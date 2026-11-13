भारत-पाकिस्तान फाइनल: इन खिलाड़ियों पर होगी टीम इंडिया को चैंपियन बनाने की जिम्मेदारी

शनिवार को अल अमरात क्रिकेट ग्राउंड में होने वाले अंडर-19 एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारत का लक्ष्य अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से बदला लेना होगा. 2025 के फाइनल में भारत को पाकिस्तान के हाथों 151 रनों की करारी हार झेलनी पड़ी थी. अब भारत के सामने एक बार फिर वही डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान है, जो भारत को नौवीं बार ट्रॉफी जीतने से रोकने की कोशिश करेगा. पाकिस्तान, जिसने पिछले साल जीत हासिल कर अपना दूसरा खिताब जीता था, एक बार फिर अपने खिताब का बचाव करने की कोशिश करेगा.

भारत के इस अभियान में मुख्य रूप से दो खिलाड़ियों - आर्यवीर सहवाग और ईशान सूद - का शानदार प्रदर्शन रहा है. हालांकि, अगर भारत को पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम को हराना है, तो बाकी बल्लेबाजों और गेंदबाजों को भी आगे आकर योगदान देना होगा.

आर्यवीर ने अब तक चार मैचों में 101 की बेहतरीन औसत से 303 रन बनाए हैं और वे इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने इन चार मैचों में दो अर्धशतक और एक शतक लगाया है.

गेंदबाजी में ईशान सूद ने अपनी गति और सटीक लाइन-लेंथ से शानदार प्रदर्शन किया है और चार मैचों में 11 विकेट लिए हैं. अगर भारत को पाकिस्तान की मजबूत बल्लेबाजी लाइन-अप को रोकना है, तो सूद को बाकी गेंदबाजों, खासकर स्पिनरों से और अधिक सहयोग की जरूरत होगी.

कप्तान लक्ष्य रायचंदानी, विकेटकीपर-बल्लेबाज अन्वय द्रविड़, और मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज अर्जुन राजपूत तथा वीके विनीत इस मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकते हैं. हालांकि, पूरे टूर्नामेंट के दौरान उनका प्रदर्शन लगातार अच्छा नहीं रहा है, बल्कि कभी-कभी ही उनका असर देखने को मिला है.

ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान के खिलाफ अर्जुन राजपूत ने तेज शतक जरूर लगाया था, लेकिन तब तक भारत के लिए बहुत देर हो चुकी थी. वहीं, सेमीफाइनल में लक्ष्य रायचंदानी की 93 रनों की पारी ने भारत को अफगानिस्तान के खिलाफ आसान जीत दिलाई, और विनीत का अर्धशतक भी टीम के लिए काफी मददगार साबित हुआ. भारतीय टीम को उम्मीद होगी कि निर्णायक मुकाबले में ये तीनों खिलाड़ी अहम योगदान दें.

गेंदबाजी में, राजपूत और मनाल चौहान, सूद का बेहतर साथ देंगे, जिन्हें अब तक बाकी गेंदबाजों से कोई खास मदद नहीं मिली है. इन दोनों गेंदबाजों - जो कि स्पिनर हैं - ने 5-5 विकेट लिए हैं, हालांकि इनमें से 3 विकेट एक ही मैच में आए थे.

इसी तरह, पाकिस्तान के लिए भी कुछ खिलाड़ियों ने अहम योगदान दिया है. उस्मान खान ने 238 रन बनाए हैं, जबकि तेज गेंदबाज रिजवानुल्लाह ने 11 विकेट लिए हैं और वे पाकिस्तान की ओर से सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं. हमजा जहूर, जिन्होंने ग्रुप स्टेज के मैच में भारत के खिलाफ शतक लगाया था, वे भी एक बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं.

पाकिस्तान के पास मोहम्मद सय्याम (8 विकेट) और अली रज़ा (6 विकेट) जैसे गेंदबाज भी हैं, जिससे उनका गेंदबाजी आक्रमण काफी मजबूत नजर आता है. ग्रुप स्टेज में भिड़ने के बाद, शनिवार को होने वाले फाइनल में भारत बदला लेने और खिताब वापस जीतने की कोशिश करेगा, जबकि पाकिस्तान अपने खिताब को बचाने के इरादे से उतरेगा.

ऐसी हैं दोनों टीमें

भारत U19: लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, वी.के. विनीत, यशवर्धन सिंह चौहान (उप-कप्तान), कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनाल चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), रजत बघेल (विकेटकीपर), वी. यशवीर, आर्यन सवसानी, मोहित उलवा, काव्या पटेल, शाविन विनोद, ईशान सूद.

पाकिस्तान U19: फरहान यूसुफ (कप्तान), हुजैफा अहसान, उस्मान खान, हयाम खान, हसनैन अब्बास डार, जहांगीर बिलाल, अहमद हुसैन, नकाब शफीक, हमजा जहूर, अब्दुल सुभान, अली रज़ा, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद सय्याम, रिजवानुल्लाह, अब्दुल कादिर.

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