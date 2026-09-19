Asian Games 2026 Live Updates Day 1: भारत की क्विंसी जोआकिम डिसूज़ा, आइची-नागोया में हो रहे 2026 एशियाई खेलों के महिला सिंगल्स टेकबॉल सेमीफ़ाइनल में इंडोनेशिया की इमा सुमाया का सामना करेंगी. क्विंसी टेकबॉल में भारत के लिए ऐतिहासिक मेडल पक्का करने से बस एक जीत दूर हैं. टेकबॉल इस साल के खेलों में पहली बार शामिल किया गया है. उन्होंने महिला सिंगल्स इवेंट में दो जीत हासिल करके सीधे सेमीफ़ाइनल में अपनी जगह बनाई. ग्रुप A के अपने दूसरे मैच में जापान की युइना साकामोटो के ख़िलाफ़ क्विंसी ने ज़बरदस्त वापसी की; पहला गेम 10-12 से हारने के बाद उन्होंने अगले दो गेम 12-11 और 13-11 से जीते और कड़े मुक़ाबले में 2-1 से जीत हासिल की.

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