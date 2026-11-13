लैंगर- हेडन ओपनर, नंबर 3 कैलिस, नंबर 4 तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग ने चुनी ग्रेटेस्ट ऑल टाइम बेस्ट प्लेइंग -11

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने ऑल टाइम बेस्ट प्लेइंग -11 का ऐलान किया है. अपनी खास प्लेइंग 11 में पोंटिंग ने ओपनर के तौर पर जस्टिन लैंगर और मैथ्यू हेडन का चुनाव किया है. इसके अलावा पोंटिंग के लिए नंबर 3 की पसंद कोई और नहीं बल्कि जैक कैलिस हैं. कैलिस के बाद पोंटिंग ने नंबर 4 के लिए सचिन तेंदुलकर का चुनाव किया है. इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई पूर्व कप्तान ने नंबर 5 पर दिग्गज ब्रायन लारा को जगह दी है.

ऑल टाइम बेस्ट प्लेइंग -11 में पोंटिंग ने दो विकेटकीपर बल्लेबाज का चुनाव किया है. पोंटिंग ने श्रीलंका के कुमार संगाकारा और एडम गिलक्रिस्ट को अपनी इस टीम में शामिल किया है. इसके बाद पोंटिंग ने स्पिनर के तौर पर शेन वार्न को जगह दी है. तेज गेंदबाज के लिए पोंटिंग की पसंद वसीम अकरम, कर्टनी एम्ब्रोस और ग्लेन मैक्ग्रा बने है.

रिकी पोंटिंग ने अपनी ग्रेटेस्ट ऑल टाइम बेस्ट प्लेइंग 11 में केवल एक भारतीय को जगह दी है, वह सचिन तेंदुलकर हैं. इसके अलावा वेस्टइंडीज से 2 खिलाड़ी पोंटिंग की इस खास लिस्ट में जगह बना पाने में सफल रहे हैं. वहीं, इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई टीम से पोंटिंग ने 5 खिलाड़ियों का चयन किया है. वहीं, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान से पोंटिंग ने एक-एक खिलाड़ी को ऑल टाइम ग्रेटेस्ट प्लेइंग 11 में शामिल किया है.

रिकी पोंटिंग ने चुनी ग्रेटेस्ट ऑल टाइम बेस्ट प्लेइंग -11

जस्टिन लैंगर, मैथ्यू हेडन, जैक कैलिस, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, कुमार संगाकारा, एडम गिलक्रिस्ट, शेन वार्न, वसीम अकरम, कर्टनी एम्ब्रोस, ग्लेन मैक्ग्रा

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