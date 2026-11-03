Exclusive: दीये, रंगोली और फुलकारी के रंग में रंगा हेलमेट, दिल जीत लेगा F1 स्टार का दिवाली प्लान

फॉर्मूला-1 के युवा ड्राइवर अरविद लिंडब्लाड इस साल दिवाली अपने परिवार के साथ नहीं मना पाएंगे. ब्राजीलियन ग्रां प्री के दौरान पड़ रहे रोशनी के इस त्योहार की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने एक खास दिवाली थीम वाला हेलमेट तैयार कराया है, जिसमें उनकी भारतीय जड़ों और पारिवारिक परंपराओं की झलक दिखाई देती है.

एनडीटीवी को दिए खास इंटरव्यू में अरविद लिंडब्लाड ने बताया कि वह हर साल अपने परिवार के साथ दिवाली मनाते हैं, लेकिन इस बार ब्राजील ग्रां प्री के कारण ऐसा संभव नहीं होगा. उन्होंने कहा कि परिवार के साथ त्योहार न मना पाना उनके लिए निराशाजनक है. हालांकि, उनके नाना-नानी इस बार ब्राजील में मौजूद रहेंगे, जिससे उन्हें घर जैसी भावना मिलेगी. उनके नाना-नानी 1970 में पंजाब से यूनाइटेड किंगडम चले गए थे और अरविद का पालन-पोषण भी उनकी अहम भूमिका के बीच हुआ.

हेलमेट में छिपी है परिवार की कहानी

19 वर्षीय ड्राइवर ने अपनी भारतीय विरासत को सम्मान देने के लिए खास दिवाली हेलमेट डिजाइन कराया है. उन्होंने बताया कि इस हेलमेट के डिजाइन में उनकी व्यक्तिगत भागीदारी रही है और इसमें शामिल हर प्रतीक का परिवार से खास संबंध है. हेलमेट पर बनी रंगोली उनकी नानी की याद दिलाती है, जो हर साल दिवाली पर रंगोली बनाती थीं. इसके अलावा दीये, हिंदू धर्म में पवित्र माने जाने वाला कमल का फूल और पंजाब की पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई भी डिजाइन का हिस्सा हैं. लिंडब्लाड के अनुसार उनकी नानी अक्सर फुलकारी वाली चुनरी पहनती थीं, इसलिए उन्होंने उसे भी हेलमेट में शामिल कराया.

'यह सिर्फ हेलमेट नहीं, मेरी पहचान है'

लिंडब्लाड का मानना है कि यह डिजाइन सिर्फ एक रेसिंग हेलमेट नहीं, बल्कि उनकी पहचान का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि इसमें ऐसी कई चीजें शामिल हैं जो उन्हें अपने परिवार, संस्कृति और बचपन से जोड़ती हैं. यही वजह है कि यह हेलमेट उनके लिए बेहद निजी और खास है.

दिवाली के दिन ट्रैक पर होगा खास एहसास

युवा ड्राइवर का कहना है कि भले ही वह पारंपरिक तरीके से दिवाली नहीं मना पाएंगे, लेकिन इस खास हेलमेट को पहनकर रेस करना उन्हें त्योहार के करीब महसूस कराएगा. साथ ही उनके नाना-नानी की मौजूदगी इस अनुभव को और यादगार बनाएगी.

मिले-जुले अनुभवों वाला रहा सीजन

ब्राजील पहुंचने से पहले लिंडब्लाड का यह सीजन उतार-चढ़ाव भरा रहा है. यूरोपीय रेसों के दौरान उन्होंने लगातार अंक हासिल किए, जिसमें मोनाको में सातवां स्थान, स्पेन और ऑस्ट्रिया में पॉइंट्स फिनिश जैसी उपलब्धियां शामिल हैं. हालांकि बाद के चरण में उन्हें मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा. बाकू में प्रैक्टिस के दौरान हुई दुर्घटना से उनका आत्मविश्वास प्रभावित हुआ, जबकि मेक्सिको सिटी ग्रां प्री में खराब क्वालिफाइंग के बाद पहले ही लैप में रेस से बाहर होना पड़ा.

इंटरलागोस में नई शुरुआत की उम्मीद

अब ब्राजील के इंटरलागोस सर्किट पर लिंडब्लाड नई शुरुआत की उम्मीद लेकर उतरेंगे. परिवार की मौजूदगी, भारतीय संस्कृति से जुड़े खास हेलमेट और दीवाली के अवसर ने इस रेस वीकेंड को उनके लिए बेहद भावनात्मक और खास बना दिया है.