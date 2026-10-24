बोधना शिवानंदन ने रचा इतिहास, 11 साल की उम्र में बनीं इंटरनेशनल मास्टर, तोड़ा 38 साल का पुराना रिकॉर्ड

भारतीय मूल की इंग्लिश शतरंज खिलाड़ी बोधना शिवनंदन 11 साल की उम्र में सबसे कम उम्र की महिला इंटरनेशनल मास्टर बन गई हैं। उन्होंने जूडित पोलगर के 38 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. उत्तरी लंदन के हैरो की रहने वालीं शिवनंदन को ओपन IM टाइटल के लिए क्वालीफाई करने और पोलगर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बस कुछ और रेटिंग पॉइंट्स की जरूरत थी. इसके साथ ही, वह अब तक के 10 सबसे कम उम्र के IM खिलाड़ियों की सूची में भी शामिल हो गई हैं.
यूरोपियन चेस यूनियन ने ट्वीटर पर लिखा,"यूरोपियन विमेंस चेस क्लब कप 2026 के आखिरी राउंड में जीत हासिल कर इंटरनेशनल मास्टर बनने पर 11 साल की बोधना शिवनंदन को बधाई." उन्होंने आगे कहा, "बोधना ने शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 'शी प्लेज टू विन लायनेसेस' टीम के लिए बोर्ड 1 पर 5.5/7 का स्कोर बनाया. इस तरह वह इंटरनेशनल मास्टर टाइटल हासिल करने वाली इतिहास की सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गईं."
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इस हफ्ते हुए यूरोपियन विमेंस चेस क्लब कप में, बोधना ने रूसी ग्रैंडमास्टर एलेक्जेंड्रा गोर्याचकिना के खिलाफ अपना पहला राउंड ड्रॉ कराया था. इसके बाद तीसरे राउंड में उन्होंने बेलारूस की इंटरनेशनल मास्टर ओल्गा बाडेलका को हराया, जिससे उनकी रेटिंग 2399.4 तक पहुंच गई. इसके अगले राउंड में उन्होंने जॉर्जियाई ग्रैंडमास्टर नीनो बात्सियाश्विली के खिलाफ अपना मैच ड्रॉ खेला.
हालांकि, स्वीडन की वुमन इंटरनेशनल मास्टर विक्टोरिया जोहानसन के खिलाफ 32 चालों में मिली जीत ने उन्हें यह उपलब्धि हासिल करने में मदद की, जिससे वह अब तक के 10 सबसे कम उम्र के IM खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गईं. इस सूची में भारत के आर. प्रज्ञाननंदा और डी. गुकेश, उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तारोव, अर्जेंटीना के फॉस्टिनो ओरो, तुर्की के यागिज़ कान एर्दोगमुस और रूस के रोमन शोगदझिएव भी शामिल हैं.
अपने शुरुआती करियर में, बोधना ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं. वह सबसे कम उम्र की 'वूमन इंटरनेशनल मास्टर' और सबसे कम उम्र की 'वूमन FIDE मास्टर' बनीं. इसके अलावा, वह किसी ग्रैंडमास्टर को हराने वाली सबसे कम उम्र की लड़की भी बनीं. बोधना की नजरें अब ग्रैंडमास्टर बनने पर हैं.
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