IOA चुनाव में पीटी उषा की राह में नई अड़चन, आइस हॉकी महासंघ के दूसरे गुट ने सदस्यता पर खड़े किए सवाल

आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एक गुट ने शुक्रवार को दावा किया कि ट्रैक लीजेंड पीटी उषा इस खेल के राष्ट्रीय महासंघ की सदस्य नहीं हैं, और इसलिए वह भारतीय ओलंपिक संघ की जनरल बॉडी में इसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकतीं. चार महिला 'स्पोर्ट्सपर्सन ऑफ मेरिट' में से एक के रूप में चुने जाने में असफल रहने के बाद, IOA अध्यक्ष उषा को गुरुवार को IHAI द्वारा जनरल बॉडी में अपने दो प्रतिनिधियों में से एक के रूप में नामित किया गया, ताकि उनके फिर से चुने जाने की संभावना बनी रहे.

आठ SOMs (चार पुरुष और चार महिला) और जनरल बॉडी के सदस्य 5 दिसंबर को होने वाले IOA कार्यकारी परिषद के चुनावों में वोट डाल सकते हैं और उम्मीदवार के रूप में खड़े हो सकते हैं. IOA द्वारा नियुक्त चुनाव अधिकारी संजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा सोमवार को जारी अधिसूचना में एक शर्त है कि नामित प्रतिनिधि संबंधित राष्ट्रीय महासंघ का सदस्य होना चाहिए. प्रत्येक NSF को प्रतिनिधियों के नामांकन को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव/प्राधिकरण (ऑथराइजेशन) की एक प्रति भी जमा करनी होती है.

इस साल सितंबर में मंजूर किए गए IOA संविधान के अनुच्छेद 10.4 में भी कहा गया है कि "प्रत्येक इकाई (NSF) द्वारा नामित प्रतिनिधि उसी इकाई (NSF) के सदस्य होने चाहिए". चुनाव अधिकारी श्रीवास्तव को भेजे गए एक पत्र में, IHAI के एक अन्य गुट ने राष्ट्रीय महासंघ के दो प्रतिनिधियों के रूप में उषा और हरजिंदर सिंह के नामांकन पर आपत्ति जताई है.

आपत्ति पत्र में कहा गया है,"यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि सुश्री पीटी उषा 'आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया' की सदस्य नहीं हैं, फिर भी उन्हें प्रतिनिधियों में से एक के रूप में नामित किया गया है. इससे गलत तरीके से यह संकेत मिलता है कि वह उस महासंघ की सदस्य हैं जिसने उन्हें नामित किया है."

कुनज़ांग नामग्याल के नेतृत्व वाले IHAI गुट के उपाध्यक्ष होने का दावा करने वाले अजीत कक्कड़ द्वारा भेजे गए पत्र में, चुनाव अधिकारी से अनुरोध किया गया है कि वे "उस निकाय (बॉडी) के अधिकार और संरचना की जांच करें जिसने ऐसा प्रस्ताव (दो प्रतिनिधियों को नामित करने के लिए) पारित किया है, और साथ ही उस बैठक और कोरम (बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम उपस्थिति) की भी जांच करें जिसके आधार पर यह प्रस्ताव पास हुआ है."

IOA, गुरप्रीत सिंह बख्शी की अध्यक्षता वाले 'आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया' को मान्यता देता है, जिसमें हरजिंदर सिंह महासचिव हैं. खेल मंत्रालय आइस हॉकी की किसी भी राष्ट्रीय संस्था को इस खेल के आधिकारिक प्रशासन के रूप में मान्यता नहीं देता है. हाल के दिनों में यह खेल विवादों में रहा है, जहां कई गुटों ने खुद को आधिकारिक राष्ट्रीय खेल महासंघ होने का दावा किया है.

इससे पहले गुरुवार को देर रात जारी IOA कार्यकारी परिषद की प्रोविज़नल इलेक्टोरल कॉलेज लिस्ट सामने आई तो 28वें नंबर पर आईस हॉकी की महिला मतदाता के तौर पर पिलावुलाकंडी टेकेपरम्बिल उषा यानी पीटी उषा का नाम सामने दिखा. मतलब साफ़ है उषा ने हार नहीं मानी है. वो चुनावी रेस में बरकरार हैं.

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