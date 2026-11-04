21 साल के ओलंपिक चैंपियन ने रचा इतिहास, एक ही टूर्नामेंट में तोड़े 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड

21 साल के 2024 ओलंपिक चैंपियन नासर अब 89 किलोग्राम कैटेगरी से ऊपर आ गए हैं. उन्होंने स्नैच में 185 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 230 किलोग्राम का वजन उठाया. इस तरह उनका कुल वजन 415 किलोग्राम रहा, जो कजाकिस्तान के नुरगिसा अडिलेतुली से 16 किलोग्राम अधिक था. अडिलेतुली ने 399 किलोग्राम के साथ सिल्वर मेडल जीता, जबकि 2024 एशियाई खेलों के चैंपियन, ईरान के अली अलीपोर ने 396 किलोग्राम के साथ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया. चीन के कियान फेइक्सियांग 385 किलोग्राम के साथ चौथे स्थान पर रहे.

नासर ने अपने सभी छह प्रयास सफलतापूर्वक पूरे किए. उन्होंने स्नैच में 175 किलोग्राम, 180 किलोग्राम और 185 किलोग्राम वजन उठाया, और फिर क्लीन एंड जर्क में 213 किलोग्राम, 220 किलोग्राम और 230 किलोग्राम का वजन सफलतापूर्वक उठाया.

उनका आखिरी क्लीन एंड जर्क प्रयास 220 किलोग्राम के पिछले विश्व रिकॉर्ड से बेहतर था, जबकि उनका कुल वजन (415 किलोग्राम) अलीपोर द्वारा सितंबर में बनाए गए 398 किलोग्राम के पिछले विश्व रिकॉर्ड से कहीं अधिक था. नासर ने 'शिन्हुआ' से कहा, "यह मेरे लिए सामान्य बात है. मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं. मैं यहां सिर्फ गोल्ड मेडल जीतने आया हूं.'

इस जीत के साथ नासर ने अपना चौथा विश्व खिताब हासिल किया और वेटलिफ्टिंग के टॉप एथलीटों में अपनी जगह और मजबूत कर ली. मेडल सेरेमनी के बाद, निंगबो में बुल्गारियाई एथलीट को प्रशंसकों ने घेर लिया, जो उनके साथ तस्वीरें लेना चाहते थे. उन्होंने कहा, 'यह प्यार है. मुझे यह अच्छा लगता है. यही मेरी प्रेरणा है.'

निंगबो में आयोजित यह चैंपियनशिप 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन प्रक्रिया की शुरुआत है. इससे पहले, मंगलवार को वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में DPR कोरिया की सोंग कुक हयांग ने महिलाओं के 69kg भार वर्ग में तीनों विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिए. साथ ही, उन्होंने 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने की अपनी इच्छा भी जताई.

25 वर्षीय सोंग ने स्नैच में 122 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 153 किलोग्राम का भार उठाया, जिससे उनका कुल वजन 275 किलोग्राम हो गया. इस तरह उन्होंने सितंबर में एशियाई खेलों के दौरान बनाए गए अपने ही तीन विश्व रिकॉर्ड्स में क्रमशः 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम और 2 किलोग्राम का सुधार किया. उनकी हमवतन री सुक ने कुल 259 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीता, जबकि कोलंबिया की जूलियथ रोड्रिगेज ने 245kg के साथ कांस्य पदक हासिल किया.

अपनी आखिरी लिफ्ट पूरी करने के बाद, सोंग ने बारबेल को प्लेटफॉर्म पर जोर से पटका. इसके बाद उन्होंने अपनी लिफ्टिंग सूट पर लगे DPR कोरिया के झंडे को पकड़ा और जश्न मनाते हुए उसे दर्शकों की ओर ऊंचा उठाया.