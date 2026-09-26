'मेरे पोते ने लठ गाड़ दिया,' एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर आ रहा है हरियाणा का लाल, दादी ने कर रखी खास तैयारी

भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने शनिवार को ईरान के खिलाफ 40-34 से जीत हासिल करते हुए एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीता. हरियाणा स्थित झज्जर के बुपनिया गांव के स्टार रेडर अयान लोहचब भारत की गोल्ड जीतने वाली पुरुष टीम का हिस्सा थे. भारत के स्वर्णिम प्रदर्शन पर अयान के घर और पूरे गांव में जश्न का माहौल है. यहां लोग 30 सितंबर को उनके भव्य स्वागत की तैयारी में जुट गए हैं.

'मेरे पोते को चूरमा बहुत पसंद है'

अयान की दादी ने इस उपलब्धि पर गर्व जताते हुए 'आईएएनएस' से कहा, 'मेरे पोते ने लठ गाड़ दिया. पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया. देश का नाम रोशन कर दिया. वापसी पर हम उनका जोरदार स्वागत करेंगे. मेरे पोते को चूरमा बहुत पसंद है, उसको चूरमा खिलाऊंगी.'

बेटे की मेहनत और ईमानदारी ने जीता मां का दिल

अयान की मां सोनिया ने कहा, 'मैं अपने बेटे की उपलब्धि पर बहुत ही खुश हूं. मेरे बेटे ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से भारत माता की झोली में मेडल डाला है, उस पर मुझे बहुत गर्व है. मेरे बेटे ने अपने परिवार, गांव और देश का नाम ऊंचा किया है. इसी तरह मेरा बेटा मेहनत करता रहे और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ता रहे. इस खुशी के अवसर पर आज हमारा परिवार इकट्ठा होकर उन्हें बधाई दे रहा है. हम उनका भव्य स्वागत करेंगे. सभी माता-पिता और बच्चों को मेरा संदेश है कि अयान की तरह मेहनत करें और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें. अयान की तरह अपने देश को गोल्ड दिलाएं और तरक्की करते हुए माता-पिता का नाम रोशन करें.'

'मेरे भाई की मेहनत और कोशिश रंग लाई'

अयान की बहन अंजू ने कहा, 'मेरे भाई ने आज मेडल जीता है. ये बहुत गर्व की बात है. मेरे भाई ने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है. उन्होंने बचपन से ही काफी मेहनत की है, आज उनकी मेहनत और कोशिश रंग लाई, वो जीत गए हैं. इस खुशी में हम 30 सितंबर को कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं. हम ढोल-नगाड़ों से उनका स्वागत करेंगे.'

ये भी पढ़ें- गोल्डन हैट्रिक से चूके तजिंदरपाल सिंह तूर, फिर भी एशियन गेम्स में रचा इतिहास, जीता सिल्वर