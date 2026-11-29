पाकिस्तान ने रविवार को घोषणा की कि वह सऊदी अरब की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए वहां अपने सैनिक तैनात कर रहा है. यह कदम सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बीच उठाया गया है. इससे कुछ दिन पहले ही, पाकिस्तान ने एक त्रिपक्षीय रक्षा समझौते के तहत रक्षा सहयोग पर बातचीत के लिए सऊदी और तुर्की के अधिकारियों की मेजबानी की थी.

क्या करेंगे ये सैनिक

यह तैनाती ऐसे समय में हो रही है जब यमन के ईरान-समर्थित हूती विद्रोही सऊदी अरब पर लगातार हमले कर रहे हैं. साथ ही, यह कदम इस्लामाबाद में 'मक्का गठबंधन' की उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान पाकिस्तान और तुर्की के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए गए उस वादे के बाद उठाया गया है, जिसमें उन्होंने सऊदी अरब को अपनी रक्षा करने में मदद के प्रयासों को तेज करने का संकल्प लिया था. इन तीनों देशों ने अगस्त में एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत वे किसी एक देश पर होने वाले सशस्त्र हमले को सभी पर हमला मानने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

सैनिकों की रवानगी के बाद जारी एक बयान में सेना के मीडिया विंग, 'इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस' (ISPR) ने कहा, "सैनिकों की यह तैनाती सऊदी अरब की सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति पाकिस्तान की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है. यह प्रतिबद्धता दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी और उनके आपसी भाईचारे के संबंधों पर आधारित है. सैनिक सऊदी क्षेत्र के भीतर, आपसी समझौतों और रक्षा सहयोग के तय ढांचे के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे. यह तैनाती उभरती सुरक्षा चिंताओं के बीच सऊदी अरब की रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने में मदद करेगी."

सेना ने यह नहीं बताया कि कितने सैनिक तैनात किए जा रहे हैं, उनकी विशेष जिम्मेदारियां क्या होंगी, वे कितने समय तक वहां रहेंगे, सऊदी अरब में उन्हें कहां तैनात किया जाएगा, या वे किन विशिष्ट सुरक्षा खतरों से निपटेंगे.

क्या हूती के खिलाफ लड़ेंगे?

पाकिस्तान ने सितंबर 2025 में हुए एक द्विपक्षीय रक्षा समझौते के तहत अप्रैल में सऊदी अरब में लड़ाकू विमान और अन्य सहायक विमान भी भेजे हैं. सऊदी रक्षा मंत्रालय ने भी इन विमानों के वहां पहुंचने की पुष्टि की है. शनिवार को आयोजित विदाई समारोह में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ, सऊदी राजदूत राजेह अल-बुगामी और पाकिस्तान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शामिल हुए. यह तैनाती ऐसे समय में हुई है जब 'मक्का रक्षा गठबंधन' के सदस्य देश, अपने सामूहिक रक्षा वादों को व्यावहारिक सैन्य व्यवस्थाओं में बदलने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसा तब हो रहा है जब ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल के युद्ध और सऊदी अरब तथा हूतियों के बीच फिर से भड़की दुश्मनी के कारण क्षेत्रीय तनाव काफी बढ़ गया है.

पाकिस्तान ने सऊदी अरब के क्षेत्र की रक्षा करने का वादा तो किया है, लेकिन यमन के भीतर हूतियों पर हमला करने की संभावना से इन्कार कर दिया है. इसके अलावा, इस्लामाबाद वाशिंगटन और तेहरान को फिर से बातचीत की मेज पर लाने के लिए राजनयिक प्रयास भी कर रहा है. पाकिस्तानी सेना ने कहा, "पाकिस्तान सऊदी अरब की सुरक्षा और 'हरमैन शरीफैन' (मक्का और मदीना में स्थित इस्लाम की दो सबसे पवित्र मस्जिदें) की पवित्रता की रक्षा करने के अपने वादे पर पूरी तरह कायम है."

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