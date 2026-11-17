IPL 2027 Team Purse Details: आईपीएल मिनी ऑक्शन से पहले कई फ्रेंचाइजी ने अपने स्क्वॉड में बड़े बदलाव किए हैं. कुछ टीमों ने स्टार खिलाड़ियों को रिलीज किया, जबकि कुछ ने भविष्य की रणनीति को ध्यान में रखते हुए युवा खिलाड़ियों को बाहर किया. इन फैसलों के बाद टीमों के पर्स में करोड़ों रुपये जुड़े हैं, जिन्हें वे 16 दिसंबर को होने वाले मिनी ऑक्शन में खर्च कर सकेंगी.

किस टीम के पर्स में कितने पैसे बचे?

लखनऊ सुपर जायंट्स - 47.45 करोड़ रुपये

कोलकाता नाइट राइडर्स - 41.65 करोड़ रुपये

सनराइजर्स हैदराबाद - 40.15 करोड़ रुपये

दिल्ली कैपिटल्स - 39.5 करोड़ रुपये

मुंबई इंडियंस - 32.6 करोड़ रुपये

चेन्नई सुपर किंग्स - 28.05 करोड़ रुपये

राजस्थान रॉयल्स - 27.05 करोड़ रुपये

पंजाब किंग्स - 18.6 करोड़ रुपये

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - 14.15 करोड़ रुपये

गुजरात टाइटंस - 8.75 करोड़ रुपये

कितने स्लॉट खाली हैं?

दिल्ली कैपिटल्स - 9 स्लॉट

मुंबई इंडियंस - 9 स्लॉट

कोलकाता नाइट राइडर्स - 8 स्लॉट

लखनऊ सुपर जायंट्स - 7 स्लॉट

सनराइजर्स हैदराबाद - 7 स्लॉट

चेन्नई सुपर किंग्स - 6 स्लॉट

पंजाब किंग्स - 6 स्लॉट

राजस्थान रॉयल्स - 6 स्लॉट

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - 5 स्लॉट

गुजरात टाइटंस - 3 स्लॉट

कितने विदेशी खिलाड़ियों के स्लॉट खाली हैं?