना सकता है.

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नीरज चोपड़ा की राह पर टेकबॉल स्टार क्विंसी डिसूजा? जानिए उनके 5 बड़े रिकॉर्ड
भारत का नया स्पोर्ट्स स्टार! क्विंसी डिसूजा की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान

किसी भी एथलीट की तुलना सीधे नीरज चोपड़ा से करना जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन क्विंसी जोआकिम डिसूजा तेजी से भारत की सबसे रोमांचक प्रतिभाओं में से एक के रूप में उभर रही हैं. 24 साल की टेकबॉल खिलाड़ी ने एशियन गेम्स 2026 में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचकर सुर्खियां बटोरी हैं और इस खेल के गेम्स में पहली बार शामिल होने पर भारत के लिए ऐतिहासिक मेडल जीतने के बहुत करीब पहुंच गई हैं, हालांकि सेमीफाइनल में क्विंसी को हार का सामना करना पड़ा है लेकिन ब्रॉन्ज मेडल की उम्मीद अभी भी बरकरार है. 

महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली पूर्व फुटबॉलर क्विंसी ने साल 2022 में टेकबॉल खेलना शुरू किया और तब से वह 7  बार नेशनल चैंपियन बनी हैं, करियर की सर्वश्रेष्ठ वर्ल्ड रैंकिंग (नंबर 24) हासिल की है, और 2026 वर्ल्ड चैंपियनशिप में नौवें स्थान पर रही हैं. 

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उनके करियर का अहम मोड़ तब आया जब उन्होंने एशियन गेम्स में टॉप-सीडेड जापानी खिलाड़ी युइना साकामोटो को चौंका दिया और सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए अपने ग्रुप में टॉप किया.  इस प्रदर्शन ने भारत में क्विंसी और टेकबॉल, दोनों को चर्चा में ला दिया है.

जिस तरह नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो के ज़रिए एक पीढ़ी को प्रेरित किया है. उसी तरह अब क्विंसी के पास भारत में एक नए खेल का चेहरा बनने का मौका है. अगर वह अपने शानदार प्रदर्शन को मेडल में बदल पाती हैं, तो यह न केवल उनके करियर के लिए, बल्कि देश में टेकबॉल के विकास के लिए भी एक ऐतिहासिक पल हो सकता है.

क्विंसी जोआकिम डिसूज़ा  रिकॉर्ड और उपलब्धियां

7 बार की नेशनल टेकबॉल चैंपियन (भारत)
क्विंसी ने सात नेशनल खिताब जीते हैं, जिससे वह भारत की सबसे सफल टेकबॉल खिलाड़ियों में से एक बन गई हैं.

करियर की सर्वश्रेष्ठ वर्ल्ड रैंकिंग: 24वीं
उन्होंने महिला सिंगल्स टेकबॉल में वर्ल्ड नंबर 24 की अपनी करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की.

2026 टेकबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप में टॉप-10 में जगह
क्विंसी रोमानिया में हुई 2026 वर्ल्ड चैंपियनशिप में 9वें स्थान पर रहीं, जो अब तक की उनकी सबसे बड़ी इंटरनेशनल उपलब्धियों में से एक है.

ऐतिहासिक एशियन गेम्स 2026 सेमीफाइनलिस्ट
वह एशियन गेम्स में टेकबॉल महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ियों में से एक बनीं और इस खेल में भारत के पहले मेडल की दौड़ में शामिल हुईं.

टॉप सीड युइना साकामोटो पर चौंकाने वाली जीत
एशियन गेम्स में, क्विंसी ने जापान की टॉप-सीडेड खिलाड़ी युइना साकामोटो को एक रोमांचक तीन-गेम वाले मुकाबले में हराया.

एशियन गेम्स 2026 में ग्रुप स्टेज में बिना हारे शानदार प्रदर्शन
उन्होंने अपने सभी मैच जीतकर अपने ग्रुप में टॉप किया और सीधे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया.

भारत की टॉप-रैंक वाली टेकबॉल खिलाड़ियों में शामिल
उनकी वर्ल्ड नंबर 24 रैंकिंग ने उन्हें इंटरनेशनल सर्किट पर भारत की प्रमुख टेकबॉल एथलीटों में से एक के तौर पर स्थापित किया.

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