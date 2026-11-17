भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को एक रोमांचक फाइनल में 2-1 से हराकर रिकॉर्ड 10वीं बार सैफ चैंपियनशिप का खिताब जीता. यह लगातार तीसरी बार है जब भारत ने यह खिताब अपने नाम किया है. खास बात यह है कि भारत ने इस टूर्नामेंट में सेकंड-स्ट्रिंग टीम उतारी थी. हाफ-टाइम से ठीक पहले आलमगीर गाजी (45+1 मिनट) ने गोल करके पाकिस्तान को बढ़त दिला दी. लेकिन दूसरे हाफ में भारत ने दो गोल करके मैच का पासा पलट दिया.इस दौरान भारत को तब फायदा मिला जब 59वें मिनट में पाकिस्तान के खिलाड़ियों की संख्या घटकर 10 रह गई. चैंपियन बनी भारतीय टीम के लिए सुहेल अहमद भट (60वें मिनट) और संदीप नंदी (88वें मिनट) ने गोल किए.

पाकिस्तान ने पहले हाफ के स्टॉपेज टाइम में गोल करके गतिरोध तोड़ा. गाजी ने अपने दाहिने पैर से एक शानदार शॉट लगाया, जो सीधे गोल के कोने में जाकर लगा और भारतीय गोलकीपर के पास इसे रोकने का कोई मौका नहीं था. बाईं ओर से जुनैद शाह ने एक क्रॉस डाला, जो एक भारतीय खिलाड़ी से टकराकर बॉक्स के बीच में खड़े गाजी के पास पहुंचा. इस फॉरवर्ड खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की और बेहतरीन फिनिश के साथ गेंद को गोल के कोने में पहुंचा दिया.

यह गोल तब हुआ, जब इससे पहले 35वें मिनट के आसपास भारत को बॉक्स के अंदर कई मौके मिले थे, लेकिन वे उन्हें गोल में नहीं बदल पाए. मैच के शुरुआती आधे घंटे में पाकिस्तान का दबदबा रहा. उन्होंने नौ शॉट लगाए, जिनमें से दो सीधे गोल की ओर थे, जबकि भारत केवल दो प्रयास कर सका और उनमें से कोई भी गोल की दिशा में नहीं था.

पाकिस्तान के खिलाड़ियों की संख्या घटकर 10 रह जाने के तीन मिनट बाद, यानी 60वें मिनट में भारत ने बराबरी कर ली. ब्रिसन फर्नांडीस के खिलाफ खतरनाक टैकल करने के कारण जुनैद शाह को सीधा रेड कार्ड दिखाया गया. भारत ने खिलाड़ियों की संख्या में मिली इस बढ़त का पूरा फायदा उठाया और भट ने गोल कर दिया. लहुंगदिम खैमिन्थांग ने बॉक्स के अंदर एक फ्री-किक डाली, जिसे मैकार्टन निक्सन ने हल्का सा छुआ और फिर भट ने गेंद को गोल के अंदर पहुंचा दिया.

मैच बराबरी पर आने और जुनैद के बाहर होने के बाद, पाकिस्तान के मुख्य कोच ने कई बदलाव किए और 64वें मिनट में गाजी और अब्दुल्ला इकबाल को मैदान से बाहर बुला लिया. हालांकि, अंत में भारत ने बाजी मारी और 88वें मिनट में नंदी के गोल की बदौलत खिताब अपने नाम कर लिया.