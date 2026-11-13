विराट-रोहित 0 पर हुए आउट, सुनील गावस्कर का 'Follow-On' बयान हुआ वायरल



बे ओवल में न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में भारत को 244 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इस मैच में स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा बिना खाता खोले आउट हो गए, जिस पर पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने एक मजेदार टिप्पणी की. 334 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, भारतीय टीम 89 रनों पर सिमट गई, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में भारत का अब तक का दूसरा सबसे कम स्कोर है. बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन को देखते हुए गावस्कर ने मजाक में कहा कि अगर 'फॉलो-ऑन' का नियम होता, तो फैंस को इस मैच में कोहली और रोहित को एक बार फिर बल्लेबाजी करते देखने का मौका मिल जाता.

भारतीय टीम की करारी हार के बाद सुनील गावस्कर ने सोनी स्पोर्ट्स पर बात करते हुए कहा,"उन्होंने 244 रनों से जीत हासिल की है. यह एक बहुत बड़ी जीत है. हम लाउंज में बैठे मज़ाक-मस्ती कर रहे थे. अगर फॉलो-ऑन होता, तो हमें रोहित और विराट को और देखने का मौका मिल जाता. खैर, अभी एक और मैच बाकी है."

विराट कोहली और रोहित शर्मा के अलावा, भारत के कार्यवाहक कप्तान श्रेयस अय्यर भी अपना खाता नहीं खोल पाए. बाद में उन्होंने टीम के टॉप-ऑर्डर के ढहने का बचाव करते हुए कहा कि बल्लेबाजों को बेहतरीन गेंदों पर आउट किया गया. सुनील गावस्कर ने अय्यर की बात का समर्थन करते हुए कहा कि मैट हेनरी की अगुवाई में न्यूज़ीलैंड के गेंदबाज़ बहुत शानदार थे, और भारत की बल्लेबाजी की खराब स्थिति का श्रेय उन्हीं को जाना चाहिए.

गावस्कर ने आगे कहा,"गेंदबाज़ी असाधारण थी. मैट हेनरी ने जिस लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की और जिस तरह से गेंद को मूव कराया, साथ ही बीच-बीच में बाउंसर भी डाले, वह काबिले तारीफ था. ऐसी स्थिति में बल्लेबाजी करना आसान नहीं था. जैसा कि श्रेयस ने कहा, किसी ने भी अपना विकेट लापरवाही से नहीं फेंका. वे अच्छी गेंदों पर आउट हुए, और कभी-कभी ऐसा हो जाता है."

गावस्कर ने रोहित शर्मा के आउट होने पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि भारत के टॉप-ऑर्डर के विफल होने के मामलों में रोहित का आउट होना सबसे कम टाला जा सकने वाला था, क्योंकि यह पारी की पहली ही गेंद पर हुआ. उन्होंने कहा कि रोहित एक ऐसी गेंद पर आउट हुए जिसे खेलना नामुमकिन था, क्योंकि बल्लेबाज को पहले से कोई अंदाज़ा नहीं था कि पिच कैसा बर्ताव करेगी.

गावस्कर ने आगे कहा,"अगर यह पांचवीं या छठी गेंद होती, तो शायद फुटवर्क थोड़ा काम कर जाता और आपको पिच से गेंद के बर्ताव के बारे में थोड़ा अंदाजा मिल जाता. तब आप थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते थे. लेकिन ओपनिंग बल्लेबाजों के साथ यही दिक्कत है. कभी-कभी पहले एक-दो ओवरों में गेंद इतनी ज़्यादा मूव करती है कि आपके पास बचने का कोई मौका ही नहीं होता."

पूर्व कप्तान ने आगे कहा,"वह पूरी तरह से फंस गए थे. कपिल (देव) भी ऐसी ही गेंदें डालते थे. जब उन्होंने शुरुआत की थी, तो शुरुआती तीन-चार सालों तक उनकी आउटस्विंग इतनी बेहतरीन थी कि बड़े-बड़े खिलाड़ी भी पूरी तरह से फंस जाते थे. यह बहुत ही शानदार गेंद थी, और वह भी पारी की पहली ही गेंद."

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