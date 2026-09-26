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कॉमनवेल्थ में चमके थे जादूमणि, लेकिन एशियाड में ओलंपिक स्टार के आगे टूट गया सपना!

एशियाई खेलों में भारत को मुक्केबाजी में झटका लगा है. पुरुषों के 55 किग्रा वर्ग में जादूमणि सिंह का अभियान समाप्त हो गया है. राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता जादूमणि को फिलीपींस के टोक्यो ओलंपिक रजत पदकधारी कार्लो पालाम के खिलाफ 0-3 से हार का सामना करना पड़ा

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कॉमनवेल्थ में चमके थे जादूमणि, लेकिन एशियाड में ओलंपिक स्टार के आगे टूट गया सपना!
जादूमणि सिंह

भारतीय मुक्केबाज कपिल पोखरिया (90 किग्रा) और प्रिया घंघास (60 किग्रा) ने यहां शनिवार को एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टरफाइनल में प्रवेश किया लेकिन जादूमणि सिंह (55 किग्रा) का सफर समाप्त हो गया. उत्तराखंड के कपिल ने ईरान के सैम एस्ताकी पर 5-0 की जीत दर्ज कर अंतिम आठ में जगह बनाई. पिछले महीने ग्लास्गो में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रिया ने 2018 एशियाई खेलों की चैंपियन 36 वर्षीय कोरियाई ओह यिओंजी पर सर्वसम्मत 5-0 की जीत दर्ज कर क्वार्टरफाइनल में प्रवेश किया.

लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने वाले जादूमणि पुरूषों के 55 किलो वर्ग में फिलीपींस के तोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता कार्लो पालाम से 0-3 से हार गए. पोखरिया ने शुरू ही से दबाव बनाकर पहले दौर में 4.1 की बढत बना ली. अपने दमदार पंच की मदद से उन्होंने लंबे कद के एस्ताकी को खुलकर खेलने नहीं दिया. 

दूसरे दौर में जजों का फैसला सर्वसम्मति से उनके पक्ष में 5.0 रहा. अंतिम राउंड में एस्ताकी कोई चुनौती पेश नहीं कर सके क्योंकि पोखरिया ने संयम बनाए रखते हुए आराम से जीत दर्ज की.

 

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