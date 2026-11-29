Pakistan A vs Sri Lanka A, Rising Stars Asia Cup Final: राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 के फाइनल में पाकिस्तान ए और श्रीलंका ए की टीमें आमने-सामने हैं. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. दोनों टीमें टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही हैं, ऐसे में खिताब के लिए रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है. दोनों टीमों के बीच ये हाई-वोल्टेज एक्शन दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है.

श्रीलंका ए (प्लेइंग इलेवन): लसिथ क्रूसपुले, सिनेथ जयवर्धने, निशान मदुष्का (विकेटकीपर), पवन रथनायके (कप्तान), निपुण धनंजय, जेनिथ लियानगे, रविंदु फर्नांडो, वानुजा सहान, विजयकांत वियास्कंथ, लाहिरू समराकून, गरुका संकेथ.

पाकिस्तान ए (प्लेइंग इलेवन): शमील हुसैन, माज़ सदाकत, शाहज़ेब खान, हसन नवाज़, अब्दुल समद (कप्तान), फरहान यूसुफ, रोहेल नज़ीर (डब्ल्यू), मोहम्मद इमरान रंधावा, अहमद दानियाल, सुफियान मोकिम, अली रजा.