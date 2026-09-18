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एशियाई खेल 2026: कौन हैं क्विम्सी डीसूजा? एथलेटिक्स और फुटबॉल से निकलीं, अब भारत को दिला सकती हैं टेकबॉल में ऐतिहासिक पदक

एशियन गेम्स की आधिकारिक शुरुआत से पहले ही भारत के लिए अच्छी खबर आई है. क्विमसी जोआकिम डिसूजा ने टेकबॉल विमेंस सिंगल्स इवेंट में मेडल की उम्मीद जगाई है.

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एशियाई खेल 2026: कौन हैं क्विम्सी डीसूजा? एथलेटिक्स और फुटबॉल से निकलीं, अब भारत को दिला सकती हैं टेकबॉल में ऐतिहासिक पदक
क्विम्सी डीसूजा की नजर टेकबॉल में ऐतिहासिक पदक पर है

पहली बार खेल रही भारतीय क्विमसी जोआकिम डिसूजा ने टेकबॉल विमेंस सिंगल्स इवेंट में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए नागोया सिटी हिगाशी स्पोर्ट्स सेंटर में ग्रुप ए में कंबोडिया की कोएम्यान डीवाई पर 2-0 से जीत हासिल की. क्विमसी ने अपने ग्रुप ए के पहले मैच में जापान की युइना सकामोटो को 10-11, 12-11, 13-11 से हराकर 12-7 कोएम्यान पर 12-9 से जीत दर्ज की. इस जीत के साथ, क्विमसी ने विमेंस सिंगल्स इवेंट के सेमीफाइनल के लिए सीधे क्वालीफाई कर लिया है, जो उनके एशियन गेम्स डेब्यू में एक बड़ी कामयाबी है. अब उनका मुकाबला सेमीफाइनल में इंडोनेशिया की इमा सुमाया से होगा, जहां जीत से उनका पदक पक्का हो जाएगा.

कौन हैं क्विम्सी डीसूजा?

सात बार की नेशनल चैंपियन, क्विंसी मुंबई में पली-बढ़ीं और फिर बेंगलुरु चली गईं, जहां वह डेकाथलॉन में टेस्ट इंजीनियर के तौर पर काम करती हैं. अपनी फुल-टाइम नौकरी और कॉम्पिटिशन के अलावा, वह बेंगलुरु के टेकबॉल क्लब की फाउंडर भी हैं. क्विंसी ने भारत में ग्रासरूट लेवल पर इस खेल को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है. क्विंसी ने अपने स्पोर्ट्स करियर की शुरुआत एथलेटिक्स से की थी. 

2014 में उन्होंने मिड-डिस्टेंस रनिंग में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया और बाद में अंडर-19 फुटबॉल में भी राज्य का प्रतिनिधित्व किया. वह टेकबॉल में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट थीं. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन जारी रखा, करियर की बेस्ट वर्ल्ड नंबर 24 रैंकिंग हासिल की और एशिया में टॉप 6 में जगह बनाई. 

रोमानिया में 2025 टेकबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्विंसी कुल मिलाकर नौवें स्थान पर रहीं. अब वह भारत की तीन सदस्यीय टेकबॉल टीम का हिस्सा हैं और महिला सिंगल्स के साथ-साथ मिक्स्ड डबल्स में मोहम्मद अनस के साथ मुकाबला कर रही हैं. टेकबॉल उन छह खेलों में से एक है जो हर चार साल में होने वाले इस इवेंट में पहली बार शामिल हो रहे हैं. टेकबॉल, फ़ुटबॉल और टेबल टेनिस का मिला-जुला रूप है और इसे एक घुमावदार टेबल पर खेला जाता है. अगर क्विम्सी इसमें मेडल जीतती हैं तो यह इस खेल में भारत का पहला मेडल होगा.  

मिक्स्ड डबल्स इवेंट में भी पदक पर नजरें

क्विमसी ने मोहम्मद अनस इमरान बेग के साथ मिक्स्ड डबल्स इवेंट में अपने ग्रुप ए के पहले मैच में फिलीपींस की जोआना अबुलेंसिया और प्रिंस अगस्टिन की जोड़ी को हराया. इसके बाद, भारतीय जोड़ी अपने दूसरे ग्रुप गेम में कंबोडिया की बुन थूनविरेक और योर्न सोफोर्नराक्समी की जोड़ी के खिलाफ खेलेगी. इसके बाद उनका मैच थाई जोड़ी डेजारोन फाकपोंग और वोंगखामचन सुफावादी से होगा और फिर उनका ग्रुप स्टेज कुवैत के अलेब्राहीन सलमान और अलफैलाकॉ हेसा के खिलाफ मैच के साथ खत्म होगा.

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इसके पहले, डेक्लान मार्शल गोंसाल्वेस और मोहम्मद अनस इमरान बेग की भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी गुरुवार को कॉन्टिनेंटल गेम्स में एक्शन में आने वाले देश के पहले एथलीट बन गए. गोंसाल्वेस और बेग पहले से ही वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडलिस्ट हैं. उन्होंने वियतनाम में 2024 एडिशन में मेन्स डबल्स में कांस्य पदक जीता था. लेकिन यह जोड़ी अपने दोनों ग्रुप गेम हार गई, जिसमें वे वियतनाम के ट्रुओंग गियांग बा और एन खोआ ले से 2-0 से हार गए, और फिर रिपब्लिक ऑफ कोरिया के जुनसुक ली और ताएबीन ली से हार गए. 

हंगरी में बना, टेकबॉल फुटबॉल के एलिमेंट्स को एक कर्व्ड टेबल के साथ मिलाता है और इसे मोटे तौर पर फ्रीस्टाइल फुटबॉल और सेपक टकराव का मिक्सचर कहा जा सकता है, जो एक कर्व्ड टेबल टेनिस-स्टाइल सरफेस पर खेला जाता है. टेकबॉल एशियन गेम्स में अपना डेब्यू आइची-नागोया 2026 में कर रहा है, जिसमें पांच मेडल इवेंट्स हैं। पुरुष और महिला एकल, पुरुष और महिला डबल्स और मिश्रित डबल्स में मैच होना है.

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