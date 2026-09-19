Asian Games 2026 Live Updates Day 1: भारत की क्विंसी जोआकिम डिसूज़ा, आइची-नागोया में हो रहे 2026 एशियाई खेलों के महिला सिंगल्स टेकबॉल सेमीफ़ाइनल में इंडोनेशिया की इमा सुमाया का सामना करेंगी. क्विंसी टेकबॉल में भारत के लिए ऐतिहासिक मेडल पक्का करने से बस एक जीत दूर हैं. टेकबॉल इस साल के खेलों में पहली बार शामिल किया गया है. उन्होंने महिला सिंगल्स इवेंट में दो जीत हासिल करके सीधे सेमीफ़ाइनल में अपनी जगह बनाई. ग्रुप A के अपने दूसरे मैच में जापान की युइना साकामोटो के ख़िलाफ़ क्विंसी ने ज़बरदस्त वापसी की; पहला गेम 10-12 से हारने के बाद उन्होंने अगले दो गेम 12-11 और 13-11 से जीते और कड़े मुक़ाबले में 2-1 से जीत हासिल की.
Follow Live Updates of Quimcy Joaquim Dsouza vs Ima Sumaya Teqball Semi-Finals from the Higashi Sports Center
Asian Games 2026 Live Updates: क्विंसी जोआकिम डिसूजा हारीं
क्विंसी जोआकिम डिसूजा को हार मिली है. तीसरे सेट में उन्होंने लगातार 8 प्वॉइंट गंवाए. शुरुआती बढ़त बनाने के बाद वह पिछड़ीं. क्विंसी जोआकिम डिसूजा सेमीफाइनल में हारी हैं और ब्रॉन्ज के लिए खेलेंगी.
Asian Games 2026 Live Updates: पिछड़ रहीं क्विंसी
क्विंसी जोआकिम डिसूजा अब तीसरे सेट में पिछड़ चुकी हैं. लगातार बढ़त बनाने के बाद आखिरी पलों में वह चूक रही हैं.इंडोनेशिया की सुमाया ने वापसी की है. सुमाया अब फाइनल में जीतने से सिर्फ 2 प्वॉइंट दूर हैं.
Asian Games 2026 Live Updates: तीसरे सेट में आगें क्विंसी
क्विंसी जोआकिम डिसूजा टेकबॉल में मेडल से सिर्फ 6 अंक दूर है. भारत का इस खेल में एशियाड का पहला मेडल होगा. और लीजिए एक प्वॉइंट और हासिल किया.
Asian Games 2026 Live Updates: दूसरा सेट हारीं क्विंसी
क्विंसी को दूसरे सेट में हार मिली है. लेकिन यह अंत बहुत अधिक नहीं था. अब फाइनल सेट पर नजरें रखिए, जो इसे जीता वो फाइनल खेलेगा. कम से कम सिल्वर तो पक्का हो जाएगा.
Asian Games 2026 Live Updates: क्विंसी डिसूज़ा कौन हैं?
मुंबई की रहने वाली क्विंसी ने 13 साल की उम्र में मिडिल-डिस्टेंस रनर के तौर पर शुरुआत की थी. हालांकि, फ़ुटबॉल के खेल के प्रति उनके लगाव ने उन्हें एज-ग्रुप फ़ुटबॉल में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रेरित किया. भले ही फ़ुटबॉल में उनका करियर आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन खेल के प्रति उनका प्यार बना रहा, जिसने आगे चलकर उन्हें एक टेकबॉल खिलाड़ी के तौर पर नई पहचान दिलाई।तर से उन्बोंने पहला सेट अपने नाम किया है. बता दें, जिसके 12 प्वाइंट पहले हुए, सेट उसका. यहां पढ़ें पूरी खबर:
Asian Games 2026 Live Updates: रोमांचक चल रहा दूसरा सेट
दूसरा सेट रोमांचक चल रहा है. दोनों खिलाड़ी एक-एक प्वॉइंट के लिए संघर्ष कर रहे हैं. दूसरे सेट में अभी स्कोर 9-9 है. मेडल के लिए दोनों खिलाड़ी पूर जोर लगा रहे हैं.
Asian Games 2026 Live Updates: क्विंसी डिसूज़ा ने जीता पहला सेट
क्विंसी डिसूज़ा ने पहला मेडल सेट जीत लिया है. 12-7 से अंतर से उन्बोंने पहला सेट अपने नाम किया है. बता दें, जिसके 12 प्वाइंट पहले हुए, सेट उसका.
Asian Games 2026 Live Updates: तेजिंदरपाल सिंह तूर की जगह लेंगे पवन सहरावत
एशियन गेम्स में भारत के ओपनिंग सेरेमनी के लिए पवन सहरावत को ध्वजवाहक चुना गया है. उन्होंने तेजिंदरपाल सिंह तूर की जगह ली है, जिन्हें अपनी आधिकारिक किट मिलने में देरी का सामना करना पड़ा. तूर ने बताया कि इवेंट में हिस्सा लेने के लिए उनकी किट बहुत देर से आएगी. इसके अलावा, एथलेटिक्स टीम भी अभी अपनी यूनिफॉर्म का इंतज़ार कर रही है. सहरावत, मनु भाकर के साथ मिलकर भारतीय ध्वज लेकर चलेंगे.
Asian Games 2026 Live Updates: क्विंसी जोआकिम डिसूजा चल रहीं आगे
पहले सेट में क्विंसी जोआकिम डिसूजा 10-5 से आगे चल रही हैं.
Asian Games 2026 Live Updates: क्वार्टर फाइनल में मिला बाय
अपने ग्रुप में टॉप करने की वजह से क्विंसी को क्वार्टर-फाइनल में 'बाय' मिला. वह शनिवार को सेमीफ़ाइनल में इंडोनेशिया की सुमाया का सामना करेंगी और जीत हासिल करने पर टेकबॉल में भारत के लिए पहला मेडल पक्का हो जाएगा. टेकबॉल उन छह खेलों में से एक है जो इस कॉन्टिनेंटल इवेंट में पहली बार शामिल किए गए हैं.
Asian Games 2026 Live Updates: आसानी से जीतीं थी क्विंसी डिसूजा
एशियाई खेलों में अपना पहला मैच खेलते हुए, क्विंसी ने नागोया सिटी हिगाशी स्पोर्ट्स सेंटर में ग्रुप A के अपने शुरुआती मैच में जापान की टॉप-सीडेड खिलाड़ी युइना साकामोटो को 2-1 (10-12, 12-11, 13-11) से हराया. यह मैच 43 मिनट तक चला. इस युवा भारतीय खिलाड़ी ने अपनी लय को दूसरे ग्रुप मैच में भी बनाए रखा और कंबोडिया की कोएमियन डीवाई को 24 मिनट में 2-0 (12-9, 12-7) से हराकर अपने ग्रुप में टॉप किया और सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया.
Asian Games 2026 Live Updates: इतिहास रचेंगी क्विंसी जोआकिम डिसूजा
शुक्रवार को जापान के नागोया में हो रहे एशियाई खेलों में महिलाओं के सिंगल्स सेमीफ़ाइनल में जगह बनाने के बाद, भारत की क्विंसी जोआकिम डिसूजा टेकबॉल में देश के लिए ऐतिहासिक मेडल जीतने से बस एक जीत दूर हैं. भारत ने अभी तक एक बार भी इस खेल में एशियाड में मेडल नहीं जीता है.
Asian Games 2026 Live Updates: स्वागत है आपका
नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर. आज एशियन गेम्स की अधिकारिक शुरूआत होनी है और आज ही भारत का मेडल पक्का हो सकता है. टेकबॉल में क्विंसी जोआकिम डिसूजा का सामना इंडोनेशिया की इमा सुमाया से होना है. यह सेमीफाइनल थोड़ी देर में शुरू होने वाला है.